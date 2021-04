« Mon but est de faire partie de la musique latine »: Paloma Mami

Allongée sur un lit et prenant son portable d’une main, Paloma Mami entame l’entretien avec El Sol de México. Sa pose, jusqu’à un certain point de diva, n’a rien à voir avec la simplicité et la précision avec lesquelles elle élabore sa réponse à chaque question.

Depuis ses débuts dans la musique avec la chanson Not Steady, en 2018, la jeune femme de 21 ans a construit une carrière entourée de mysticisme et de sens romantique, avec des paroles en anglais et en espagnol qu’elle parvient enfin à réaliser avec la première de son premier. album de Dalí Dreams sorti ce week-end.

« Je pense que les fans qui m’ont écouté auparavant pourront enfin comprendre qui je suis avec ce disque », dit-il calmement. « C’est pour moi le début de tout. »

La première chose dont parle Paloma est sa formation de chanteuse, qui est apparue presque comme un mandat que sa tête pleine d’idées commençait à lui dicter. «Même si cela semble bizarre, j’ai toujours eu l’impression d’être différent. Je savais que quelque chose allait m’arriver. Et même si je n’ai jamais pratiqué le chant, ni être en studio, je savais qu’il y avait quelque chose, que cela avait un but dans le monde. Mais je n’ai jamais pensé que je pourrais le faire aussi vite. «

Cet objectif dont elle parle est de porter la musique latine aux oreilles du monde, en particulier pour le public anglo-saxon, car bien que sa tradition et sa culture soient hispaniques, elle a grandi dans les quartiers de Manhattan, à New York, où elle vit avec ses parents et une sœur aînée.

«Mon but est de faire partie de la musique latine et du changement qu’elle offre, où peu importe la langue que vous parlez ou ce que vous faites, je veux que les gens aiment la musique pour ce qu’elle est. Si les gringos aiment ça, c’est parce que je le fais bien, remplissant mon objectif. Comme quand j’ai été choqué de voir des Chiliens chanter mes chansons en anglais, en disant des idiomes new-yorkais qu’ils n’avaient jamais entendus auparavant. Cela signifie que ce sera quelque chose de plus grand. «

Il a commencé sa carrière dans le cadre du programme de chant Rojo, la couleur du talent, au Chili. Mais sa formation professionnelle a commencé plus tôt lorsqu’il étudiait l’art. C’est là qu’il a eu son premier contact avec Salvador Dalí, qui l’a impressionné par la quantité d’idées qu’il a capturées à travers ses peintures.

«Dalí était une personne avec qui je pouvais m’identifier pour de nombreuses raisons: parce qu’ils le regardaient toujours étrangement, beaucoup de gens ne croyaient pas en sa vision que c’était différent, fou … il a fait quelque chose comme d’un autre temps. Toujours à un autre niveau. Et j’aimais ça depuis que j’étais petite. Mon père m’a toujours emmené à des expositions à New York, alors j’ai appris à aimer son art. » C’est pourquoi la chanteuse a décidé de nommer son album Sueños de Dalí, car «c’est un album qui montre ma tête, les choses folles que je pense, mes idées étranges et tout. Je pense que c’est le moyen idéal pour sortir dans le monde, pour qu’il fasse connaissance avec mon fils et moi, comme je le dis sur mon album ».

Dalí’s Dreams comprend des productions de Taiko, El Guincho, Hit-Boy et TheStereotypes, entre autres. Toutes les chansons ont été écrites par Mami.