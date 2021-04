Momentum and Meme Stocks: Comment trouver le prochain Top Reddit Stock de 2021

Imaginez un voyageur du temps venu en janvier 2020 pour vous avertir de l’impact économique de la pandémie de Covid-19. L’histoire changeante mise à part, un investisseur de croissance traditionnel aurait peut-être acheté les principales actions de technologie de travail à domicile.

Les résultats auraient semblé tout à fait raisonnables. Les cinq principaux titres du Direxion Work From Home ETF (NYSEARCA:WFH) – qui incluent des noms à croissance rapide comme Box.com (NYSE:BOÎTE) et Facebook (NASDAQ:FB) – aurait transformé 10000 USD en 13900 USD aujourd’hui, surpassant la S&P 500 par une marge de 50%.

Mais ils auraient manqué.

Le même investisseur avait-il acheté cinq des meilleurs Reddit actions *, ils auraient transformé les mêmes 10 000 $ en 263 000 $. Ceux qui ont acheté des options ou vendu à des sommets auraient gagné encore plus. Pourtant, bon nombre de ces chouchous de Reddit – un groupe hétéroclite de détaillants de jeux vidéo mourants, de mineurs spéculatifs de crypto-monnaie et de constructeurs automobiles perdants – sont le contraire de ce qu’un investisseur raisonnable aurait pu envisager à l’époque.

Les actions ont dominé pour une raison simple: la montée en puissance des investisseurs particuliers. Ces nouveaux investisseurs ont un élan turbocompressé en investissant d’une manière extraordinaire. Non seulement l’effet dynamique a éclipsé d’autres facteurs (croissance, valorisation, qualité des produits, etc.). L ‘«effet Reddit» signifie désormais que les jeunes investisseurs ont une influence démesurée sur les actions qui gagnent.

Au fur et à mesure que de plus en plus de jeunes deviennent investisseurs, leur effet deviendra plus prononcé et se transformera potentiellement en effet «Mémentum» à la place. Donc, plutôt que d’ignorer le bavardage sur les sites de médias sociaux comme Reddit et Discorde, voici comment comprendre – et peut-être profiter – de la montée en puissance de l’investisseur de détail.

Principales actions Reddit: comment agissent les commerçants de détail

À première vue, prédire les investisseurs particuliers peut sembler impossible. Ces jeunes acheteurs ont tendance à passer rapidement «d’un thème brûlant à l’autre», selon l’analyse de Vanda Research.

L’été dernier, par exemple, de jeunes investisseurs se sont empilés sur le train en marche de la «forte croissance» et ont attrapé des entreprises comme Nio (NYSE:NIO) et Flocon de neige (NYSE:NEIGE) avec de meilleures histoires de croissance que les revenus réels. À l’approche de l’automne, ces commerçants se sont tournés vers des «actions électorales», telles que l’énergie propre et la marijuana – envoyant des entreprises comme Branchez l’alimentation (NASDAQ:PRISE DE COURANT) en hausse de 350%. Peu importait que bon nombre de ces entreprises ne soient pas rentables. Dans certains cas, certains perdaient même des clients. Ces nouveaux investisseurs ne semblaient pas s’en soucier.

Et puis vint GameStop (NYSE:GME) – le spectacle ultime de la force des investisseurs de détail.

Le 19 janvier, le célèbre vendeur à découvert Andrew Left de Citron Research a tweeté un objectif de cours de 20 $ sur l’action GameStop. L’appel n’était pas particulièrement controversé selon les normes de Wall Street – GME se négociait à 17 $ seulement deux semaines plus tôt. Mais les utilisateurs de r / WallStreetBets de Reddit ont rapidement porté le stock à près de 500 $ en deux semaines.

La diversité des thèmes brûlants peut sembler impossible à prévoir. Les perspectives de l’industrie ne semblent pas avoir d’importance – Favoris de Reddit Tesla (NASDAQ:TSLA) et Palantir (NYSE:PLTR) tous deux opèrent dans des industries à croissance rapide, tandis que les détaillants de centres commerciaux Express (NYSE:EXPR) fonctionne dans un rétrécissement. Les styles de trading ne semblent pas non plus importants – les jeunes investisseurs semblent aimer les moonshots très endettés tels que Divertissement AMC (NYSE:AMC) et Hertz (OTCMKTS:HTZGQ) autant que flush-with-cash Roblox (NYSE:RBLX). Pour un étranger, l’incohérence du style d’investissement peut sembler comique.

Mais il y a un thème qui relie tous les thèmes d’investissement chauds: l’élan.

Bien que la plupart des jeunes investisseurs ne s’en rendent pas compte, toutes les tendances à la mode des actions Reddit jusqu’à présent ont été fondées sur la hausse des cours des actions. Les actions à forte croissance comme Nio ne sont devenues très populaires que l’été dernier, après avoir déjà augmenté de 250% ou plus. Le même schéma s’applique aux actions des compagnies aériennes, à l’énergie propre, aux crypto-monnaies et à GameStop. Bien que les premiers investisseurs réalisent les bénéfices les plus importants, la plupart des investisseurs de détail n’achètent qu’après avoir constaté des gains récents.

Pourquoi les Redditors se concentrent sur l’élan

Une grande partie de ce comportement a à voir avec une soif de gains. La médiane Robin des Bois l’investisseur n’a que 240 $ dans son compte. Le fondateur du College Investor, Robert Farrington, estime que la valeur nette de la personne moyenne de 31 ans n’a que 2032 $.

Cela signifie que les jeunes investisseurs favoriseront les paris moonshot par rapport aux gagnants à croissance lente. Lorsque vous n’avez presque rien à perdre, une approche YOLO (vous ne vivez qu’une seule fois) devient la stratégie d’investissement la plus logique.

Mais une partie de la popularité de l’élan est également liée à la chambre d’écho Reddit. Les médias sociaux ont beaucoup plus facile pour les investisseurs partageant les mêmes idées de s’engager dans des métiers populaires. Les points de vente de Reddit à Discord ont maintenant des forums dédiés aux actifs individuels. Les petites entreprises comme SOS Ltd (NYSE:SOS), une société minière chinoise de crypto-monnaie, compte des milliers d’abonnés dévoués qui viendront à la rescousse d’une action dès que les vendeurs à découvert mettent en garde contre la fraude.

L’élan prend le devant de la scène

Les investisseurs traditionnels connaissent depuis longtemps le léger avantage que procurent les portefeuilles basés sur l’élan. Une étude réalisée par le gestionnaire de fonds James O’Shaughnessy a révélé que depuis 1951, les 50 meilleures actions de force relative de grande capitalisation ont surperformé les 50 pires de 5,6% par an. L’ajout de petites et moyennes capitalisations augmente ce chiffre à 8,5%. En d’autres termes, un portefeuille investi dans une stratégie de momentum depuis 1951 aurait augmenté 60 fois plus grand au point final de l’étude de 2003.

Les investisseurs de détail, cependant, ont transformé cette tendance lente en une fusée.

Imaginez que nous ayons complètement ignoré notre voyageur temporel d’avant. Au lieu de nous soucier de Covid-19, nous avions acheté les cinq actions S&P 500 les plus performantes de l’année précédente – un groupe qui comprenait des noms connus comme Cible (NYSE:TGT) et Chipotle (NYSE:CMG). Comment aurions-nous fait?

La réponse: nous aurions retourné 85%, plus que doubler le rendement des principaux stocks de travail à domicile et tripler le rendement du S&P 500.

La tendance est encore plus visible parmi les actions à petite capitalisation. Au cours de la seule année écoulée, le FNB Invesco S&P SmallCap Momentum (NYSEARCA:XSMO) a surpassé son frère à grande capitalisation, le FNB Invesco S&P 500 Momentum (NYSEARCA:SPMO), de 24 points de pourcentage stupéfiants. Les investisseurs n’avaient même pas besoin de consulter un babillard Reddit.

Trouver le prochain meilleur stock Reddit

Alors, comment les investisseurs peuvent-ils identifier le prochain titre Reddit avant eux? Ce n’est pas aussi facile que d’acheter les actions les plus rentables sur r / WallStreetBets de Reddit et de supposer qu’un retour de + 1000% est le suivant.

Au lieu de cela, les investisseurs doivent tenir compte de trois facteurs essentiels à l’investissement «Mementum».

1. Calendrier. Le concept d’élan de Reddit peut être assez court – avoir seulement un à trois mois de surperformance semble être suffisant pour que les investisseurs de détail sautent sur une nouvelle tendance. Les actions des compagnies aériennes en mai 2020 sont un excellent exemple de fenêtre courte.

2. Taille de l’entreprise. L’action typique mentionnée sur r / WallStreetBets de Reddit a une taille médiane de 5,3 milliards de dollars, contre 29,9 milliards de dollars pour le S&P 500. GameStop n’était qu’une entreprise de 2,5 milliards de dollars lorsque Andrew Left de Citron a envoyé Reddit dans sa mission d’envoyer GME sur la lune.

3. Effet de levier. Pratiquement toutes les tendances chaudes de Reddit ont un levier opérationnel ou financier élevé. Les sociétés minières de crypto-monnaie comme SOS et Groupe de brevets Marathon (NASDAQ:MARA), par exemple, négociez plus comme Bitcoin (CCC:BTC-USD) grâce à leurs coûts fixes élevés.

Avoir les trois éléments ne garantira pas l’atterrissage de la prochaine aubaine Reddit. Mais ces lignes directrices fournissent un signal d’alerte précoce incroyablement puissant.

Considérer Cadran solaire (NASDAQ:SNDL), une entreprise qui aurait transformé un investissement de 1000 $ en novembre 2020 en 23300 $ trois mois plus tard. Les actions de la société en faillite ont initialement augmenté de 300% après que les républicains anti-marijuana ont perdu le contrôle du Sénat lors des élections de 2020, un résultat logique pour une élection incertaine. Mais ensuite, les choses ont tourné vers le sublime. Deux semaines après les ruptures décisives de la Géorgie, les utilisateurs de Reddit ont commencé à monter à bord. Cinq jours plus tard, le stock serait pressé «sur la lune».

Les meilleures actions Reddit semblent ici pour rester

En octobre 2019, les courtiers traditionnels ont réduit leurs commissions pour rivaliser avec une nouvelle menace existentielle: le trading sans frais sur Robinhood, une application mobile boursière. Peu importe que la plupart des frais de Robinhood soient cachés par le méfait du «paiement pour le flux de commandes»; Les plus jeunes investisseurs ont seulement remarqué que leurs frais de négociation étaient passés de 4,95 $ à 0 $.

Pour les investisseurs plus âgés, le changement s’est à peine enregistré. Plusieurs centaines de dollars de commissions semblent minuscules lors de transactions de portefeuilles d’un million de dollars. Mais pour les jeunes traders qui commençaient à peine, le trading sans frais a changé la donne. Aujourd’hui, les investisseurs particuliers négocient presque autant de volume que les fonds communs de placement et les fonds spéculatifs réunis.

Cela rend certains candidats improbables potentiellement de grands futurs gagnants. Considérer Babcock et Wilcox (NYSE:BW), un ancien acteur nucléaire qui se concentre désormais sur la biomasse et d’autres énergies renouvelables. Sa modeste capitalisation boursière de 747 millions de dollars et sa marge d’exploitation de 1%, combinés à un rendement exceptionnel de 149% depuis le début de l’année, en font un objectif Reddit idéal. Les investisseurs doivent porter une attention particulière si «BW stock» commence à apparaître sur les plateformes de médias sociaux. Les détaillants aiment Conn’s (NASDAQ:CONNECTICUT) et les loueurs d’aéronefs comme Location de mouches (NYSE:MOUCHE) appartiennent à la même liste d’actions à surveiller.

De nombreux universitaires rejettent les effets d’élan. Dans leur esprit, les efficiences du marché empêchent des rendements ajustés au risque positifs.

Mais les investisseurs prospères connaissent depuis longtemps le pouvoir d’acheter des entreprises gagnantes comme Amazon et Netflix (NASDAQ:NFLX). Désormais, les investisseurs doivent ajuster leur stratégie pour s’adapter au nouveau paradigme Reddit. Ce sera un voyage difficile mais profitable pour ceux qui le font.

* Les cinq investissements Reddit auraient inclus GameStop, Tesla, Marathon Blockchain, Dogecoin et Bitcoin. Les actions de la WFH comprennent Facebook, Box, Fortinet, Netapp et Cisco. Période de détention du 31/12/2019 au 09/04/2021.

