Mon assaut violent, les passants qui n’ont rien fait, et ce que signifie témoigner

C’était presque Noël, au cœur de la récession de 2008, lorsque mon entreprise a annoncé sa dissolution à la fin de l’année. En quittant le bureau, j’ai eu envie de pleurer. J’ai descendu les marches de la gare de Wall Street, en prenant soin d’éviter les plaques de glace fraîche. Alors que je cherchais ma carte de métro, un adolescent est apparu dans le cadre et a déchiré le sac d’ordinateur portable de mon épaule. En me retournant, j’ai attrapé la sangle et j’ai commencé un tir à la corde. Alors que nous nous débattions, deux grandes silhouettes se dressaient derrière moi et, soudainement, une flopée de bras et de jambes me battait le corps, forçant mon visage dans le béton alors que les lourdes bottes de neige des hommes me frappaient le crâne.

« Aide-moi! » J’ai crié à un public insensible. Juste après l’heure de pointe du soir, la gare était pleine. J’ai attiré l’attention de quelqu’un – puis d’un autre – encore d’un autre. Chaque personne s’est détournée de moi.

Mon corps était plié en une boule serrée sur le sol du métro. Plus l’assaut était continu, plus je me demandais ce qui manquait en moi – qu’est-ce qui m’empêchait d’être considéré comme un être complet, digne d’être protégé, voire reconnu, par les dizaines de spectateurs autour de moi? Pourquoi n’ont-ils pas agi?

La violence peut être une expérience dissociative: temporairement détaché de mon sens de la réalité, je me suis abandonné au fantasme que j’avais mis sur scène dans une simulation de violence jouée par le jeu. Ce n’est qu’alors que j’ai pu comprendre la foule qui s’est rassemblée pour regarder ma batterie avec une telle acceptation sans faille.

Brandon Elliot, soupçonné d’avoir brutalement battu une vieille femme américaine d’origine asiatique lundi près de Times Square à New York, a été arrêté mercredi pour crime de haine et voies de fait. Une vidéo de surveillance virale inquiétante montre la femme, Vilma Kari, 65 ans, franchissant les portes ouvertes d’un immeuble. Son agresseur apparaît soudainement dans le cadre, lui donnant des coups de pied dans la poitrine. Son corps recule et elle s’effondre sur le béton. «F… toi, tu n’as pas ta place ici» crie-t-il prétendument, alors qu’il lui piétine la tête à plusieurs reprises.

La minuscule silhouette de Kari ressemble à une poupée de chiffon du coffre à jouets d’un enfant, douce et souple, absorbant la brutalité de l’assaut. Plus obsédantes que son corps apparemment sans vie sont les trois personnages qui se profilent au premier plan, spectateurs de son attaque. Dans le hall de l’immeuble, ils semblent rivés mais impassibles face à la violence. Personne ne l’aide. Lorsque l’assaillant s’éloigne, un spectateur se dirige enfin vers la femme – mais seulement pour fermer la porte ouverte et se détourner. Voyant cela, je suis retourné à ma propre rencontre, il y a plus de dix ans, et je me suis demandé si le spectateur de Kari rencontrait son regard ou détournait les yeux.

La vidéo a suscité une indignation généralisée, en particulier compte tenu de l’inaction des spectateurs. «Comment quelqu’un peut-il rester à l’écart pendant une agression et ne rien faire pour aider?» de nombreux téléspectateurs se demandent.

Nous aimerions tous croire que nous n’hésiterions pas à aider un étranger en cas d’urgence. En réalité, nous sommes beaucoup moins héroïques que nous ne l’imaginons, surtout lorsque d’autres sont présents sur les lieux. Dans les années 1960, les psychologues sociaux ont mené des recherches approfondies sur ce qu’ils appelaient «l’effet spectateur»: seuls 62% des participants intervenaient en cas d’urgence lorsqu’ils faisaient partie d’un groupe plus large. Depuis lors, les chercheurs ont approfondi les facteurs situationnels qui sont censés faciliter l’apathie des spectateurs, mais peu de recherches ont été menées sur l’impact des facteurs dispositionnels. Plus précisément, la sympathie peut-elle avoir un impact sur la réactivité des spectateurs? Et lorsqu’un témoin sympathique est capable de surmonter son élan réflexif de se figer, va-t-il, à la suite d’un dénouement tragique, percevoir son intervention comme inadéquate plutôt que de la reconnaître comme moralement bonne?

Au deuxième jour du procès pour meurtre tant attendu de Derek Chauvin cette semaine, des témoins ont exprimé un sentiment de culpabilité persistant face à leur impuissance à empêcher la mort de George Floyd. La témoin Geneviève Hansen, technicienne médicale d’urgence et pompier qualifiée, a déclaré qu’après avoir rencontré la scène chaotique à l’extérieur de Cup Foods, elle s’est identifiée comme une première intervenante et a demandé aux agents qui arrêtaient de prendre le pouls de Floyd. Devenant émue à la barre, elle a déclaré au tribunal qu’elle était peinée par son incapacité à fournir une aide médicale à Floyd alors qu’il haletait.

Darnella Frazier, une adolescente qui a vu et filmé l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin agenouillé sur le cou de George Floyd, était également angoissée. Elle a déclaré que le fait de témoigner de la mort de Floyd avait changé sa vie à jamais. Dans ces minutes surréalistes à regarder la vie de Floyd arrachée à son corps, Frazier a trouvé en elle une nouvelle voix: un moyen de «faire du bruit» face à l’injustice. Pourtant, elle a dit qu’il y avait eu de nombreuses nuits où elle était restée éveillée, pensant à Floyd, triste de ne pas avoir fait plus pour lui sauver la vie.

Tous ces actes de violence sont alimentés par des facteurs et des motifs culturels très différents – mais chacun nous demande d’examiner la même question brûlante: quelles obligations avons-nous les uns envers les autres? Pendant des années, j’ai retourné les détails de mon assaut encore et encore dans mon esprit, me rappelant les visages des spectateurs, expliquant l’inaction de la foule dans une version profane de l’effet spectateur – comme une impuissance collective, une lâcheté collective. Je connais la lâcheté: cela m’a souvent empêché d’agir de la manière héroïque que je m’attendais à agir. Pour moi, le remède à la peur n’est pas la honte publique, mais un compte avec l’impact de mon inaction: l’inaction, pour une victime, est la négation.

À la suite d’une montée de la violence et pendant une pandémie, nous pouvons nous trouver plus seuls que nous ne l’avons jamais été – non seulement éloignés les uns des autres, mais invalidés les uns par les autres. En nous détournant, en n’intervenant pas lorsque nous en avons besoin, nous ne reconnaissons pas notre humanité essentielle et nous soumettons les victimes à l’insécurité d’être incomplètes, indignes et invisibles.

Notre sécurité dépend les uns des autres. Face à la violence et à l’injustice, allons-nous simplement rester les bras croisés, ou allons-nous témoigner avec sympathie? Certains d’entre nous peuvent être moralement sûrs d’eux-mêmes, imprégnés d’un but héroïque. Nous sommes plus nombreux à être réticents à agir, peu sûrs de notre pouvoir, mais nous nous trouvons poussés à être bruyants, à arrêter la déshumanisation, à arrêter l’objectivation, à préserver la dignité essentielle d’une personne et, ce faisant, à préserver la nôtre. Qu’aucun de nous ne soit des spectateurs dans un hall, qui ne se lèvent que pour fermer la porte.

Kim Le est une écrivaine basée à Los Angeles et associée chez Debevoise & Plimpton LLP.