« Mon cœur est brisé », déclare Alec Baldwin après avoir tué un directeur de la photographie sur film – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Alec Baldwin a affirmé que son cœur était brisé après avoir accidentellement tué la directrice de la photographie Halyna Hutchins avec un pistolet à hélice pendant le tournage du film « Rust ».

Halyna Hutchins, 42 ans, est décédée jeudi dans un hôpital du Nouveau-Mexique, où le film mettant en vedette Baldwin a été tourné.

Selon les enquêteurs, « il semble que la scène filmée impliquait l’utilisation d’une arme à feu de secours lors du tir ».

Après le drame, l’acteur a publié une série de tweets dans lesquels il exprime ses sentiments sur la situation et où il assure coopérer avec les autorités dans l’enquête.

« Il n’y a pas de mots pour exprimer mon choc et ma tristesse face à l’accident tragique qui a coûté la vie à Halyna Hutchins, notre épouse, mère et collègue profondément admirée. Je coopère pleinement à l’enquête policière pour déterminer comment cette tragédie s’est produite. Je suis en contact avec son mari, lui offrant mon soutien ainsi qu’à sa famille. Mon cœur est brisé pour son mari, son fils et tous ceux qui ont connu et aimé Halyna », a écrit l’acteur.

L’acteur a été interrogé par les détectives du comté de Santa Fe jeudi après l’incident. « Il a offert ses déclarations et répondu à leurs questions. Il est venu volontairement et a quitté le bâtiment une fois l’interrogatoire terminé », a déclaré à l’. Juan Rios, le porte-parole du shérif.

L’accident, dans lequel le réalisateur Joel Souza a également été blessé, s’est produit lors d’une scène au Bonanza Creek Ranch, un lieu de tournage célèbre parmi les cinéastes hollywoodiens.

Hutchins « a été transportée par avion à l’hôpital de l’Université du Nouveau-Mexique, où elle a été déclarée morte par le personnel médical », a ajouté le département du shérif.

Souza a été emmené dans un centre médical pour un traitement d’urgence mais selon le tweet de Frances Fisher, actrice du film, il a été libéré.

Personne n’a été arrêté dans cette affaire et aucune accusation n’a été déposée, a rapporté le bureau du shérif. Les enquêteurs interrogent des témoins.

Baldwin, 63 ans, a été « vu en train de pleurer » par un journaliste du journal Santa Fe New Mexican après avoir été interrogé par des détectives.

Le journal a publié une photo de lui en train d’être choqué sur le parking du département du shérif.

Dans une déclaration envoyée au magazine Variety, l’International Cinematographers Guild a qualifié la mort de Hutchins de « nouvelle dévastatrice » et de « terrible perte ».

Baldwin, 68 ans, est coproducteur du film et joue le rôle principal dans le rôle d’un bandit de grand chemin nommé Rust, dont le petit-fils de 13 ans est condamné à la prison pour mort accidentelle.