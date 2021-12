Moment où les enseignants « se précipitent pour de l’argent » dans la lutte pour des billets d’un dollar pour des fournitures

Dix enseignants ont participé à une « course contre de l’argent » après la première période d’un match de hockey sur glace dans le Dakota du Sud (Photo : Twitter @AnnieTodd96)

Les enseignants ont littéralement fait une « course contre de l’argent », rivalisant pour saisir autant de billets d’un dollar qu’ils le pouvaient pour payer les fournitures scolaires, dans un spectacle qui a été à la fois loué et critiqué.

Dix enseignants ont participé à la mêlée au match de hockey junior Sioux Falls Stampede samedi au Denny Sanford Premier Center dans le Dakota du Sud. Après la première période du match, le personnel de l’événement a jeté des sacs en plastique remplis de billets d’un dollar totalisant 5 000 $ sur un tapis roulant au milieu de la patinoire.

Les enseignants se sont ensuite approchés en ligne droite, portant des chemises et des casques assortis. Lorsqu’on leur a dit de commencer, ils ont commencé à coincer des brassées de billets dans leurs chemises.

On pouvait les voir ramasser les billets d’un dollar sans arrêt sur leurs mains et leurs genoux jusqu’à ce que le dernier soit pris.

Un enseignant de cinquième année qui a gagné 592 $ n’a eu aucun scrupule à propos de l’événement qui ressemblait presque à une scène de The Hunger Games.

« Je pense que c’est vraiment cool quand la communauté offre une opportunité comme celle-ci pour des choses pour lesquelles les éducations paient souvent de leur poche », a déclaré l’enseignant au Sioux Falls Argus Leader.

L’argent a été donné par CU Mortgage Direct. Un représentant de l’entreprise a parlé fièrement de l’événement au journal local.

« Avec tout ce qui s’est passé au cours des deux dernières années avec les enseignants et tout, nous avons pensé que c’était une activité de groupe formidable à faire pour les enseignants », a déclaré le représentant. « Les enseignants de ce domaine, et n’importe quel enseignant, méritent tout ce qu’ils obtiennent. »

Mais certains spectateurs n’ont pas du tout aimé la nature de l’événement.

« En tant qu’enseignant, je trouve cela humiliant », a écrit un utilisateur de Twitter dans un fil de discussion sur une vidéo. « Se battre contre d’autres sur le terrain pour quelques billets de 1 $ ? Que diriez-vous d’honorer les enseignants avec de véritables dons plutôt que de nous transformer en un divertissement idiot pour les fans ? »

Le Dakota du Sud se classe parmi les derniers en matière de financement de l’éducation. Les enseignants de l’État sont payés en moyenne 48 984 $ par an, ce qui est le 50e aux États-Unis sur la liste qui comprend Washington, DC, selon la National Education Association. L’État dépense 10 805 $ par étudiant, ce qui le classe au 38e rang du pays, rapporte le syndicat.

