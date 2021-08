Mon appareil photo sans miroir de rêve fonctionne sur Android, alors pourquoi n’y en a-t-il pas encore un bon ?

Les appareils photo sans miroir ont parcouru un long chemin depuis leur création, avec une mise au point automatique des yeux, une incroyable stabilisation de l’image dans le corps et une ergonomie compacte. Mais il y a toujours une chose qui me frustre : leur incapacité à passer d’une méthode d’édition et de partage d’images ancienne par rapport aux smartphones Android et iOS.

Depuis l’avènement des appareils photo numériques, nous avons la possibilité de développer nos propres photographies sur des ordinateurs (et maintenant des appareils intelligents) avec une flexibilité croissante. Bien que de nombreux appareils photo offrent un montage intégré, il est souvent maladroit et limité.

Pour contourner ce problème, j’espérais qu’un appareil photo sans miroir fonctionnant sous Android pourrait rendre l’ensemble du flux de travail, de la capture à la publication, un jeu d’enfant. Mais j’attends toujours. Le nouveau Yongnuo YN455 a récemment attiré mon attention et a rapproché le concept de manière alléchante, mais il n’est disponible qu’en Chine.

Pourtant, avec la puissance du silicium moderne, des capteurs empilés et un système d’exploitation Android mature, n’est-il pas temps de voir un successeur spirituel aux séries Samsung Galaxy Camera et NX d’il y a près de dix ans ? Cela ressemble à un oubli, mais il y a aussi de bonnes raisons pour lesquelles l’appareil photo sans miroir alimenté par Android pourrait rester une chimère…

Vivant dans le passé

Chaque fois que j’essaie d’éditer et de partager des photos à partir d’un appareil photo sans miroir, j’ai l’impression d’être un outil d’une époque révolue.

Pour traiter vos photos, vous devez transférer les images sur un appareil distinct, utiliser un logiciel de retouche d’images dédié pour développer vos photos, puis les préparer pour la publication en ligne ou sur papier, avant de les exporter vers ces plates-formes (ou de télécharger des copies vers des magasins en ligne pour impression ).

La société chinoise Yongnuo, qui a récemment annoncé le successeur du YN455 à son appareil photo Android YN450, est la dernière d’une série d’entreprises technologiques qui ont bricolé l’intégration de systèmes d’exploitation pour smartphones dans leurs appareils photo. Mais aucun n’a encore tout à fait réussi.

(Crédit image : Samsung)

La première véritable éclaboussure a été faite par Samsung avec son appareil photo Galaxy (ci-dessus) en 2012. Son slogan était « camera reborn ». Et pour être juste, il a été à la hauteur de cette facturation sur papier, combinant le système d’exploitation et l’interface élégante d’un smartphone avec un capteur d’image plus grand et un zoom optique 21x.

C’était de loin la caméra la mieux connectée de son époque, proposant même la 4G. Et son interface a toujours l’air futuriste pour un appareil photo, ce qui en dit long. Mais il a été déçu par une mauvaise qualité d’image (il s’agissait de photographie pré-informatique, après tout) et une fonctionnalité retardée, malgré l’avantage de 8 Go de stockage interne.

Malheureusement, le concept de l’appareil photo Galaxy et la série NX plus avancée ont fait long feu lorsque Samsung a décidé d’arrêter de fabriquer des appareils photo en 2017. Mais ensuite, de nulle part, Zeiss a présenté le ZX1 en 2018.

Signes de vie

Le ZX1 est un appareil photo intrigant. Son capteur plein format de 37,4 MP capture également des vidéos 4K et, grâce au stockage intégré de 512 Go, il peut exécuter Lightroom pour l’édition et la publication directement sur les réseaux sociaux.

Malheureusement, le ZX1 est également extrêmement cher, à 6 000 $ / 5 399 £ (environ 10 300 $ AU). C’est un peu raide par rapport à ses rivaux, si l’on considère que le ZX1 a un objectif fixe et un mode rafale qui ne peut atteindre qu’un maximum de 3 images par seconde.

(Crédit image : Zeiss)

Avec les fabricants d’appareils photo apparemment indifférents à produire un successeur aux précédents riffs de Samsung sur le concept, il n’est pas surprenant que des sociétés indépendantes aient commencé à se lancer pour combler le vide.

L’Alice Camera, un projet Indiegogo qui doit être livré en octobre, combine votre smartphone avec un appareil photo Micro Four Thirds pour produire un hybride intéressant pour les YouTubers, les flux Twitch et les TikTokkers.

Comme nous l’ont dit les créateurs d’Alice Camera en février, « il y a toute une génération de gens qui ont grandi avec des smartphones dans leurs poches – et si vous leur donniez un appareil photo sans miroir, ils n’auraient aucune idée de ce qu’il faut en faire ».

(Crédit image : Photogram AI)

La caméra Alice n’essaie pas seulement de combler le fossé de la convivialité, elle introduit également l’apprentissage de l’IA pour une prise de photos plus intelligente en utilisant la puce TPU Edge de Google.

Le téléphone se connecte via Wi-Fi à l’appareil photo Four Thirds et promet le meilleur des deux mondes (en théorie) avec un contrôle d’application semblable à celui d’un smartphone et des fonctionnalités intelligentes, uniquement avec le poids et la qualité d’un grand capteur d’image et d’une bonne optique. Cependant, c’est encore une quantité inconnue et, en tant que produit de première génération d’une startup, il y aura presque certainement des aspérités.

Un nouveau prétendant

Ce qui nous amène au dernier concurrent : le Yongnuo YN455. Yongnuo est bien connu pour produire des accessoires qui offrent aux photographes une alternative moins chère aux principales marques concurrentes. Son YN450 a pénétré un nouveau (ish) marché en 2019 en combinant les fonctionnalités d’un smartphone et d’un appareil photo traditionnel. Mais c’était une tentative à moitié cuite avec quelques bizarreries étranges.

Le YN450 utilisait une ancienne version d’Android (7.1) qui avait deux générations de retard sur les smartphones de l’époque et combinait également étrangement un capteur Four Thirds avec une monture Canon EF. Deux ans plus tard, Yongnuo a mis à jour la monture EF du YN450 avec une monture Micro Four Thirds, qui était parallèle au capteur d’image à l’intérieur, mais cela n’a toujours pas fait la moutarde aux critiques.

(Crédit image : Yongnuo)

Pourtant, à première vue, le nouveau YN455 ressemble à un précurseur prometteur dans ma quête d’un appareil photo Android pratique. La connexion cellulaire 4G et Wi-Fi signifie que le partage directement sur Facebook, Instagram, TikTok et d’autres canaux sociaux devrait être aussi simple que d’appuyer sur un bouton. Il peut également prendre des photos de 20 MP et des vidéos 4K/30 ips, et offre deux ports USB-C.

Le reste de sa liste de spécifications est également prometteur. Le YN455 est capable de diffuser, ce qui devrait le rendre idéal pour les vloggers et en particulier ceux qui travaillent à domicile. Il contient également des prises jack 3,5 mm pour les écouteurs et les microphones externes et dispose d’un grand écran tactile inclinable de 5 pouces à l’arrière. Cela devrait faciliter l’examen des images et la modification des paramètres sans avoir à manipuler les boutons physiques du boîtier de l’appareil photo.

(Crédit image : Yongnuo)

Comme on peut s’y attendre d’un appareil Android, les composants internes rappellent davantage un smartphone qu’un appareil photo. Un Snapdragon Qualcomm à 8 cœurs à 2,2 GHz alimente l’unité avec 64 Go de stockage interne extensible à 256 Go avec l’ajout d’une carte microSD. Il dispose d’un GPS intégré et d’une grande batterie de 4 400 mAh pour que l’appareil fonctionne plus longtemps (il est également compatible avec la charge rapide).

Malheureusement, le léger problème est qu’il n’y a pas eu de nouvelles sur la date de sortie du YN455, ou s’il sera un jour disponible, en dehors de la Chine. La recherche continue…

Mon appareil photo de rêve

Android OS n’est pas une panacée pour les appareils photo et apporterait certainement quelques limitations. En tant que système d’exploitation pour smartphone, il est conçu pour être laissé en mode veille plutôt que rapidement allumé et éteint, et la durée de vie de la batterie serait sans aucun doute un problème. De plus, aussi rudimentaires et frustrantes que soient souvent les interfaces des caméras, elles sont au moins cohérentes et fiables, ce qui n’est pas toujours le cas avec les applications Android.

Mais pour moi, les avantages l’emporteraient sur les inconvénients. Cela apporterait également un énorme potentiel. Dans un monde idéal, j’aimerais voir un appareil photo Android qui s’adresse aux photographes et aux créateurs de contenu de médias sociaux de trois manières : capture d’image intelligente, options de flux de travail d’édition transparentes et possibilité de publier des images sans avoir besoin d’un deuxième appareil.

(Crédit image : Zeiss)

Cela pourrait fonctionner comme ceci : l’intelligence artificielle est intégrée directement dans le processeur de l’appareil photo lui-même. Il peut identifier automatiquement les visages des personnes pour une mise au point automatique instantanée ou même prendre la décision de les flouter pour plus de confidentialité. Par exemple, en fonction de facteurs tels que s’ils ont téléchargé des photos de leur visage dans une base de données universelle d’appareils photo.

De cette façon, toute personne qui souhaite ne pas se faire prendre en photo en public conservera sa vie privée (particulièrement importante pour les personnes vulnérables ou les jeunes). Mais de manière plus réaliste, cela pourrait également fonctionner en appliquant des filtres d’amélioration aux portraits au point de source sans avoir besoin de le faire plus tard (fonctionnement similaire aux fichiers bruts, où vous pouvez simplement l’annuler plus tard lors de l’édition).

Chaque société de logiciels de retouche d’images aurait ses propres applications disponibles sur la boutique intégrée, vous pouvez donc choisir entre Adobe Lightroom, Gimp, Luminar AI, Capture One et plus encore pour éditer en toute transparence vos photos après les avoir prises. L’interface utilisateur apparaîtra en option si vous appuyez sur le bouton ‘info ou ‘I’ sur l’appareil photo, tout comme les superpositions pour la règle des troisièmes grilles et les informations sur l’image le font maintenant. À partir de là, vous pouvez ajouter des préréglages personnalisés, jouer avec l’édition faciale de l’IA et effectuer tous vos réglages normaux pour l’exposition et l’éclairage.

(Crédit image : Zeiss)

Les options d’exportation ne viendraient pas seulement pour les plateformes de médias sociaux, mais vous donneraient la possibilité d’envoyer des e-mails ou même d’imprimer vos images. L’impression peut être liée à une société d’impression existante et, après une inscription rapide, les images peuvent automatiquement s’imprimer, charger votre carte et vous livrer des photos en appuyant sur un bouton.

Ou, les fabricants d’appareils photo pourraient placer des machines d’impression dans les magasins locaux (comme le font maintenant les cafés et les guichets automatiques) pour que vous puissiez les récupérer. Les machines peuvent fonctionner de la même manière que les sociétés de livraison fonctionnent actuellement, vous permettant de scanner un code QR pour une impression sur place, sans avoir besoin d’argent car il est déjà synchronisé avec votre compte.

Rêves Android

Cela demande certainement un grand saut par rapport à l’endroit où nous en sommes maintenant. Mais c’est aussi beaucoup plus réaliste avec la technologie d’aujourd’hui qu’à l’époque de l’appareil photo Samsung Galaxy.

La perspective alléchante combine l’intelligence et les applications des smartphones avec les optiques et les capteurs professionnels des appareils photo sans miroir modernes. Pourtant, il semble qu’aucun constructeur, ou du moins celui aux ambitions mondiales, ne prenne au sérieux ce concept hybride téléphone-caméra.

Dans une certaine mesure, cela a du sens. Nous avons vu avec quelle lenteur Canon, Nikon et les autres géants ont adopté les appareils photo sans miroir après que Sony leur ait montré à tous comment cela se faisait des années à l’avance. Ce rythme de changement n’aurait pas eu lieu sans que Sony fasse bouger les choses, et il n’y a pas d’équivalent Sony en ce moment pour mon appareil photo Android de rêve. Il est également tout à fait possible qu’avec des smartphones désormais suffisamment performants pour la plupart des gens, le marché potentiel soit trop spécialisé.

En réalité, il faudra probablement beaucoup de temps avant que les géants de l’appareil photo adoptent cette approche pour les appareils photo. Vous n’avez qu’à regarder les applications associées pour la plupart des fabricants pour voir à quel point c’est une priorité.

Mais avec davantage de campagnes financées par la foule comme Alice Camera et l’innovation d’entreprises comme Yongnuo, nous pourrions encore nous diriger vers un appareil photo sans miroir qui les oblige à s’asseoir et à prêter attention. Je serai certainement l’un des premiers à adopter. Mais jusque-là, nous devrons garder nos appareils photo autour du cou et nos smartphones dans nos poches si nous voulons le meilleur des deux mondes.