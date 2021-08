Moments les plus fous de MTV Cribs

Il était une fois quelqu’un à MTV : “J’ai une idée : et si nous pouvions obtenir des célébrités qu’elles nous laissent entrer chez elles et que nous la mettions à la télévision.” Pour une raison inexplicable, les gens ont accepté ce concept et, écoutez, Cribs est né. Ce spectacle est mieux décrit comme esthétiquement bizarre et offre un délicieux aperçu de ce qui se passe lorsque vous avez plus d’argent que vous ne savez quoi faire.

Des choses que je n’invente même pas un peu : un jacuzzi de salon au lieu d’un canapé de salon, une douche pouvant accueillir jusqu’à 30 personnes, une collection de baskets qui est essentiellement un magasin, une Ferrari qui est secrètement un lit, et le contenu de certains réfrigérateurs très alarmants. De Beyoncé à Ludacris et d’Adam Levine à Alanis Morissette, littéralement toutes les célébrités qui étaient pertinentes au début des années 2000 pouvaient être trouvées en train de montrer leur manoir sur Cribs. Revenons sur les moments les plus mémorables (c’est-à-dire les plus déroutants) de Cribs, juste à temps pour qu’une nouvelle saison (!!) de Cribs fasse son grand retour sur MTV ce soir.