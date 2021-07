Moments clés de la pré-saison amicale

Watford a accéléré son programme de pré-saison avec des matchs amicaux qui arrivent rapidement. Samedi, les Hornets ont disputé deux matches amicaux distincts, l’un à Vicarage Road devant les fans contre West Bromwich Albion et l’autre à huis clos contre Brentford. Mardi, le club s’est rendu à Stevenage et a fait match nul 1-1. Et plus récemment, mercredi, Watford contre Arsenal sur le terrain d’entraînement des Gunners pour disputer un autre match amical était au programme.

Watford contre Arsenal : beaucoup de points positifs pour Watford malgré la défaite

Comment le match s’est déroulé

Le score final de 4-1 en faveur d’Arsenal induit en erreur sur la façon dont le match s’est déroulé au moment où cela comptait le plus. Eddie Nketiah a ouvert le score pour Arsenal avec un magnifique effort de curling. Philip Zinckernagel a égalisé plus tard en première mi-temps après un brillant pressing de Watford qui a forcé la déstabilisation défensive. Pendant la majeure partie de la première mi-temps, Watford a dominé la possession menaçante et avait l’air au moins aussi fort qu’Arsenal, sinon plus fort.

Les Hornets ont utilisé la seconde mi-temps pour donner des minutes aux joueurs marginaux et aux jeunes, alors que l’équipe d’Arsenal au coup de sifflet à temps plein comptait encore de nombreux joueurs de l’équipe première. Ainsi, Arsenal a pu marquer trois fois en seconde période alors que Watford était privé de la plupart des hommes qui joueront un grand rôle dans leur quête de survie. Dans l’ensemble, lorsque le onze plus fort des Hornets était sur le terrain (bien qu’il manquait encore quelques joueurs clés), ils se sont comportés de manière encourageante.

Le dilemme du milieu de terrain n’est pas aussi grave qu’on le pensait autrefois

Les nouvelles recrues Peter Etebo et Imran Louza ont pu s’aligner côte à côte pour la première fois cette pré-saison. Etebo jouait le rôle du numéro six alors que Louza était plus avancé au centre du milieu de terrain. Les deux étaient des artistes remarquables pour les Hornets. Etebo a continué à avoir l’air calme sur le ballon, robuste en défense et sage avec ses passes. Louza a fourni un œil créatif, un presseur talentueux et un passeur innovant.

Avec les scénarios de contrat de Nathaniel Chalobah et Will Hughes signalant des départs potentiels pour les deux, il y avait des inquiétudes quant à savoir si les Hornets seraient en mesure de remplir leurs chaussures. Cependant, Etebo et Louza ont admirablement rempli leurs rôles face à une forte opposition. Même si un autre renfort au milieu de terrain sera recherché, car la profondeur peut être une préoccupation comme l’a montré le dernier match amical du Club, la situation entourant le fait d’avoir des milieux de terrain talentueux à Vicarage Road est moins inquiétante pour les Hornets qu’on ne le pensait auparavant.

Fluid Tactics montre l’ambition de Xisco Munoz

En Premier League, Watford aura beaucoup moins de possession par match qu’en championnat. Au lieu de s’attendre à dominer les matchs, les Hornets seront l’équipe qui devrait être dominée. Ainsi, les Hornets devront soit contre-attaquer efficacement, soit appliquer des pressions élevées pour maximiser les chances impromptues devant le filet.

Les Hornets ont sans aucun doute une équipe capable d’être mortelle en contre-attaque – cela a même été vu dans le championnat. Avec un rythme comme celui d’Ismaila Sarr, de Joshua King, de Cucho Hernandez et d’Emmanuel Dennis dans l’équipe, les joueurs adeptes des contre-attaques ne manquent pas. Cependant, dans ce match, Xisco Munoz a décidé d’expérimenter le déploiement d’une presse haute pour créer des occasions et, comme le montre le but, les Hornets ont réussi à le faire.

Les inquiétudes défensives persistent pour Watford contre Arsenal

Malgré les nombreux points positifs que Watford doit retirer du match, un point d’interrogation reste en ce qui concerne la défense. Certes, Kiko Femenia, William Troost-Ekong et Francisco Sierralta – trois des quatre principaux défenseurs titulaires des Hornets la saison dernière sous Xisco – n’étaient pas disponibles pour le match. Ainsi, Jeremy Ngakia, Christian Kabasele et Craig Cathcart ont obtenu le feu vert contre les Gunners.

Kabasele a semblé relativement calme tout au long du match, bien que Ngakia ait souvent été pris hors de position après avoir commis trop d’attaques en avant. Cathcart, après avoir commis une erreur embarrassante menant à un but contre Stevenage mardi, a déjà des inquiétudes concernant son nom.

Lorsque Troost-Ekong est inévitablement sélectionné pour participer à la CAN en janvier, les Hornets, à partir de maintenant, ne seront qu’avec Sierralta, Cathcart, Kabasele et Mattie Pollock, 19 ans (qui peut être prêté pour acquérir plus d’expérience) à l’arrière central. La profondeur est une préoccupation, et même les options de départ sont loin d’être irréprochables. A un peu plus d’un mois du mercato, ne soyez pas surpris de voir les Hornets signer un autre défenseur. Ce n’est pas impératif, même si c’est fortement conseillé.

Photo principale

Intégrer à partir de .