‘Mommy’s Boy’ Devin Nunes ‘Snitches’ sur maman pour les problèmes de financement de la campagne ⋆ .

Hier, nous voulions savoir si Devin avait même dit à sa mère qu’elle était la trésorière de deux PAC contrôlés par Devin Nunes, qui a énuméré sa mère (et ses coordonnées) comme «trésorière» des deux.

Nous voulions savoir parce que lorsque des problèmes sont survenus cette semaine – comme le rapporte The Daily Beast – et que la FEC voulait des réponses, envoyant cinq avis sur deux jours, soudainement, maman n’était pas «trésorière». Les documents du PAC ne mentionnaient que «Trésorier 1» et «Trésorier 2».

The Daily Beast a noté (lien ci-dessous):

Deux comités politiques appartenant au représentant Devin Nunes (R-CA) ont passé les deux derniers jours à déposer des rapports FEC modifiés pour corriger les erreurs et les omissions de leur trésorier: sa mère.

Les comités de collecte de fonds – Nunes Victory Fund, et son leadership PAC, NEW PAC – ont également supprimé l’adresse e-mail de la mère de Nunes et les ont remplacées par un «Trésorier 1» et «Trésorier 2» non spécifiés.

En savoir plus sur Political Flare

Restez à jour avec les dernières nouvelles!

Abonnez-vous et commencez à recevoir nos e-mails quotidiens.

Après un examen plus approfondi, il semble que la mère de Nunes était vraiment la trésorière et pourrait vraiment avoir les deux PAC en difficulté:

Au total, la FEC a envoyé au Nunes Victory Fund et à sa campagne six RFAI chacun pour le cycle électoral 2020. Certains rapports corrigés ont donné lieu à un deuxième avis. Mais ce n’est pas la première fois que Toni Nunes fait l’objet d’un examen fédéral. Au cours du cycle 2018, la FEC a envoyé à la campagne huit RFAI.

Au-delà des transactions en double, les récentes lettres du FEC ont également souligné des incohérences mathématiques, que le régulateur a également relevées lors d’autres élections. D’autres divergences comprennent un défaut apparent d’indiquer les contributions dans les champs appropriés et une description non clarifiée.

Oui, les «trésoriers» sont censés être assez bons en arithmétique, surtout si le trésorier est sa mère. Imaginez que votre mère fasse vos devoirs de maths et la fasse tout gâcher?

Comme vous pourriez le penser, dans un monde Twitter où «Devin Nunes Cow» et «Devin Nunes ‘Mom» sont déjà des personnages, on s’est beaucoup amusé avec le «mommy’s boy» Devin.

I. Wut. La maman de Devin Nunes fait toujours ses devoirs? – Jen BSc, AVP, PMP, DevOps (@NotSoCloseNOLA) 27 mars 2021

qui savait qu’il y avait tant de problèmes de maman. . . https://t.co/iJUK34YsQ9 – Dr Meaux Dawn Lee (@MeauxDawn) 27 mars 2021

🎤Devin Nunes maman l’a fait 🎼 – DANS UN HAUT De meilleurs jours à venir! (@ UPROAR23) 27 mars 2021

« Tout est de ma faute! ».

Signé, (Eipstein ”s) Devin Nunes ‘Mom. https://t.co/19cVoQkLd7 – Kenneth W.Smith (@Attysmith) 26 mars 2021

🤣🤣🤣 puis-je changer mon nom en «devin_nunes_mom» sans être poursuivi par lui? 🤣🤣🤣 – «The Bootlick Brigade» & the Cuckoo Coup (@YayImNotaBot) 26 mars 2021

Vous vous demandez combien de faux comptes Twitter de «Devin Nunes ‘Mom» seront poursuivis une fois que tout sera terminé… – JP Dancing Bear 🇺🇸 (@jpdancingbear) 27 mars 2021

W..T..F !!!

Pourquoi ce milksop, ce crétin malléable sans épines, est-il toujours d’actualité? Pourquoi est-il et ses gaffes quotidiennes, ignorantes, de rigueur, et ses déclarations toujours d’actualité? Https: //t.co/OraQBX2hqB – RDaneelBailey (@EBaileyOlivaw) 27 mars 2021

On ne sait pas. Nous ne savons honnêtement pas.

****

Paix, vous tous

Jason

[email protected] et sur Twitter @JasonMiciak