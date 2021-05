01/05/2021 à 19:04 CEST

.

L’Espagnol Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), qui a subi ce samedi une grave chute lors du troisième lot d’essais libres en MotoGP, a déclaré que son corps “vous êtes prêt à recevoir des chutes”.

Marquez l’a dit de cette façon, expliquant qu’ils avaient mis le composé de pneu souple à l’avant, plutôt que le composé dur habituel pour son style de conduite, à la suite de cet accident.

“Le choix du pneu a été fait sur la base de l’accident de ce matin et non sur le ressenti que j’ai eu. J’ai tendance à me tourner vers les pneus avant durs et je ne sais pas pourquoi je ne l’ai pas fait. L’équipe ne l’a pas fait. J’ai senti et nous avons joué prudemment, que c’était un pneu tendre, et cela m’a limité beaucoup à faire un temps, c’est pourquoi j’ai terminé Q1 en colère, mais pas à cause de la position, mais parce que le choix que nous avons fait était pas pour obtenir un résultat, mais penser à la chute “, il a souligné.

«Nous devons changer la mentalité. Mon corps est déjà prêt à recevoir des chutes, on l’a vu aujourd’hui, bien qu’évidemment, moins il y a de chutes, mieux c’est, mais une telle chute soulage parce que vous en sortez indemne et vous vous dites ‘je suis tombé et il ne se passe rien ‘, c’est pourquoi les décisions prises désormais doivent être pensées sur l’objectif, qui est d’aller vite en moto “, a souligné le pilote Repsol.

“Ayant la première chute, vous ne voulez vraiment pas qu’elle vienne un jour, mais nous sommes sur une moto et nous allons à la limite si tôt ou tard cela viendra, ce qui est une forte chute car cela n’aide pas non plus, mais sortir d’une forte chute indemne, meurtri, mais indemne, et voyant que tu es retombé et que rien ne se passe car à un certain moment ça soulage et tu te dis “ bon, on va continuer ”, évidemment je ne veux pas tomber mais j’ai dit que je serais le même Marc d’avant “a déclaré le huit fois champion du monde espagnol.

MotoGP sur DAZN disponible en direct et à la demande. Abonnez-vous et commencez votre mois gratuitement

“Et pas maintenant, mais dans le futur, si je veux être le même, cela signifie prendre des risques, aller à la limite et quand je ne sens pas que je peux le faire, eh bien alors vous repensez beaucoup de choses, mais pour au moment où j’ai envie d’aller à la limite, de forcer la machine et même si maintenant je ne suis pas en mesure de chercher plus que ce qu’elle touche, je me retrouve de mieux en mieux sur la moto, c’est ce qu’elle touche “, a déclaré le cavalier Repsol.

Concernant le moment de la chute, dont il se souvient déjà en raison d’une gêne cervicale, Marc Márquez a commenté qu’il avait eu le temps “penser”. “Surtout quand il m’a devancé et que j’ai vu qu’il ne pouvait plus être sauvé”il ajouta.

“Cela m’a donné le temps de penser à ramasser mes bras, c’est ce que j’ai le plus intériorisé et c’est ce que j’ai le plus faible maintenant et je les ramasse, que vous ayez ou non une blessure est une méthode importante”, a déclaré le cavalier Repsol.

“Une fois que vos bras sont rétrécis, vous attendez de voir où votre vitesse vous mène. De toute évidence, une chute comme celle-ci, que ce soit la première ou la dernière, fait peur, car vous ne vous habituez pas à tomber comme ça et à frapper les défenses aériennes. , mais à cause de l’après-midi ne m’a pas conditionnée dans la conduite, je me suis sentie à l’aise et avec le pneu usagé j’ai très bien fait, mais cela m’a conditionné dans le choix du pneu avant dans le premier classement “A insisté Marc Márquez.