Moment incroyable, le lecteur de nouvelles de la BBC reçoit un appel téléphonique des talibans en direct | Monde | Nouvelles

Le porte-parole des talibans Suhail Shaheen a été invité à la BBC pour discuter des plans futurs du groupe en Afghanistan après des semaines de conflit et de luttes de pouvoir à travers le pays. Dans un rare aperçu du groupe, M. Shaheen a tenté de calmer les nerfs de la communauté internationale et de ceux qui vivent en Afghanistan, suppliant ceux qui tentaient d’évacuer de rester et affirmant qu’ils étaient des “serviteurs du peuple”. La journaliste de la BBC, Yalda Hakim, a interrogé le chef terroriste après avoir appelé son téléphone portable, la laissant désespérément se démener pour essayer de le faire entendre au microphone alors qu’elle posait des questions improvisées aussi longtemps qu’elle le pouvait pendant qu’elle l’avait à l’antenne.

S’exprimant sur BBC News, M. Shaheen a été grillé sur les objectifs des talibans lors de la première communication publique que le groupe a eue avec le Royaume-Uni depuis que la violence a éclaté en Afghanistan.

Mme Hakim a simplement demandé quelles seraient les prochaines étapes pour les talibans alors que les puissances commencent lentement à accepter la réalité qu’elles reprendront le contrôle de l’Afghanistan.

Mme Hakin a ajouté que des rapports faisaient état d’atrocités commises dans des provinces afghanes qui reflétaient leur régime dans les années 1990 et se demandait ce qui avait changé pour le groupe malgré l’appel de M. Shaheen à un “transfert pacifique du pouvoir”.

Il a déclaré: “Ce que je dis, c’est la politique, je vous ai expliqué notre politique, clairement, et cette politique sera mise en œuvre.”

M. Shaheen a expliqué que les combattants qui commettent des atrocités sur le terrain seront punis lorsque les nouveaux tribunaux et lois seront mis en place.

Mme Hakim a demandé si cela inclurait les passages à tabac ou les exécutions publiques auxquels le porte-parole a bégayé et a déclaré que cela dépendrait de ce que le tribunal déciderait une fois le pouvoir pris.

M. Shaheen a ajouté : « Au cours des prochains jours, nous voulons un transfert de pouvoir pacifique.

« Deuxièmement, les gens pourront reprendre leur vie normale [lives]

« Troisièmement, il n’y a pas de revanche sur tous ceux qui travaillent avec l’administration de Kaboul ou avec les forces étrangères.

« Nous voulons que toutes les ambassades continuent leur travail, il n’y aura aucun risque pour les diplomates ou pour qui que ce soit.

“Tout devrait continuer comme s’il continuait dans le passé.”

M. Shaheen a également été grillé sur l’avenir des femmes dans le pays, car beaucoup craignaient un rappel des règles oppressives à leur égard.

Des rapports suggèrent que de nombreuses femmes ont été violées lors de la conquête des talibans et que l’assujettissement de leurs droits devrait être restreint une fois que les talibans auront accédé au pouvoir.

Mais M. Shaheen a démenti ces informations, affirmant que les femmes pourraient accéder à l’éducation et à l’école sans entrave et pourraient mener leur vie normalement.

