Moment Marketing : pensée opportuniste ou intelligente ?

Même avant que les médias sociaux ne se réveillent à ce terme, Amul était une légende en montrant exactement comment cela devait être fait

Par Mahadev Srivatsa

Compte tenu de l’encombrement que chaque spécialiste du marketing doit comprendre, les responsables de marque sont constamment à la recherche d’idées innovantes pour continuer à générer des TOM (rappel en tête) pour leurs marques. C’est là que le marketing topique et une version plus « à temps » de celui-ci – le marketing momentané a émergé comme une tendance. Alors, qu’est-ce que le marketing instantané et pourquoi le monde de la publicité est-il divisé de nos jours ?

Le marketing du moment aide les marques à s’associer à ce que leurs clients voient le plus probablement en ligne. Les marques essaient de créer des campagnes pleines d’esprit, d’exprimer leur point de vue autour d’un sujet/d’une personne tendance, le tout pour paraître cool, vif d’esprit et attrayant pour le natif numérique. Cela se fait principalement en supprimant une publication sur les réseaux sociaux et en s’accrochant à la traction organique qu’une tendance en ligne a suscitée. C’est un moyen intelligent de générer des TOM, avec des investissements minimes, étant donné la façon dont les médias sociaux amplifient tout ce qui entoure une tendance en ligne. Cela semble intelligent, n’est-ce pas? Alors pourquoi les responsables de marque sont-ils confrontés à des critiques pour quelque chose qui aurait dû apparaître comme une réflexion rapide ?

Eh bien, le marketing est une science et, comme dans la plupart des cas, la science peut être mal utilisée et ce qui est considéré comme un bon timing ou de l’humour peut sembler ouvertement opportuniste s’il n’est pas fait de la bonne manière.

Toute cette controverse, bien qu’elle ne soit pas nouvelle en Inde, a récemment pris de l’ampleur lorsqu’une athlète de haut niveau s’est offusquée de certaines marques célébrant sa victoire dans le cadre de cette campagne marketing du moment. Et ce n’étaient pas de petits joueurs mais des joueurs réputés qui auraient probablement pu soutenir ou financer sa carrière. Il a même été question que certains avaient en fait refusé son approbation, mais qu’ils s’accrochaient maintenant avec bonheur à son succès. Il en a résulté des avis volumineux sur le droit d’auteur, des publications sur les réseaux sociaux supprimées et surtout, du marketing instantané et, d’une certaine manière, des spécialistes du marketing numérique présentés comme opportunistes et insensibles. Comme on dit, les réactions sont toujours extrêmes dans le feu de l’action !

Bien que je ne justifie pas l’action, mais entacher une tactique utilisée dans le marketing comme étant uniquement opportuniste est un peu déplacé. Même avant que les médias sociaux ne se réveillent à ce terme, Amul était une légende en montrant exactement comment cela devait être fait. Amul est une marque qui soutient TOM uniquement grâce à la publicité thématique. À Dadar, à Mumbai, il existe un site extérieur qui s’appelle officieusement Amul outdoor. Depuis une dizaine d’années, nous voyons des campagnes d’Amul à ce sujet faire sourire le trafic qui passe en dessous. Alors, qu’est-ce qui fait que ça marche et que d’autres marques attirent les critiques ? La raison en est la confiance et l’équité que la marque a bâties au fil des ans. Il peut se permettre de faire du marketing instantané parce qu’il a passé d’innombrables moments à se construire une stature légendaire. C’est l’une des marques les plus appréciées et les plus fiables de l’Inde et la mascotte Amul est emblématique et largement appréciée par tous les Indiens. Et quand vous avez une telle stature, les gens considèrent également que c’est un privilège d’être associé ou présenté dans une campagne Amul. C’est ce qui fait la différence.

Ici c’est la célébrité qui a besoin de cette marque et non l’inverse. Pour ajouter à cela, il était également associé aux Jeux olympiques, de sorte que la diligence raisonnable était bien en place pour poursuivre sa communication d’actualité. Fevicol est un autre exemple dans une ligue similaire qui prospère sur le marketing topique. Encore une fois, leurs campagnes pleines d’esprit font surtout mouche et font sourire le consommateur.

Les spécialistes du marketing doivent prendre les précautions nécessaires et faire vérifier tous les angles de droit d’auteur et n’exécuter que s’ils sont sûrs que la marque ne sera pas vue sous un jour négatif en raison du marketing instantané. S’il y a un plus grand risque que ce dernier se produise, alors il vaut mieux laisser passer le moment. Les clients évoluent également sur les réseaux sociaux et sont clairement capables de voir à travers et de faire la différence entre une campagne de promotion et une campagne instantanée. Les marques doivent donc faire attention à ne pas être perçues comme celles qui sont toujours prêtes à faire de l’auto-stop ! Au niveau de l’industrie, étant donné que la publicité numérique n’est destinée qu’à une plus grande croissance, il est logique d’avoir des règles bien définies en place, afin que ni la marque ni la célébrité ne se sentent lésées.

En fin de compte, cette tactique ne fait rien pour la part de marché et a presque un impact nul sur les revenus d’une marque. C’est purement un jeu en ligne. Donc, s’il ne s’agit que d’appeler TOM, soyez le spécialiste du marketing avisé et répondez à votre appel. Parce que la vie est pleine de moments et celui qui y est pour le long terme le sait toujours – Apna Moment Aayega ! Et quand ça vient, faites-le bien.

L’auteur est vice-président – ​​marketing et stratégie de marque, pratiquement

À lire aussi : Cadbury prend le virage du genre ! Bagues Ogilvy en nostalgie avec une touche de modernité

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.