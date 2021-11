« Mon agent sait que je veux rester à Osasuna »

18/11/2021 à 20:08 CET

L’attaquant argentin de Osasuna Chimy Ávila a annoncé son intention de continuer dans l’équipe navarraise, un souhait que son agent connaît et que les supporters navarrais espèrent se matérialiser au plus vite dans un renouvellement tant attendu qui prolonge leur lien avec l’équipe au-delà de juin 2023, date d’expiration de leur contrat actuel.

« Cela n’est décidé que par Dieu & rdquor;, répond lorsqu’on lui demande ce qui l’attend désormais, une fois qu’il renaîtra de ses cendres et surmontera les blessures qui ont interrompu sa progression dans le meilleur moment de sa carrière. Après deux déchirures compliquées des ligaments du genou et 435 jours de convalescence, celui de Rosario est revenu sur la pelouse le 3 avril 2021 contre le Getafe à la joie de ses fidèles fans, qui l’habillent toujours inconditionnellement.

« Je pense que ce soutien est dû au fait que je suis une personne transparente, mon style de jeu, ce que j’apporte sur le terrain. Et je sais que je dois aux gens bien plus qu’on ne l’imagine, car l’affection sincère que me témoignent les fans est toujours intacte, et c’est la plus belle chose qui soit & rdquor;, pense le footballeur dans une interview à Efe, reconnaissant pour Mon cœur va à toutes les personnes qui ont continué à lui faire confiance au cours de ce voyage difficile, y compris son entraîneur, son conseil d’administration et ses collègues professionnels.

Pendant le temps où il était en cale sèche, Ávila dit que le niveau psychologique a joué un rôle majeur : «Je m’entendais bien, je comptais sur les membres de ma famille, ma femme, ma mère, mes filles & mldr; De plus, l’affection qu’ils m’ont témoignée depuis les réseaux sociaux ou dans la rue a sans aucun doute contribué à mon renforcement et à l’oubli de la mauvaise expérience & rdquor ;.

« Si cela doit arriver, cela arrivera. J’ai l’impression à 100% que rien ne s’est passé, je m’entraîne pour donner le meilleur de moi-même et, comme je le dis, Dieu seul sait pourquoi et si cela se reproduira & rdquor;, explique-t-il calmement, ceci étant un sujet qui ne lui ôte pas le sommeil ni ne l’empêche d’affronter les jeux avec le maximum d’énergie possible. « Si je dois mettre le pied dedans, je le mettrai dedans & rdquor;, lance-t-il avec détermination.

« Je ris quand j’entends à l’occasion que les blessures m’ont changé. Au contraire, ce que je dis toujours, c’est qu’ils m’ont tous les deux renforcé la tête & rdquor;, ajoute-t-il avec conviction.

Plus de concurrence que jamais

Une fois les obstacles surmontés, le « commandant », comme l’appelle l’une de ses filles, fait face à la mission compliquée de se tailler une place dans le rojillo onze avec En vue de Budimir et Kike Garcia comme adversaires : « C’est une saine compétition. Je dois me concentrer sur le sacrifice pour me qualifier pour le poste et réaliser l’union avec mes collègues & rdquor;.

Quant à la position la plus confortable pour lui, il ne montre aucune préférence. Il pourrait jouer dans n’importe qui, même en tant que gardien de but, un poste qu’il connaît très bien : « Toute ma vie, j’ai été gardien de but en Argentine et je n’aurais aucun problème à répéter, bien que la vérité soit qu’à son époque j’ai abandonné en raison de problèmes de hauteur & rdquor;.

Ce sont ses chiffres cette saison : il a eu des minutes dans tous les matchs joués par Osasuna à ce jour (13 jours), en commençant 4 fois depuis le début et en perçant le but opposé devant le Villarréal à la maison et devant lui grenade à El Sadar.

Ávila est «heureuse & rdquor; pour la performance offerte à ce jour, après avoir marqué à El Sadar 670 jours après son dernier but devant ses fans : « Je suis fier et excité de pouvoir célébrer un but avec mon équipe après tant d’efforts. Dans ces moments-là on se souvient de ses biens les plus précieux : sa famille et ceux qui ne sont plus là & rdquor;, ajoute-t-il en se souvenant de ses beaux-frères et de sa nièce.

Fidélité à Osasuna

« Je me sens bien, les matchs marquent. J’y vais petit à petit, sans faire de grands bonds, en me concentrant sur le quotidien, et en espérant que très vite les gens pourront récupérer le Chimy de toujours & rdquor;, ajoute-t-il.

Maintenant « Je ne pense qu’à Osasuna. Je dois beaucoup à ce club, je suis très heureux ici, et le temps nous le dira. je n’ai pas l’intention de partir& rdquor;, commente une éventuelle prolongation de contrat qui se termine en juin 2023.

« Je laisse ma vie à chaque match et à chaque séance d’entraînement, je dois me concentrer pleinement sur le green. Je n’interfère pas avec d’autres problèmes. Mon agent sait que je suis à l’aise et que je veux rester, et c’est une question à discuter entre lui et le conseil d’administration & rdquor;, explique le numéro 9 d’Osasuna, qui a ajouté que « parfois les événements ne se produisent pas comme un seul souhaite, mais comme la règle des négociations & rdquor ;.

L’Argentin insiste sur son engagement à Osasuna depuis toujours, inconscient des rumeurs sur ce qui aurait pu être sa signature pour Barcelone en janvier de l’année dernière 2020 : « Je n’ai jamais rien su. Il était concentré sur le jeu avec Levante. J’ai fait de mon mieux par fierté personnelle et parce que je le devais aux gens et à mes coéquipiers. Je n’étais pas intéressé par ce qui pourrait arriver le lendemain & rdquor ;.

Ávila valorise la « grande famille & rdquor; ce qui compose le modèle rouge. « Le seul défaut, c’est que nous sommes fous & rdquor ;, rigole-t-il, ajoutant de la valeur à » la soif de gloire et de combat & rdquor; qu’un footballeur doit montrer pour réussir à Osasuna, des caractéristiques qui plaisent, et beaucoup, sur les rives de la rivière Sadar.

« Il y a des moments où je ne me reconnais même pas sur le terrain. Je suis très transparent, aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur de la maison. C’est vrai que dans les matchs je me transforme, parce que Après avoir été séparé pendant si longtemps, je vis chaque choc comme si c’était le dernier& rdquor;, raconte ses deux visages : un joueur sympa lors des entraînements, et un diable dans les chutes.

« Je ne ferais jamais de mal à un rival, parce que le central qui est de l’autre côté peut être mon frère. Je ne fais pas ce que je ne voudrais pas qu’ils fassent à moi ou à ma famille & rdquor;, explique sincèrement l’ancien joueur de Huesca, arrivé à l’entité navarraise après avoir payé 2 700 000 euros à l’été 2019.

Un frère dans l’Albiceleste

L’avant de Osasuna partage le métier avec son petit frère, Gaston, défense actuelle de chapelet Central, fourni par Boca Juniors, et qu’il a reçu il y a quelques jours l’appel de Scaloni jouer avec l’équipe nationale argentine.

Le frère aîné ne cache pas son illusion sur la possibilité assez lointaine de jouer à Osasuna avec le petit : « Cela dépend du club, mon frère serait très heureux s’il pouvait être ici avec moi & mldr; Mais oui, j’ai compris, mon rêve c’est de jouer avec Gaston& rdquor ;.

Concernant la possibilité d’entrer en Europe la saison prochaine, l’attaquant de 27 ans affirme avec force : « Je peux prendre un ticket ou pas, mais si le reste de l’effectif monte, je ne les laisserai pas seuls, et S’ils veulent faire la guerre, je serai avec eux aussi. Si besoin, je m’accroche aux turbines & rdquor ;.

« A cause de mes origines, j’ai les pieds sur terre, et j’apprends à mes filles à évaluer chaque comprimé que nous leur achetons, ou chaque bonbon qu’elles mangent. La culture de l’effort est importante, elle marque l’attitude de l’être humain. Avec cette vertu, nous avançons tous. Je regarde toujours en arrière & rdquor;

« En général, je ne regrette rien. Ce que j’ai mal fait m’a aidé à apprendre, et ce que j’ai bien fait, je le garde pour me renforcer & rdquor;, mentionne-t-il. Lorsqu’on lui demande de choisir entre marquer un but à El Sadar ou signer des autographes à Tajonar, Ávila se mouille : « Ce dernier me rendrait plus heureux, Je signerais pendant des heures juste pour voir les visages heureux des enfants& rdquor ;.

« Cela ne me dérange pas de jouer des centraux durs. J’accepte qu’ils me mettent une verge, mais en retour je leur demande de ne pas se fâcher quand je fais de même. Je suis noble et je déteste le mal, mais j’attaque avec force et conviction & rdquor;, commente-t-il sur ses ennemis fidèles sur le terrain, parmi lesquels se distingue l’Uruguayen Giménez, le rival le plus féroce qu’il ait jamais affronté.

« Il faut y aller étape par étape. Evidemment, j’aimerais jouer avec l’albiceleste au Qatar, car il s’agit de mon pays », déclare-t-il avant la possibilité d’aller à la prochaine Coupe du monde avec son équipe nationale.

Il assure que, s’il devait se consacrer à autre chose, le terrain, et non le football, serait son choix : « J’aime le bétail, les chevaux, respirer l’air frais et profiter de ma famille, vu qu’avec autant de voyages il devient un peu difficile de pouvoir les voir souvent & rdquor;.

Il ne cache pas son admiration pour l’ancien joueur Riquelme et par le joueur du Réel Madrid Toni Kroos: « Ce sont deux joueurs qui jouent à un jeu qui ne ressemble pas au mien, mais leur capacité à prendre la meilleure décision est enviable & rdquor ;.