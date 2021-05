“Mon avenir dépend du prochain entraîneur”

31/05/2021 à 20h49 CEST

Conte, entraîneur de l’Inter, a annoncé son départ du club après avoir remporté le Scudetto. Une sortie qui pourrait avoir des conséquences pour l’équipe. Eriksen Il a confirmé qu’il pourrait quitter le club s’il n’est pas convaincu par le projet du nouvel entraîneur.

Le footballeur a été choqué par le caractère éphémère de son départ : “Ce fut une grande surprise, car les adieux sont venus soudainement, également après avoir remporté le Scudetto”, il expliqua. Un jeu qui pourrait aussi signifier un nouveau destin pour le joueur : “¿Mon futur? Cela dépendra aussi du prochain entraîneur et de ce qui se passe au sein du club“, il admit.

Eriksen dit que c’était une décision que les footballeurs attendaient déjà : “Nous savions que l’entraîneur parlerait au club, c’est aussi arrivé à la fin de la saison dernière, mais honnêtement ce qui s’est passé a été un choc sportif. Je voulais partir, nous-mêmes avions ce sentiment“, a-t-il affirmé.

Malgré les différences footballistiques entre les deux, la relation technique-joueur n’a jamais été mauvaise “Antonio et moi avons toujours été de bons amis, il voyait le football d’une manière et moi d’une autre. Pour le reste, je ne sais pas exactement ce qui s’est passé entre lui et la direction”, a-t-il avoué.

Avec le différend de l’Eurocopa le mois prochain, Eriksen n’a pas tranché son avenir : “Malheureusement je ne sais pas ce qui va se passer et pour le moment je ne suis pas concentré sur ça, mais sur l’Eurocup. Cela dépendra aussi du nouvel entraîneur et des stratégies du club. J’aimerais jouer plus avancé que de rester devant la défense & rdquor;, c’est terminé.