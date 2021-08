Mon 600-Lb. La star de la vie Gina Krasley est décédée à 30 ans

Gina Krasley est décédée le dimanche 1er août à la maison, selon sa nécrologie de la maison funéraire Maxwell dans son État d’origine, le New Jersey. La cause du décès de Krasley n’a pas été révélée au moment de la rédaction, mais elle est décédée entourée de sa famille. Elle laisse dans le deuil son épouse Elizabeth Krasley depuis six ans, sa mère Cathy Devereux, sa sœur Ali Samuels, ses grands-parents et d’autres membres de la famille élargie. La famille demande que des dons soient faits à un organisme de bienfaisance pour la santé mentale plutôt que des fleurs.