Moment lance les coques Galaxy S21 avec support MagSafe

L’iPhone 12 d’Apple a fait des vagues avec l’ajout de MagSafe, marquant le début d’un tout nouvel écosystème d’accessoires. Bien que les capacités de charge soient la propriété de la propre gamme de produits d’Apple, il reste encore beaucoup à faire avec le système de montage magnétique. S’il vous arrive de vous promener avec un Samsung Galaxy S21 tout en regardant l’un des nouveaux supports MagSafe pour votre voiture ou votre bureau (ou un trépied), Moment a un étui qui réunira les deux – et il se trouve qu’il est en vente pour la semaine prochaine.

Les boîtiers sont principalement fabriqués à partir de matériaux Bio-TPU qui se dégradent rapidement s’ils sont correctement compostés; et comme la plupart des boîtiers de Moment, ceux-ci sont équipés de montures pour le système d’objectif de l’entreprise. Le S21 5G et le S21+ 5G fonctionneront correctement avec tous les objectifs de la génération actuelle (série M). Cependant, cela ne vaut rien que l’appareil photo principal du S21 Ultra 5G soit plus large que d’habitude, et bien que vous puissiez monter des objectifs dessus, les objectifs Macro, Wide et Fisheye actuels auront un vignettage uniquement sur cet appareil photo.

Si cela semble être un bon moyen de protéger votre Galaxy S21 tout en lui donnant accès à un nouvel écosystème de supports et autres accessoires, vous pouvez commander ces étuis sur la boutique en ligne de Moment. Le boîtier coûtera normalement 59,99 $, mais il existe actuellement un code de vente et de réduction qui se combine pour le ramener à seulement 34,99 $ (avant S&H). Utilisez simplement le code ‘#l’été‘ à la caisse pour obtenir une remise sur n’importe quel équipement Moment de la boutique. La vente durera jusqu’au 31 et coûtera entre 5% et 50% sur des centaines d’articles dans le magasin, y compris plusieurs accessoires compatibles MagSafe, portant la marque (M)Force.