Mon 600 livres. Life: Pourquoi James’ Walk est « ruiné » par les spectateurs

Une pause pour la célébration.

Lors d’un aperçu exclusif de My 600-lb de TLC. La vie, diffusé demain, mercredi 22 décembre Jacques Bédard franchit une étape importante pour son rétablissement. James vit dans un appartement sans ascenseur au cinquième étage et son poids lui empêchait de descendre les escaliers pour sortir.

Cela fait plus d’un an que James a quitté son domicile et bien que la plupart d’entre nous puissent s’identifier en raison de la quarantaine pandémique du coronavirus, la marche de James jusqu’à Central Park revêt une signification particulière – et une peur particulière.

« Depuis mon retour de mon dernier rendez-vous avec Dr Maintenant, j’ai essayé de me motiver pour faire mieux « , explique James dans le clip. » Avant d’aller voir le Dr Now, cela faisait un an et demi ou plus que je n’avais plus lieu. Donc ça m’aide à penser que c’est à nouveau presque normal. »

Pourtant, alors que James et sa famille profitent de Central Park ensemble, James admet que « le moment tourne généralement » lorsqu’il est en public.