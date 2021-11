Gabby Agbonlahor pense que Steven Gerrard d’Aston Villa est proche et soutient le manager des Rangers comme un candidat parfait pour le club de Premier League.

Le déménagement devrait progresser dans les prochains jours, Villa étant prête à demander aux géants écossais la permission de parler à leur patron.

Gabby donne son verdict sur Gerrard devenant le prochain patron de Villa

L’ancien attaquant d’Angleterre et d’Aston Villa, Agbonlahor, a déclaré que le moment et le choix du club étaient parfaits pour que la légende de Liverpool Gerrard rejoigne les Villans.

Mais quel terrain a la meilleure ambiance, Ibrox ou Villa Park ? Quel est le plus gros derby, le Old Firm ou Second City ?

Et nous avons également demandé à Gabby quels joueurs Gerrard pourrait-il faire venir de Glasgow à Birmingham, si le déménagement se produisait dans les prochains jours.

Jetez un œil à ses réponses dans notre vidéo exclusive ci-dessous…

