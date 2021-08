Mon ami Pedro a maintenant un jeu mobile gratuit

in

Le shoot-em-up original de Devolver Digital My Friend Pedro a maintenant un spin-off mobile gratuit sous-titré Ripe For Revenge. Le titre mobile est un jeu de tir à défilement horizontal dans la veine du titre original de 2019, avec 37 niveaux inédits, ainsi que le retour de Pedro, ami titulaire de la banane.

“Ils ont kidnappé sa femme et ses enfants et l’ont laissé pour mort”, lit-on dans le texte de présentation de Devolver pour le jeu mobile. “Mais il en faudra plus pour diviser la famille de cette banane. Aide ton ami Pedro à se venger de glace, avec une pincée de balles sur le dessus!”

Le jeu est maintenant disponible pour iOS et Android et suit un modèle classique de free-to-play pour les titres mobiles. Bien que la majeure partie du jeu puisse être jouée gratuitement, les points de contrôle sont verrouillés derrière un niveau payant « premium », ce qui signifie que les joueurs gratuits doivent faire face à un niveau de défi supplémentaire.

L’original My Friend Pedro est disponible sur PC, Nintendo Switch, PS4 et Xbox One, tandis que les fans du jeu peuvent également s’attendre à une adaptation télévisée développée par le créateur de John Wick, Derek Kolstad.

