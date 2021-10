Mon ami Peppa Pig sort aujourd’hui sur Switch, voici la bande-annonce de lancement

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Aujourd’hui voit la sortie du dernier jeu de l’univers Peppa Pig, alors que My Friend Peppa Pig se lance sur Nintendo Switch.

D’après l’éditeur Outright Games, le jeu serait une aventure amusante qui « ressemble à un épisode de la série télévisée ». Les joueurs peuvent choisir et habiller leur propre personnage, avant de rencontrer les personnages préférés des fans de la série à succès et de découvrir de nombreux endroits familiers.

« Créez et habillez votre personnage, sonnez à la porte de Peppa et commencez une histoire qui ne dépend que de vous. Peppa suggère des activités partout où vous allez – aidez Papa Pig à trouver ses lunettes, suivez les traces d’animaux dans la forêt, plongez dans des flaques boueuses et bien plus encore. Suite!

C’est comme être dans un épisode de la série télévisée, où tous vos personnages préférés sont ravis de vous rencontrer. De la plage au musée et même à Potato City, chaque récréation est une nouvelle expérience avec votre ami Peppa Pig. »