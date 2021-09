Moments de mode exceptionnels – WWD

Kacey Musgraves est de retour sur scène avec son cinquième album intitulé “Star-Crossed”, mettant en vedette des chansons de chagrin et des moments de mode saisissants dans le film d’accompagnement réalisé par Bardia Zeinali.

Le film, également du même nom, est sorti vendredi, avec l’album très attendu. Le clip de 50 minutes est un récit fantastique de sa relation avec son ex-mari Ruston Kelly, dont elle a divorcé en septembre 2020, explorant les émotions qu’elle a ressenties avant, pendant et après.

Musgraves et Kelly ont commencé à sortir ensemble à la mi-2016, puis se sont fiancés en décembre de la même année. En octobre 2017, les deux se sont mariés dans le Tennessee. En juillet dernier, le couple a demandé le divorce, déclarant que “ça n’a tout simplement pas fonctionné” dans une déclaration commune.

Ce n’est un secret pour personne que l’un des thèmes dominants de l’album et du film est sa relation avec Kelly.

L’absence dans le film d’un mari ou d’un protagoniste masculin, avec des Musgraves habillés de personnages ayant un lien matrimonial, comme une mariée sans marié et une femme qui ressemble beaucoup à une épouse de Stepford.

Malgré ses paroles émotionnelles et sa description du chagrin, le court métrage regorge de couleurs et de tenues élégantes, dont certaines sont une ode à la fin des années 90 et au début des années août. Le film présente également des camées comme Eugene Levy de “Schitt’s Creek”, Victoria Pedretti de “You” et Symone de “RuPaul’s Drag Race”.

Kacey Musgraves dans “Star-Crossed: The Film” sur Paramount +. UMG Nashville, Sandbox Entertain

La première scène, mettant en vedette la chanson «Star-Crossed», voit Musgraves dans une robe de mariée costumée à manches bouffantes, un voile et des bijoux sur les sourcils alors qu’elle danse avec d’autres femmes dans des tenues colorées. À la fin de la chanson, Musgraves se dirige vers la chapelle présentée dans le film à succès de 2003 de Quentin Tarantino, “Kill Bill”.

La chanson suivante, “Simple Times”, montre Musgraves dans un pull court à col roulé bleu clair associé à une jupe bleu métallisé, des chaussettes bleu bébé et des talons mocassins bleus, en compagnie de Pedretti, Symone et de la princesse Nokia. Les stars invitées portent également des tenues similaires, mais dans des couleurs différentes comme le rose layette, la lavande et le rose vif.

La photo de groupe des quatre personnes marchant dans le centre commercial rappelle particulièrement la campagne d’automne de Gianni Versace photographiée par Richard Avedon en 1994, avec les mannequins Nadja Auermann, Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Stephanie Seymour, Christy Turlington et Bridget Hall.

On voit ensuite les quatre femmes se changer en costumes deux pièces Chanel en tweed ivoire assortis alors qu’elles portent des masques et portent des armes médiévales pour braquer un magasin de mariage bon marché.

Victoria Pedretti, Symone, Kacey Musgraves et la princesse Nokia dans “Star-Crossed”. Kacey Musgraves/YouTube

“Good Wife” voit Musgraves s’habiller d’une délicate robe midi à fleurs jaune et porter le bandeau blanc signature de Prada, rejoignant d’autres femmes sans expression alors qu’elles vaquent à leur routine quotidienne de manière robotique comme les femmes représentées dans le film “The Stepford Wives” avec Nicole Kidman.

Plus tard dans le film, Musgraves a un accident de voiture, où son corps est littéralement retrouvé en morceaux. L’ambulance arrive et les ambulanciers récupèrent toutes les parties de son corps et les placent sur une civière avant d’arriver à l’hôpital et de la présenter au chirurgien, interprété par Eugene Levy.

Kacey Musgraves dans “Star-Crossed: The Film” sur Paramount +. UMG Nashville, Sandbox Entertain

Levy et les infirmières travaillent ensemble pour la ranimer en réparant son cœur brisé, qui a été décrit plus tôt dans la scène par une radiographie. Lorsqu’elle est remontée, elle porte un bustier en métal et une maxijupe en soie alors qu’elle est accueillie par un cheval noir au bord de la rivière Los Angeles.

La dernière chanson, “Gracias a la Vida”, est la dernière de l’album de Musgraves et signifie “merci à la vie” traduit de l’espagnol. La chanson a été écrite et interprétée à l’origine par Violeta Parra, une chanteuse chilienne qui faisait partie du mouvement et du genre appelé Nueva Canción Chilena. Alors qu’elle chante son interprétation, Musgraves porte une robe en tulle rouge et fluide avec ses cheveux noir de jais, complétant le look avec du rouge à lèvres rouge.

Kacey Musgraves dans “Star-Crossed: The Film” sur Paramount +. UMG Nashville, Sandbox Entertain

“Star-Crossed” est désormais disponible sur les plateformes de streaming audio et à regarder sur Paramount+.

