Mon débat avec Jared Taylor ⋆ .

E. Michael Jones, The Unz Review :

Notre sujet d’aujourd’hui est « La race est-elle un sujet important ou une fiction ? » Et donc, j’aimerais commencer notre discussion sur le concept de race en rappelant qu’historiquement, la race faisait référence à l’ethnicité ainsi qu’aux caractéristiques physiques.

Mais avant cela, j’aimerais expliquer la différence entre les catégories de l’esprit et les catégories de la nature ou de la réalité en décrivant la plus grande crise à avoir frappé l’Indiana depuis la guerre de Sécession. Je parle de la décision de mettre l’Indiana à l’heure d’été :

Le 29 avril 2005, avec le soutien important du plan de développement économique du gouverneur Mitch Daniels, et après des années de controverse, l’Assemblée générale de l’Indiana a adopté une loi stipulant qu’à compter du 2 avril 2006, l’ensemble de l’État de l’Indiana deviendrait le 48e État pour observer l’heure d’été.

Ce que personne ne savait à l’époque, c’est que l’Indiana avait traversé une crise similaire dans les années 1970 en refusant de remettre à zéro ses horloges deux fois par an. L’héroïne méconnue de la bataille du changement d’heure dans les années 1970 était une femme qui a appelé à un talk-show et a estimé que sa pelouse était déjà brune et qu’une heure de soleil de plus la tuerait complètement. Cet argument a prévalu dans l’Indiana pendant près de 40 ans, et c’est en l’honneur de cette femme que j’ai écrit ce qui est probablement la seule chanson qui existe à l’heure d’été.

Les plus philosophiques d’entre vous ont peut-être remarqué qu’il y a une faille dans son argumentation. Elle a commis une erreur de catégorie en confondant les catégories de la nature ou de la réalité avec les catégories de l’esprit. La journée est divisée en heures en fonction d’une catégorie de l’esprit, qui peut être modifiée. L’année est basée sur un certain nombre de jours, qui est fixe et ne peut pas être modifié.

Qu’est-ce que tout cela a à voir avec la race ? La race, telle que nous l’entendons maintenant, est un amalgame de catégories de la réalité et de catégories de l’esprit. On m’a demandé de défendre la proposition selon laquelle la race est une fiction, par opposition à une « réalité importante ». Ceux d’entre nous qui ont étudié la philosophie reconnaîtront que le sujet de ce débat est basé sur ce que les philosophes appelleraient une fausse dichotomie.

Afin de démontrer ce que je veux dire, je vous demanderais de contempler ce que je tiens maintenant dans ma main. C’est une copie du roman de Nathaniel Hawthorne La lettre écarlate. C’est ce que vous appelleriez « un morceau de fiction ». C’est, en d’autres termes, réel. La fiction, en d’autres termes, n’est pas une fiction. Si vous pensez à des personnages comme Hamlet ou Shylock ou Hester Prynne, le fait que nous connaissions leurs noms après des siècles et que nous puissions écrire des livres sur eux, comme je l’ai fait lorsque j’ai écrit L’Ange et la Machine, signifie que ces fictions sont en quelque sorte plus réel que n’importe quel juif, prince ou dame puritaine que vous ayez jamais rencontré dans le monde réel, même s’il s’agit de catégories de l’esprit et que Shylock et al n’ont jamais existé en tant que personnes réelles. Fiction signifie ici catégorie de l’esprit, et cela m’amène à ma thèse : la race est une fiction, c’est-à-dire cette catégorie de race de l’esprit qui est imposée à des fins politiques. Pour être plus précis, la race, telle que nous l’entendons maintenant, est une catégorie de l’esprit qui s’impose aux peuples assujettis comme une forme de marginalisation et de contrôle.

Selon l’OED, la race fait référence à « un groupe de personnes, d’animaux ou de plantes, liés par une descendance ou une origine commune. La progéniture ou la postérité d’une personne ; un ensemble d’enfants ou de descendants. Un groupe limité de personnes descendant d’un ancêtre commun; une maison, une famille, une parenté. Une tribu, une nation ou un peuple, considéré comme de souche commune.

En Europe au Moyen Âge, tout le monde appartenait à un « groupe limité de personnes descendant d’un ancêtre commun » ou d’un autre, mais « la race blanche » était un concept complètement inconnu. Le premier exemple d’un auteur européen qualifiant ses compatriotes européens de « blancs » ne s’est produit qu’en 1613, lorsqu’un roi africain dans la pièce de Thomas Middleton, Les triomphes de la vérité, regarde un public anglais et déclare : visages/De ces blancs, des émerveillements et des regards étranges.

Quand je me qualifie de bi-racial, ce qui signifie que je viens de souche irlandaise et allemande, j’utilise simplement ce qui était autrefois le sens accepté du terme selon l’OED, qui définit la race comme « un groupe de plusieurs tribus ou des peuples, formant un stock ethnique distinct. En 1883, Green a écrit dans sa Conquête de l’Angleterre que « Le courage était un héritage de toute la race allemande ».

Le terme «race» a également été utilisé pour décrire «l’une des grandes divisions de l’humanité». La race, dans ce cas, signifiait « avoir en commun certaines particularités physiques ». En 1861, Blumenbach regroupa ces « particularités physiques » en « cinq races : 1st. Le Caucasien ; 2e le mongol ; 3e l’éthiopien; 4ème l’Américain ; 5ème le Malais. Mais ce n’était qu’une utilisation du terme.

Alors, que voulons-nous dire lorsque nous disons que la race est « réelle » ? Nous voulons dire que l’ethnicité a toujours été une catégorie de la réalité. Nous voulons également dire que les caractéristiques physiques sont réelles et qu’elles diffèrent selon la partie de la planète d’où vous venez. La forme de votre nez et la couleur de votre peau sont des catégories de réalité. Les vertus ou les vices qui leur sont associés, cependant, sont des catégories de l’esprit, qui sont appliquées pour des raisons politiques.

