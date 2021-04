Mon dîner le plus cher de ma vie | InvestorPlace

J’aurais du être mieux informé.

Je ne sors presque jamais dîner le dimanche soir. J’aime cuisiner et le dimanche j’aime préparer un bon repas sain et copieux. Si vous n’utilisez pas de mijoteuse, je vous en recommande vivement une.

Alors que je me préparais à partir pour le dîner, j’ai vérifié mon téléphone et j’ai vu Bitcoin (CCC:BTC-USD) s’échangeant autour de 47 500 $ – son prix le plus bas depuis près de deux mois.

Si vous me connaissez, vous savez que je prêche que les reculs achètent des opportunités dans les tendances à long terme de l’hyper-croissance. Bitcoin et altcoins ne font pas exception.

J’ai envoyé un texto à mon analyste et lui ai dit que j’allais acheter du Bitcoin et des altcoins, mais j’ai remarqué l’heure. J’étais en retard pour le dîner.

Ah, ça va, ai-je pensé. J’irai dîner et j’achèterai en rentrant à la maison. Cela n’aura pas d’importance, non?

Eh bien, oui et non.

Nous avons commencé le dîner avec un martini traditionnel, avons apprécié une bonne bouteille de vin Montepulciano et avons trop mangé. Je suis rentré à la maison gras, stupide et heureux, et j’ai décidé de me coucher tôt.

Remarquez que je n’ai pas mentionné l’achat de Bitcoin. Cela m’a échappé jusqu’à ce que je me réveille tôt le lendemain matin. J’ai ouvert mon téléphone pour acheter et…

Là, il se situait entre 52 000 $ et 53 000 $.

Vous pouvez voir pourquoi cela a pu être mon dîner le plus cher de tous les temps.

Mais tu sais quoi? C’est bon, et laissez-moi vous dire pourquoi …

Dans le nouveau numéro d’Ultimate Crypto, j’ai présenté trois étapes pour créer de la richesse à long terme. Que vous investissiez dans des actions, des crypto-monnaies ou autre chose, gardez cela à l’esprit:

Souviens-toi que aucun investissement ne va directement. Réaliser que les reculs achètent des opportunités lorsque les perspectives et la tendance à long terme restent intactes.

Répétez aussi souvent que nécessaire.

Si vous lisez certains des titres récents et écoutez les médias, Bitcoin et les crypto-monnaies se dirigent vers les tubes. En réalité, les deux dernières semaines n’étaient qu’un autre recul dans une ascension déjà massive qui ira encore plus haut.

Le Bitcoin a chuté de 27% de son sommet historique le 13 avril à son plus bas récent le 25 avril – oui, celui que j’ai manqué – avant de rebondir jusqu’à 19% à son récent sommet hier.

Les crypto-monnaies sont généralement plus volatiles que les actions, je comprends donc que de forts reculs peuvent donner l’impression que tout l’écosystème s’effondre. En tant que petits frères et sœurs de Bitcoin, les altcoins sont généralement plus durement touchés lorsque le bitcoin se corrige … mais ils surpassent généralement Bitcoin lorsqu’il augmente.

Nous l’avons vu ces dernières semaines. Les altcoins que je recommande dans ma newsletter Ultimate Crypto ont chuté de 44% en moyenne entre leurs récents sommets et leurs plus bas récents.

MAIS… ils ont rebondi de 40% sur ces bas, plus du double du rebond de Bitcoin.

C’est ainsi que notre portefeuille Ultimate Crypto a gagné 1093% en moins de 16 mois (ce matin) – avec Bitcoin en hausse de 557% au cours de la même période. Trois de nos pièces ont grimpé de plus de 3 000%.

Vous pouvez voir pourquoi les retraits sont des opportunités lorsque la tendance à long terme est massive et imparable.

Ces énormes gains ne sont pas venus sans reculs en cours de route, et quiconque a acheté ces baisses était intelligent. J’ai peut-être raté une chance récente avec Bitcoin, mais je sais qu’il y aura beaucoup plus de chances en cours de route, car les cryptos les plus puissants augmentent considérablement.

Ce type de réflexion est essentiel car le potentiel à long terme est hors de propos alors que nous entrons dans une nouvelle phase de l’évolution des crypto-monnaies.

Bitcoin a remporté l’essentiel des gains au cours de la première phase, et cette nouvelle ère appartient aux altcoins en hyper croissance. Je détesterais que quiconque passe à côté parce que les crypto-monnaies semblent trop mystérieuses.

Ne considérez pas les altcoins comme de l’argent au sens traditionnel du terme. Considérez-les comme de nouveaux logiciels révolutionnaires qui déclencheront des tsunamis de productivité et de profits… et qui rendront leurs propriétaires très, très riches. Tout comme nous l’avons vu avec Microsoft (NASDAQ:MSFT), Alphabet (NASDAQ:GOOG, NASDAQ:GOOGL), Oracle (NYSE:ORCL) et même Uber (NYSE:UBER) dans les premiers jours.

Les crypto-monnaies et la blockchain changeront à peu près tout. La façon dont vous achetez des biens et services de tous les jours… achetez une maison… payez vos impôts… votez… faites des paris… même comment vous commandez une pizza.

La transformation est en cours. De plus en plus de consommateurs, d’investisseurs, d’entreprises et de gouvernements se rendent compte que les cryptos et la blockchain font partie des technologies les plus précieuses jamais créées.

Ceux qui investissent maintenant dans les altcoins sont en avance sur presque tous les autres investisseurs. Si c’est vous, il est important de ne pas perdre cet avantage en paniquant dans les courants descendants. Les pullbacks achètent des opportunités… PAS des opportunités de vente.

Avec les altcoins, la tendance est fermement intacte alors que l’adoption continue de se propager de Wall Street à Main Street, et nous sommes bien placés pour profiter de leur pouvoir de transformation et de leur énorme potentiel.

Malgré tout cela, nous en sommes encore à la première manche – peut-être même à l’entraînement au bâton. Les investisseurs intelligents qui entrent maintenant peuvent être en mesure de s’installer pour la vie.

À la date de publication, Matthew McCall n’avait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

