Moments les plus controversés que l’actrice Carmen Salinas a vécus

Carmen Salinas connaît certains de ses moments les plus controversés

Sans aucun doute le actrice Carmen Salinas a ses fans et amis très préoccupés par leur santé, tout au long de sa carrière, elle a eu des moments où elle a beaucoup attiré l’attention, elle connaît certains de ses moments les plus importants. controversé et scandaleux en tant que personnage public.

La célèbre actrice et politicienne Carmen Salinas est connue dans tout le Mexique, elle est née le 5 octobre 1939 et a actuellement 82 ans.

Tout au long de sa carrière et étant un pilier du cinéma et même de la musique, Carmelita Salinas, comme on l’appelle aussi, a été la protagoniste à plusieurs reprises de controverses dans lesquelles elle a elle-même joué par coïncidence.

L’une des plus connues et des plus récentes a été ses commentaires sur Covid-19 où elle critiquait « Los chinitos », qui ont fini par tomber malades à cause de leurs habitudes de manger des chiens et des chats, l’ancienne députée du Mexique n’en est pas sortie indemne, comme le Ambassade de Chine au Mexique, il a demandé des excuses.

Une autre de ses controverses a été lorsqu’elle a critiqué Thalía lorsqu’ils lui ont demandé ce qu’elle pensait de la maladie de Lyme qu’elle a contractée, déclarant qu’elle devrait laver ses chiens et même fumiger l’endroit où elle habitait, la chanteuse a regretté ce type de commentaire de Salinas, qui s’est excusé via Twitter.

Être député Départs de Carmen Elle a commis une erreur qui ne pouvait sûrement pas passer inaperçue en tant qu’agent public, car elle exigeait que le ministère de la Santé libère les médicaments qu’il retenait pour les patients atteints de « VHS ».

Bien qu’il ait rapidement corrigé son erreur, pour les internautes sur les réseaux sociaux, c’était quelque chose qu’ils ne pouvaient pas éviter de créer des mèmes.

Si vous vous souvenez du très célèbre cas de Frida Sofía contre son grand-père Enrique Guzmán, l’actrice a partagé quelques mots en déclarant que si sa famille ne la soutenait pas, elle le faisait avec tout le plaisir, ce que Guzmán n’aimait pas.

Le chanteur de rock a déclaré qu’il était son grand-père et a fait référence au fait qu’il pourrait se suicider, avant que Salinas ne publie immédiatement une déclaration dans laquelle il a déclaré que si quelque chose se produisait, il tenait le chanteur pour responsable.

Carmen Salidas est entrée tôt à l’hôpital, où il a été commenté que sa santé était un peu délicate et qu’elle était donc en soins intensifs, récemment de nouvelles informations ont été partagées, son neveu Gustavo Briones a partagé qu’il était dans le coma.

Cela causé par un accident vasculaire cérébral, donc sa sortie continue d’être délicate, ses fans, et ceux qui ont partagé un écran avec elle à l’occasion sont très conscients de sa santé et de ses progrès.