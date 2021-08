Momentum des taureaux et des ours au niveau de l’équilibre – Cryptovibes.com – Daily Cryptocurrency and FX News ⋆ Crypto new media

Analyse des prix USDJPY – 25 août

Marché USDJPY

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 110, 111 $, 112 $

Niveaux d’assistance : 109 $, 108 $, 107 $

USDJPY Tendance à long terme :

L’USDJPY est sur le mouvement de range. Les taureaux et les ours se font la guerre sur le graphique journalier du marché USDJPY. Les ours ont essayé de briser le niveau de support de 108 $ mais n’y sont pas parvenus. De même, les taureaux tentent de briser le niveau de résistance de 110 $, mais le niveau se maintient. La semaine dernière, l’élan des ours et des taureaux était faible et le prix se consolide au niveau de 109 $.

USDJPY Graphique journalier, 25 août

L’USDJPY plane au-dessus et autour de l’EMA de 9 périodes et de l’EMA de 21 périodes en signe de range du marché. Au cas où les taureaux essaieraient d’augmenter leur pression, le niveau de résistance de 110 $ peut être testé, ce qui peut être cassé à la hausse et le prix augmente à 111 $ et 112 $. Une augmentation de la pression des ours peut faire baisser l’USDJPY en dessous du niveau de support de 109 $ et si la bougie quotidienne se ferme en dessous, cela réduira le prix à 108 $ et au niveau de support de 107 $.

USDJPY Tendance à moyen terme :

USDJPY est sur le mouvement de range sur le graphique de 4 heures. Les taureaux se sont opposés à la baisse des prix au niveau de 108 $ et la pièce augmente à 109 $. L’élan des ours et des taureaux semble être égal dans le graphique de 4 heures. Le prix se consolide au niveau de 109 $ en raison de l’échec de la pression des taureaux et des ours.

Graphique USDJPY sur 4 heures, 25 août

Le prix se négocie autour de l’EMA de 9 périodes et de l’EMA de 21 périodes, la période de l’indice de force relative 14 est à 50 niveaux avec la ligne de signal n’affichant aucune direction de prix spécifique.

