Moments d’être reconnaissants pour cette année

En cette spéciale du jour de Noël, Musa et Ryan réfléchissent à l’année de football qui a été. Ils ont lu les commentaires des auditeurs, qui ont gentiment envoyé des moments de football personnels de l’année pour lesquels ils ont été reconnaissants. Il y a des buts, des performances d’équipe, assister à des matchs avec des êtres chers et bien plus encore ! Si vous êtes en train de célébrer, alors Joyeux Noël, joyeuses fêtes, et nous espérons que tout le monde passe une belle période de fête.

Hôtes : Musa Okwonga et Ryan Hunn

Producteur : Ryan Hunn

Productrice associée : Erika Cervante

