Moments les plus drôles de la saison 2020/21, y compris les problèmes de toilettes d’Eric Dier, la bromance de Roy Keane et Micah Richards, tandis que le héros de West Ham adore le bus

La saison 2020/21 tire à sa fin, avec le dernier tour des matchs de Premier League dimanche, et a été une campagne inhabituelle pour de nombreuses raisons.

Les matchs se sont largement déroulés à huis clos, à l’exception de quelques semaines en décembre et des deux derniers tours de matches.

. – .

Man City a été couronné champion de Premier League cette saison et les fans ont célébré à l’extérieur de l’Etihad

Nous avons dû nous contenter de regarder de chez nous, d’écouter le faux bruit de la foule et il y a eu peu de controverses VAR en cours de route.

Man City a été couronné champion de Premier League tandis que Fulham, Sheffield United et West Brom reviendront au championnat après que tout n’a pas réussi à se battre pour rester debout.

Ce n’est que le top quatre à décider le dernier jour avec deux de Chelsea, Leicester et Liverpool prêts à jouer au football de la Ligue des champions la saison prochaine.

Et le football de la Ligue Europa est également à gagner avec les Hammers, Tottenham et Everton en lice.

.

Fulham de Scott Parker était l’une des trois équipes à être reléguée

Beaucoup d’entre nous seront heureux de voir le retour de cette saison avec l’Euro 2020 à espérer cet été puis, espérons-le, un retour à la normale en août pour la nouvelle campagne avec des stades pleins.

Cependant, tout n’a pas été maussade et sombre sans fans.

Il y a eu des moments vraiment hilarants pour nous faire rire et nous amuser dans une période difficile.

Nous n’avons certainement pas l’intention de les oublier de si tôt et ici, sur talkSPORT.com, nous avons jeté un coup d’œil à quelques-uns de nos favoris.

Eric Le problème des toilettes de Dier

Lorsque vous devez y aller, vous devez y aller.

En septembre, alors que Tottenham jouait à Chelsea dans la Coupe Carabao, le défenseur a couru hors du terrain pendant que le match se poursuivait pour frapper les toilettes.

Jose Mourinho a été laissé abasourdi quand, à seulement 15 minutes de la fin et les Spurs 1-0 à la fin, Dier a étouffé.

L’expression perplexe du patron s’est rapidement transformée en colère alors qu’il marchait dans le tunnel après lui, Chelsea marquant presque en son absence.

Cependant, Dier est rapidement apparu et a marqué lors de la fusillade après l’égalisation tardive d’Erik Lamela. Il a même été nommé Homme du match, mais a ensuite tweeté une photo du prix sur une toilette, avec la légende: “ La vraie maman ”.

Dier a dû se précipiter, au milieu du match, pour aller aux toilettes

Cours de géographie avec O’Hara et Agbonlahor

Ici, à talkSPORT, nous avons d’anciens joueurs brillants à l’antenne qui donnent des analyses d’experts et des experts sur tout ce qui se passe dans le monde du football.

Mais avouons-le, la géographie n’est pas exactement l’un de leurs sujets les plus forts.

Jamie O’Hara a admis qu’il pensait que le Sri Lanka était en Europe… Oh Jamie.

Et Gabby Agbonlahor était sur talkSPORT Breakfast aux côtés d’Alan Brazil et de M. O’Hara lorsqu’il a laissé tomber un clanger.

Lors de notre quiz Simplement le meilleur, on lui a demandé quelle est la plus haute montagne d’Europe et qu’elle est située dans les Alpes françaises.

Et la réponse de l’ancien homme d’Aston Villa était… le mont Everest. Cue les hystériques de tout le monde dans le studio.

Micah Richards montre une vidéo FIFA hilarante à Roy Keane

La bromance florissante de Richards et Keane au cours de la dernière année a été tout à fait inattendue, mais tout à fait brillante.

L’ancien défenseur de Man City publie régulièrement des vidéos des coulisses de Sky Sports ayant une blague avec l’ancien dur à cuire de United. Certains ont un sourire ironique, d’autres non.

Une chose que tout le monde voulait que Richards montre à Keane était une vidéo hilarante d’un Keane virtuel sur FIFA faisant une danse TikTok qui faisait le tour des médias sociaux.

Micah Richards et Graeme Souness dans l’hystérie alors qu’ils montrent la vidéo virale TikTok de Roy Keane de ses célébrations de buts FIFA

Et Micah Richards n’a pas pu s’empêcher de publier la réaction moins qu’impressionnée de Keane à la vidéo.

L’ancien défenseur de Man City nous a donné une indication de la réponse de son collègue de Sky Sports en admettant qu’il ne pouvait pas lire le vrai son aux fans.

Il a tweeté: “De nombreux fans m’ont demandé de montrer à Roy une vidéo amusante de TikTok et je n’allais pas vous laisser tomber … Je ne peux tout simplement pas vous lire le vrai son.”

Sky Sports

Il n’y a jamais un moment ennuyeux où Keane et Richards sont sur nos écrans

Les brillantes conférences de presse de Sean Dyche

Les conférences de presse des managers peuvent être un peu ennuyeuses et ennuyeuses à l’occasion, et souvent nous ne glanons pas beaucoup d’informations.

Mais le patron de Burnley aime s’amuser un peu avec les médias assemblés chaque semaine, et a certainement égayé nos journées.

Un moment particulièrement mémorable a été lorsqu’il a discuté des sosies, qui a commencé après qu’un journaliste lui a demandé “ est-ce que quelqu’un vous a déjà dit que vous ressembliez à Mick Hucknall? ”

Dyche a poursuivi en disant qu’il préférait les conférences de presse avec des sujets plus intéressants.

«Ils sont moins ennuyeux», a-t-il révélé. “Le verrouillage est vraiment difficile pour tout le monde, alors nous devrions juste avoir une jovialité et montrer un peu d’humanité dans le monde.”

Journaliste 🗣 “Est-ce que quelqu’un vous a dit que vous ressemblez à Mick Hucknall?” Dyche 🗣 “Apparemment, je ressemble beaucoup à Chris Evans aussi” Sean Dyche passe ensuite à la tangente sur la qualité des sosies 🤣 pic.twitter.com/DmyeQRg3xJ – Football Daily (@footballdaily) 2 février 2021

Vladimir Coufal en attente d’un bus

L’arrière droit tchèque a été une révélation pour West Ham cette saison.

Lui et son compatriote Tomas Soucek sont rapidement devenus les favoris des fans pour les Hammers dans leur merveilleuse saison, qui pourrait se terminer en qualification pour la Ligue Europa.

Coufal est un homme terre-à-terre, ce qui était parfaitement illustré lorsqu’il a été photographié par un fan debout à un arrêt de bus.

Coufal et Soucek ont ​​également été impliqués dans un doux moment plus tôt dans la campagne lorsque l’arrière droit a été impliqué dans un affrontement de têtes contre les Spurs.

Soucek a parcouru la longueur du terrain juste pour s’assurer que Coufal allait bien.

Vardy célèbre sa victoire en FA Cup dans un style inimitable

La légende de Leicester a poursuivi son histoire remarquable en ajoutant la FA Cup à ses honneurs alors que le joueur de 34 ans aidait les Foxes à battre Chelsea lors de l’événement phare.

Vardy, membre du club de Premier League 100 et vainqueur de la ligue, est un franc-tireur connu pour avoir bu des canettes de Red Bull et n’a pas peur de donner aussi bien qu’il le reçoit aux fans.

Et comment a-t-il célébré? Eh bien, il a coulé quelques canettes de Desperados avant de s’endormir avec la médaille de la FA Cup autour du cou. Le lendemain matin, il s’est réveillé et a pris un petit-déjeuner McDonald’s.

Ne changez jamais, Jamie.

.

Jamie Vardy a aidé Leicester à remporter la FA Cup le week-end dernier

Le timing impeccable de Tim Sherwood

L’ancien patron de Tottenham, Sherwood, s’est retrouvé avec un œuf sur le visage lorsqu’il a commenté Liverpool vs Tottenham pour Amazon Prime début décembre.

Alors qu’Andy Robertson était prêt à prendre un corner pour Liverpool dans la dernière minute et que le match était bloqué à 1-1, Sherwood a déclaré avec une confiance suprême que Tottenham n’avait rien à craindre.

“Un autre virage … Je ne suis pas trop inquiet pour ce virage – il pourrait revenir me mordre”, a-t-il déclaré.

«Je pense que Tottenham a la domination dans les airs.

“Je ne suis pas sûr que quiconque puisse avoir la tête sur le premier ballon.”

Vous pouvez deviner ce qui s’est passé ensuite…

Roberto Firmino a dépassé tous les défenseurs des Spurs alors que Sherwood parlait pour enterrer sa tête et sceller les trois points pour les hôtes.

Sans surprise, le panel de BT Sport n’a pas pu cacher son rire face à sa prédiction, l’un de ses collègues disant “Oh Tim!” alors que la tête de Firmino tonnait dans le filet pour laisser Sherwood au visage rouge.

Les commentateurs classiques maudissent.

GAGNEZ 50000 £ avec Dream Team Euros

Dream Team Euros est là

Le meilleur jeu de football fantastique pour accompagner l’Euro 2020 est arrivé.

Et vous pouvez jouer absolument GRATUITEMENT pour courir la chance de gagner le jackpot de 50 000 £.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE GRATUITEMENT!

Euros de l’équipe de rêve

Jackpot de 50 000 £ Le meilleur jeu de football fantastique cet été Jouez dans des mini-ligues contre vos amis, collègues, membres de votre famille – et des célébrités triées sur le volet GRATUIT pour jouer