« Mon avenir est demain et il y a encore beaucoup à gagner avec la Juve et le Portugal »

14/03/2021 à 23h10 CET

Portugais Cristiano Ronaldo a écrit ce dimanche sur Instagram que son « L’avenir est demain et il y a beaucoup à gagner avec la Juventus et le Portugal », dans un long message publié après que le Brésilien Edson Arantes do Nascimento «Pelé» l’ait félicité pour avoir battu son record de buts (769).

« Cristiano, la vie est un vol unique. Chacun fait son propre voyage. Et quel bon voyage tu fais! Je t’admire beaucoup, j’adore te regarder jouer et ce n’est pas un secret. Félicitations pour avoir battu mon record de buts dans les matches officiels. Mon seul regret est de ne pas pouvoir vous étreindre aujourd’hui. Mais je laisse cette photo en votre honneur (une photo sur laquelle on voit les deux légendes se serrant la main), avec beaucoup d’affection, comme un symbole de notre longue amitié », écrit-il Pelé sur Instagram, après le triplé de Christian au Cagliari dans la Une série.

CR7 a atteint 770 buts en carrière ce dimanche et, selon certaines statistiques, il est devenu le meilleur buteur de l’histoire du football lors des matchs officiels. Cependant, selon d’autres, il l’avait déjà atteint il y a quelques semaines lorsqu’il atteignait 763.

Peu de temps après le message de Pelé, Christian Il l’a remercié, notant qu’il ne voulait célébrer cet exploit que ce dimanche en raison du profond respect qu’il a pour le Brésilien. Le Portugais reconnaît à Pelé 769 buts en matches officiels.

« Merci à tous ceux qui ont participé à ce fantastique voyage avec moi. A mes coéquipiers, mes rivaux, les fans de ce bon sport du monde entier, et surtout à ma famille et mes amis proches », écrit-il.« Maintenant, je suis enthousiasmé par les prochains matchs et les défis. Les prochains records et trophées! L’avenir est demain et il y a beaucoup à gagner avec la Juventus et le Portugal », a ajouté le Portugais.