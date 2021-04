MOMO stock est un jeu sous-évalué sur le marché chinois des rencontres en ligne

Même avant la pandémie, le stock de la société chinoise de rencontres en ligne Momo (NASDAQ:MOMO) a été sur une tendance baissière. La société a eu quelques années difficiles après s’être heurtée aux régulateurs de l’État et avoir ressenti les effets de la pandémie de coronavirus.

L’action MOMO se négocie actuellement à environ 15,90 $. Un grand nombre des mauvaises nouvelles concernant le ralentissement des revenus ont déjà été ramenés au cours actuel de l’action. Cela me porte à croire que l’entreprise pourrait être sous-évaluée à ces niveaux de prix.

MOMO Stock a beaucoup de négatifs déjà pris en compte

Les récents bénéfices de Momo ont surpris les analystes, la société dépassant de 16% les prévisions de bénéfices. Malgré le battement des bénéfices, la société a toujours affiché une croissance négative pour le trimestre et l’année entière. Au quatrième trimestre 2020, les revenus nets ont diminué de 19,0%, passant de 4,7 milliards de RMB à 3,8 milliards de RMB (environ 581,6 millions de dollars). Les revenus de l’année 2020 ont diminué de 11,7% par rapport à 2019 à 15 milliards de RMB.

Malgré la baisse des revenus, Momo dispose toujours d’un solide avantage concurrentiel à long terme. Momo possède deux des meilleures applications de rencontres en Chine, son homonyme Momo et Tantan qu’elle a acquises en 2018. La société est structurée de sorte que l’application Momo soit la plus ancienne «vache à lait» tandis que Tantan est la nouvelle application à croissance rapide.

Contrairement aux applications de rencontres occidentales de Groupe de match (NASDAQ:MTCH) ou Bumble (NASDAQ:BMBL) qui reposent sur des publicités et des abonnements, Momo s’appuie fortement sur les services de vidéo en direct pour ses revenus. L’application Momo et Tantan utilisent fortement la diffusion en direct comme source de revenus. Le streaming en direct représentait environ 64,1% des revenus en 2020 et 73% des revenus en 2019.

En 2020, les revenus de la diffusion en direct ont chuté de 31,2%, les utilisateurs les mieux payés ayant resserré leurs cordons de bourse. Le nombre total d’utilisateurs payants du service de vidéo en direct est passé de 13,8 millions en 2019 à 12,8 millions en 2020. Comme les revenus de diffusion en direct proviennent principalement de «cadeaux» et de «pourboires» virtuels, ils sont beaucoup plus discrétionnaires. Par conséquent, l’incertitude économique causée par la pandémie a affecté les revenus de Momo beaucoup plus que ses homologues occidentaux.

Momo est prêt pour un revirement

La société a réformé son activité de diffusion en direct en août 2020 afin de se concentrer davantage sur le contenu longue traîne et de réduire sa dépendance à l’égard des «gros dépensiers». Cela garantira que l’entreprise est dans un état plus sain après la pandémie. Alors que la Chine continue de vacciner sa population, les restrictions sur les interactions sociales commenceront à s’atténuer et la vie redeviendra normale. Par conséquent, Momo pourrait avoir un potentiel de hausse des revenus en 2021 alors que la diffusion en direct basée sur l’interaction sociale commence à augmenter.

Outre la résurgence de son activité de streaming en direct, il existe deux autres catalyseurs qui pourraient faire grimper le stock de MOMO. L’entreprise a renforcé son chiffre d’affaires de services à valeur ajoutée qui a augmenté de 24,5% en 2020. Les services à valeur ajoutée comprennent des fonctionnalités et des fonctions supplémentaires ainsi que des éléments virtuels. La société a déclaré dans son appel sur les résultats que 80% du temps passé dans l’application Momo n’est pas lié à la diffusion en direct. Par conséquent, avec de nouveaux produits innovants, Momo peut réduire sa dépendance à l’égard du streaming en direct et passer à un produit plus «de réseautage social».

Tantan est un autre catalyseur de croissance massive, car l’application est la chose la plus proche que la Chine ait à Tinder. La société a déclaré que Tantan était encore une «marque relativement jeune» et qu’il était encore possible d’élargir sa base d’utilisateurs. Tantan semble plaire au marché de la génération Z, et montre donc beaucoup de potentiel. Dans les résultats, la gestion des appels a des plans détaillés pour augmenter encore les dépenses marketing et optimiser l’expérience globale.

À emporter pour les investisseurs

L’analyste de Citi Yiwen Zhang a relevé la note de Momo de «Neutre» à «Acheter», donnant à l’action un objectif de cours de 19,30 $. Zhang estime que les revenus de la diffusion en direct commenceront à se redresser au deuxième trimestre 2021. Momo a terminé 2020 avec un BPA de 0,77 USD en utilisant le cours de l’action de 15,90 USD, ce qui nous donne un P / E 2020 d’environ 20,6x. Cela implique que le stock est correctement évalué à ces niveaux.

Cependant, cela ne prend pas en compte les énormes réserves de trésorerie de l’entreprise. La société dispose d’environ 10,9 milliards de RMB o en espèces contre une dette à long terme de 4,6 milliards de RMB. Compte tenu de cette position nette de trésorerie, Citi déclare que la capitalisation boursière actuelle implique un P / E de 2,5x 2022. En utilisant l’objectif de prix de Citi, Momo a une hausse d’environ 21% à court terme. À long terme cependant, comme indiqué précédemment, Momo a plusieurs catalyseurs potentiels qui pourraient surprendre les analystes à la hausse.

Je pense que Momo est un ajout solide à un portefeuille d’investissement.

