Mon choix pour le marché de la crypto-monnaie (et ce n’est même pas la crypto)

Comme vous le savez probablement déjà, le marché de la crypto a été en feu en 2021. Cette semaine seulement, Dogecoin a bondi de plus de 20% en grande partie grâce au PDG de Tesla, Elon Musk et Mark Cuban, qui ont tweeté à propos de la crypto-monnaie populaire. Ce n’était pas non plus la première fois que Musk tweetait à propos de Dogecoin, bien qu’il ait admis qu’il le voyait davantage comme une blague.

Outre Dogecoin, Ethereum, la deuxième plus grande crypto-monnaie au monde en termes de capitalisation boursière, a atteint un nouveau sommet ce jeudi. Bitcoin approche également d’un nouveau record historique cette semaine après avoir atteint un nouveau record historique juste au début du mois.

Comme vous pouvez le voir, la crypto-monnaie est apparemment partout où vous regardez. Maintenant, avant de prendre de l’avance sur moi-même, je ne vais pas dire que vous devriez vous épuiser et acheter de la crypto. Personnellement, je trouve la crypto-monnaie trop volatile. Cependant, il existe un moyen de le jouer avec un stock fondamentalement supérieur sans assumer les risques et la volatilité associés à l’investissement direct dans des dérivés cryptographiques ou cryptographiques.

Je parle de Fonds PayPal (NASDAQ:PYPL).

PayPal est une société de technologie financière qui a été séparée d’eBay en 2015 et permet aux utilisateurs d’effectuer facilement des achats auprès de fournisseurs en ligne. La société est également un acteur majeur des paiements peer-to-peer via Venmo. Fin 2020, Venmo comptait 65 millions d’utilisateurs!

Maintenant, PayPal augmente son exposition aux actifs cryptographiques. PayPal permet aux utilisateurs d’acheter et de vendre de la cryptographie directement à partir de leur application et permet également aux clients d’utiliser la cryptographie pour acheter des produits auprès de millions de fournisseurs.

C’est une fonctionnalité qui n’est pas disponible via l’éléphant de l’espace de trading crypto, Coinbase Global, Inc. (NASDAQ:PIÈCE DE MONNAIE). Coinbase est devenu public le 14 avril avec une valorisation de près de 100 milliards de dollars. Les deux sociétés génèrent des revenus grâce aux transactions cryptographiques, mais PayPal perçoit des frais de transaction de 1,5% à 2,3% lorsque les clients achètent et vendent des crypto-monnaies.

Bien qu’il ne s’agisse que d’une petite fraction du flux de revenus actuel de PayPal, l’adoption continue de la cryptographie devrait entraîner une croissance significative. Coinbase, en revanche, génère presque tous ses revenus grâce aux frais de négociation crypto et est donc beaucoup plus sensible aux fluctuations des prix et de l’activité de la cryptographie.

L’année dernière, Coinbase a généré environ 1,3 milliard de dollars de ventes et 108 millions de dollars de bénéfice net. Pour mettre cela en perspective, PayPal a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 21 milliards de dollars et un revenu net de 4,2 milliards de dollars l’année dernière.

Avec près de 20 fois plus de ventes et 40 fois plus de bénéfices, il est vraiment déconcertant que PayPal ne négocie qu’à cinq fois la valorisation sur Coinbase. Coinbase a augmenté ses ventes de 140% de 2019 à 2020 et PayPal a augmenté ses ventes de 22% au cours de la même période. Bien que Coinbase se développe plus rapidement, ils ont un long chemin à parcourir et beaucoup de concurrence potentielle à battre avant de se rapprocher des chiffres régulièrement publiés par PayPal.

En parlant de chiffres, PayPal devrait publier ses résultats du premier trimestre mercredi prochain, le 5 mai. La société devrait afficher un bénéfice par action de 1,01 $, ce qui représente une augmentation de 5 # d’une année sur l’autre. Les revenus devraient atteindre 5,9 milliards de dollars, soit une hausse de 27,7% par rapport au même trimestre il y a un an.

De plus, PayPal a enregistré une croissance des ventes d’une année à l’autre chaque trimestre depuis sa séparation d’eBay en 2015. Cette croissance s’est accélérée du milieu de l’adolescence à une croissance annuelle de plus de 20% chacun des trois derniers trimestres grâce à une adoption accélérée du commerce électronique déclenché par COVID-19.

Je m’attends à ce que cette nouvelle norme de croissance persiste dans le futur, alors que la société se tourne vers la cryptographie pour son prochain niveau de croissance. Ce sont ces antécédents éprouvés et une évaluation beaucoup plus raisonnable qui font de PayPal un moyen beaucoup plus sûr de jouer à la crypto. PayPal a actuellement une note B (Achat) sur Portfolio Grader.

L’essentiel est que PYPL est le meilleur jeu de «choix et de pelle» sur le marché de la crypto-monnaie.

Remarque: L’Editeur déclare par la présente qu’à la date de cet e-mail, l’Editeur, directement ou indirectement, détient les titres suivants qui font l’objet du commentaire, de l’analyse, des opinions, des conseils ou des recommandations dans, ou qui sont autrement mentionnés dans , l’essai présenté ci-dessous:

PayPal Holdings, Inc. (PYPL)