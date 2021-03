Moments les plus chauds en bikini des stars des «  vraies femmes au foyer  »: photos

Appel à tous Vraies femmes au foyer obsessees: Si vous êtes quelque chose comme Nous, vous vous livrerez avec plaisir à autant de contenu que possible sur vos dames préférées – y compris tout, de leur dernier drame entre amis à leurs moments de bikini les plus chauds!

Peu importe à quel gang de filles vous jurez allégeance – que ce soit à New York, dans le comté d’Orange, à Atlanta, à Beverly Hills, etc.! – il est impossible de ne pas faire attention à ce que font toutes les stars de la télé-réalité. De l’OG de New York Comtesse Luann à l’imparable Beverly Hills ‘ Lisa Rinna, nous ne pouvons pas nous empêcher de suivre chacun d’entre eux sur le «gramme».

Lorsqu’elles ne publient pas de mises à jour de la vie, de moments de style de rue à la mode ou de photos de famille, les célébrités de Bravo sont probablement en bikini. Ils ne sont pas étrangers au fait de porter leurs maillots de bain préférés sur les réseaux sociaux pour montrer les styles de leurs marques préférées et révéler à quel point ils ont travaillé dur sur leur corps!

Récemment, des stars comme Bethenny Frankel, Chanteur Ramona et Yolanda Hadid ont béni nos flux avec des photos de maillots de bain confiants. En l’honneur de son 56e anniversaire en janvier, la Faire un modèle l’hôte a posé pour une photo intemporelle dans un une-pièce noir sans bretelles en dentelle. Buts!

Et le fondateur de Skinnygirl est pratiquement la reine des photos de bikini fumantes. Le soir du réveillon du Nouvel An, l’entrepreneur a terminé la nouvelle année à la plage, révélant son corps tonique dans un bikini deux pièces rouge de Lo et Rae Swimwear. Prouvant qu’elle a l’air rouge, elle a posté une autre photo ressemblant à un sauveteur dans un une-pièce flatteur.

Continuez à faire défiler pour voir ces dames et plus des moments de bikini les plus chauds d’anciens et actuels Vraies femmes au foyer étoiles!

