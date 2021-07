Moments emblématiques dont un coup de pied à vélo de Gareth Bale. – Vital Football

J’aimais lire un article du blog Betway, Betway Insider, sur les chaussures derrière dix moments emblématiques des finales de la Ligue des champions.

Il y a beaucoup d’autres moments emblématiques dans l’article, mais j’ai dû m’arrêter et penser à l’entrée de Gareth Bale. C’était de la pure poésie en mouvement, le coup de pied qu’il a marqué pour le Real Madrid lors de sa défaite contre Liverpool.

Cela m’a rappelé des souvenirs, mais m’a aussi amené à me demander comment il se comportera en Euros cet été ?

On doit se demander s’il honorera l’Euro avec un semblable cet été. Il n’a pas vraiment allégé la Premiership à son retour aux Spurs cette saison, mais cela pourrait bien être dû au premier style de football de Jose Mourinho. Il a encore fait ses preuves, s’ils lui remettent le ballon dans la surface, il est toujours plus que capable de marquer des buts et a pu terminer la saison, lors du dernier match, avec un doublé. 11 buts en 20 apparitions, ce n’est pas trop mal, n’est-ce pas ? Ce décompte lui a permis de marquer plus de 200 buts dans sa carrière.

Je suppose qu’il n’a pas grand-chose à prouver dans le jeu et soyons honnêtes, le Pays de Galles ne va pas gagner l’Euro, selon Betway, il y a 151,00 à gagner et 8,50 à remporter le groupe A (avec l’Italie, Suisse et Turquie) mais nous pourrions être gâtés par le magicien de l’aile gallois sur l’une des meilleures scènes et peut-être un arc international de l’un des meilleurs joueurs du monde ? Certains rapports suggèrent qu’il terminera son contrat avec le Real Madrid et se retirera du football l’été prochain (2022).

Maintenant, revenons à ce coup de pied à vélo !

En ce qui concerne les buts, il n’y en a peut-être pas de meilleur dans l’histoire de la Ligue des champions.

Ayant été exclu du onze de départ par Zinedine Zidane, Gareth Bale a été introduit après 61 minutes contre Liverpool avec un niveau de jeu à 1-1, chargé de créer le but pour assurer un troisième titre consécutif au Real.

Deux minutes plus tard, il l’a fait de manière spectaculaire.

Le centre de Marcelo n’était pas cadré mais, dos au but, Bale a sauté pour rencontrer le ballon avec son fidèle pied gauche. Alors que le monde inhalait fortement, le ballon passa au-dessus de Loris Karius et dans le filet.

Aux pieds de Bale ce jour-là se trouvaient les Adidas X18+, sorties juste avant la finale en tant que chaussures phares de la marque pour la prochaine Coupe du monde 2018.

Commercialisées comme les meilleures chaussures légères d’Adidas, avec un design sans lacets optimisé pour la vitesse, elles étaient la chaussure parfaite pour un joueur comme Bale.

Il n’est donc pas étonnant qu’il ait réussi son plus grand objectif en les portant.

Un autre moment à noter, comprend le moment où John Terry a glissé, brisant le cœur des fans de Chelsea et mettant peut-être un sourire sur le visage du reste d’entre nous !

«Mais alors que Terry allait tirer le penalty, ses bottes ont perdu leur adhérence sur la surface glissante et sa jambe debout a cédé. Le ballon s’est écrasé contre le poteau et il s’est effondré au sol. Les Blues ont perdu 6-5 en fusillade.

Le moment le plus bas de Terry est survenu alors qu’il portait une paire de bottes Umbro SX Valor noires et blanches, qui, certes, avaient l’air plutôt élégantes. Cela aurait pu faire avec un ensemble de crampons plus long, cependant.

Ha!

