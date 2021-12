Un récent voyage avec le pont inférieur manquait d’un coup de main. Comme l’a rapporté Cheat Sheet, Jessica Albert a démissionné lors d’un récent épisode de la série Bravo. Sa sortie a peut-être été l’une des plus remarquables de l’histoire de la série, car elle est partie sans dire au revoir à presque tous les membres de l’équipe.

Alors qu’Albert a été mis en service pour une charte, des problèmes ont rapidement surgi lorsqu’elle a exprimé qu’elle n’était pas tout à fait à la hauteur de la tâche. Plus précisément, elle avait l’impression qu’elle ne pouvait pas répondre aux exigences liées au travail aux côtés du reste de l’équipage sous le pont. Albert pouvait dire que ses collègues étaient frustrés par elle, à savoir le ragoût en chef Heather Chase et le deuxième ragoût Fraser Olender. Alors, a-t-elle dit à Chase, « Je voulais vraiment, vraiment de tout mon cœur faire ça. Mais mon corps est en train de s’éteindre. »

« Je ne pouvais pas prévoir à quel point cela serait pénible pour mon système », a poursuivi Albert. « Et mon corps ne me laisse tout simplement pas le faire. Je suis vraiment désolé. Je déteste vous mettre dans une mauvaise passe. Je dois y aller. » Elle a continué à réfléchir sur la question dans son confessionnal en expliquant exactement pourquoi elle avait ressenti le besoin de démissionner des heures avant la charte. La personnalité de Under Deck a déclaré à la caméra: « De toute évidence, je voulais remplir ma part du marché. Je les laisse assez haut et sec. Je comprends. Mais à la fin de la journée, je passe en premier. «

Chase lui a alors dit qu’elle avait une heure pour emballer ses affaires avant de partir. Mis à part Chase, Albert n’a laissé personne d’autre, y compris le capitaine Lee Rosbach, savoir qu’elle tirait sa révérence. Bien que, lorsqu’elle partait, elle a rencontré Olender qui l’a aidée à porter sa valise dans les escaliers. Les deux ont également échangé une douce et brève étreinte avant qu’elle ne parte enfin. De nombreux membres de l’équipage ont été choqués par le départ tranquille d’Albert. Personne n’a été plus surpris que Rosbach, qui a déclaré à la caméra que cette situation était une première pour lui. Il a déclaré: « Je ne pense pas avoir déjà fait partir un membre d’équipage sans dire quelque chose comme » au revoir, va te faire foutre, va en enfer? » J’attendais plus de Jess que ce départ silencieux. C’est aussi foutu qu’un blizzard sur la route de Géorgie. «