Moment réconfortant Le médecin de l’académie de Middlesbrough est applaudi de retour à sa place après avoir aidé à sauver la vie d’un fan de Newcastle

Un spectateur qui a sauvé la vie d’un fan de Newcastle a parlé de sa fierté après avoir reçu une ovation debout de milliers de supporters pour avoir sauvé la situation.

La rencontre de dimanche en Premier League entre Newcastle et Tottenham, que les visiteurs ont remportée 3-2, a été suspendue pendant 20 minutes vers la fin de la première mi-temps car une urgence médicale dans les tribunes est devenue apparente.

Sergio Reguilon a alerté l’arbitre de l’incident dans les tribunes

Le Dr Pritchard a révélé qu’il devait se précipiter vers un «homme âgé» pour l’aider

La paire des Spurs Reguilon et Eric Dier ont joué un rôle clé pour s’assurer que le match soit arrêté et que l’homme soit rapidement soigné.

Mais c’est un spectateur qui a été le véritable héros lorsqu’il est intervenu pour fournir la RCR (réanimation cardiorespiratoire) au fan qui a subi la crise cardiaque.

Le Dr Tom Prichard, qui travaille dans A&E à l’hôpital North Tees à Stockton et avec la Middlesbrough’s Academy, a décrit à quel point il a travaillé pour sauver l’homme et sa fierté de recevoir les applaudissements chaleureux de sa section de supporters.

Il a déclaré à BBC Breakfast : « Il n’y avait pas que moi, un ami aidait, un autre médecin et les deux autres médecins là-bas. St John’s était génial. Le médecin du club est également venu me donner un coup de main, il n’y avait vraiment pas que moi », a-t-il dit modestement.

Middlesbrough était à juste titre fier que l’un des leurs soit sur place pour sauver la situation

« Mais je dirais que lorsque je retournais à mon siège et que 10 000 fans du Gallowgate me chantaient des héros, c’est l’un des meilleurs moments de ma vie. »

Le match a repris après que le fan ait été stabilisé et emmené à l’hôpital, et le club du nord-est a confirmé plus tard dimanche soir qu’il était « stable et réactif ».

La déclaration se lit comme suit: «Newcastle United peut confirmer qu’un supporter qui a eu besoin de soins médicaux d’urgence lors du match de Premier League du club avec Tottenham Hotspur à St James ‘Park dimanche est stable et réactif à l’hôpital.

« Le match a été temporairement suspendu pendant l’incident, qui s’est produit pendant la première mi-temps, et le supporter était réveillé et capable de converser après avoir été transporté à l’hôpital.

C’était un incident sans précédent à St James’ Park

«Le club tient à remercier les fans pour leurs actions rapides en sonnant l’alarme et à féliciter ceux qui ont effectué des compressions thoraciques immédiates, ainsi que les professionnels de la santé sur place qui ont rapidement administré un traitement d’urgence à l’aide d’un défibrillateur situé à proximité de l’incident.

«Le médecin du club de Newcastle United, le Dr Paul Catterson, a également assisté à l’incident pour offrir un soutien supplémentaire avec un défibrillateur supplémentaire.

« Nos meilleurs vœux vont au supporter et à leurs proches et nous espérons un rétablissement rapide et complet. »

