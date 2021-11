«Mon club» – Man City as ouvert au transfert car il nomme sa destination préférée

L’attaquant de Man City, Ferran Torres, a révélé sa destination préférée s’il devait quitter l’Etihad.

Le joueur de 21 ans a rejoint l’équipe de Pep Guardiola en août de l’année dernière pour un prix réduit de 23 millions d’euros (20,9 millions de livres sterling). Son transfert était le résultat d’un plan ambitieux du propriétaire de Valence Peter Lim, qui visait à reconstruire l’équipe en vendant certains des actifs les plus précieux du club.

Torres a jusqu’à présent été un succès en Angleterre. Il a marqué 13 buts lors de sa première campagne alors que Man City remportait le titre de Premier League et remportait sa quatrième Coupe Carabao consécutive.

Il a connu un excellent début de saison mais se remet actuellement d’une blessure au pied. Les responsables de la ville espèrent qu’il reviendra en décembre, bien que la gravité du problème signifie qu’il pourrait être absent jusqu’à la nouvelle année.

Lors d’une récente interview en Espagne, Torres a été interrogé sur son avenir. Il a déclaré (via Sport Witness): « Valence est mon club. J’aimerais revenir dans le futur. Tant d’années à Valence.

« C’était un peu difficile avec les critiques, mais pour moi, Valence est mon club. »

Il semble que Torres ait à cœur de revenir au stade Mestalla une fois son travail en Premier League terminé.

Le joueur a ensuite parlé de ses améliorations sous Guardiola. « J’ai signé pour City en tant qu’ailier et je suis devenu un attaquant, [thanks to] Dynamisme. Avec lui, vous n’avez qu’à apprendre à un niveau tactique et il est comme une éponge.

«Je suis ravi d’être proche du but. C’est une sensation unique [to score]. «

La star espère que son équipe pourra se rapprocher des leaders de la ligue Chelsea après la trêve internationale. Ils affronteront Everton de Rafa Benitez le dimanche 21 novembre.

Pep: City a réalisé une «performance solide» contre United

Pendant ce temps, Guardiola a fait l’éloge de son équipe pour leur affichage dominant contre Man Utd la dernière fois. Ils ont remporté une victoire 2-0 à Old Trafford grâce à un but contre son camp d’Eric Bailly et à la finition intelligente de Bernardo Silva.

Après le match, Guardiola a déclaré à Sky Sports: « Ici, à Old Trafford, toujours une bonne performance en général puisque nous sommes ensemble. Nous avons gagné de nombreuses fois, bien plus que dans n’importe quel autre stade.

« Une solide performance, un bon match et une victoire méritée. Encore trois points.

« Il faut mettre la balle au frigo. Beaucoup de passes, beaucoup de passes. Sauf 10 minutes au milieu quand j’ai pensé qu’on perdait un ballon stupide, vraiment bien.

« Le mouvement est la balle, chacun doit être à sa place. Quand tu bouges beaucoup, pas bien. Le ballon arrive là où nous sommes.

