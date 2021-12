Mon enfant ment, dois-je m’inquiéter ?

29/12/2021 à 09:59 CET

Marie Docteur

La plupart des gens mentent quotidiennement dans des situations nombreuses et variées, mais c’est quelque chose que nous ne permettons pas aux autres de faire, en particulier aux enfants. Les experts sont clairs à ce sujet : Lorsque vous découvrez que votre enfant de deux ans commence à mentir, au lieu de s’inquiéter, de se réjouir, c’est le signe qu’il a atteint un nouveau niveau de développement.

De quoi un enfant a-t-il besoin pour mentir ?

La vérité est que la capacité de mentir est directement liée au développement des compétences cognitives, ce qui explique pourquoi les enfants autistes ne savent pas mentir. Et c’est que, pour mentir, il faut, selon le psychologue Alberto Soler dans son livre « Éduquer sans étiquettes », avoir développé la « théorie de l’esprit », c’est-à-dire la capacité de prendre conscience que les autres ont des désirs, des sentiments et des croyances différentes des leurs.

Lorsque vous découvrez que votre enfant de deux ans commence à mentir, au lieu de s’inquiéter, réjouissez-vous, c’est le signe qu’il a atteint un nouveau niveau de développement

De plus, dans plusieurs articles scientifiques, dans lesquels des mensonges sont discutés, il est dit que « Les enfants avec un QI plus élevé mentent plus fréquemment que ceux avec un QI plus faible », et la même chose se produit avec les mesures de l’intelligence émotionnelle, du jugement moral ou des fonctions exécutives.

Tous les mensonges sont-ils les mêmes ?

Les scientifiques qui étudient le mensonge, comme Michael Lewis, directeur de l’Institute for the Study of Child Development, classent les mensonges en 4 types :

1. Mentir pour protéger les sentiments des autres

Ce type de mensonges, qu’Alberto Soler dans son livre appelle « pieux », nous les utilisons, comme il dit, « pour entretenir des relations sociales satisfaisantes, c’est-à-dire pour se sentir à l’aise avec les autres et que les autres se sentent à l’aise avec nous ».

Exemple : Dites : « Je suis très content de vous voir », au lieu de dire : « Je m’en fiche de vous voir.

Et maintenant je vous pose une question : est-ce que nous parents ne disons pas à nos enfants des phrases comme : « ça ne se dit pas » alors que nos enfants sont 100 % sincères ? Ne leur apprend-on pas, en plus d’être poli, à mentir pour ne pas nuire aux sentiments des autres ?

2.Mentir pour se protéger, pour éviter les punitions

Les enfants apprennent rapidement que les mensonges peuvent leur sortir des ennuis lorsqu’ils ont fait quelque chose qu’ils ne devraient pas faire. Pour étudier ce type de mensonges, Lewis et ses collègues ont conçu une situation expérimentale, Alberto Soler nous dit : « emmenez un enfant dans une pièce, asseyez-le dos à une table, laissez un paquet sur cette table et dites-lui qu’il ne peut pas regarder jusqu’à ce qu’on leur dise. La réalité est que 38% des enfants de 2 ans qui ont regardé, l’ont nié. les enfants, dès leur plus jeune âge, savent déjà mentir pour se protéger ». Alberto recommande que, lorsque nous attrapons notre fils dans un mensonge de ce type, la première chose à laquelle nous devons penser est qu’il est logique qu’il le fasse.

Les enfants apprennent rapidement que les mensonges peuvent leur sortir des ennuis lorsqu’ils ont fait quelque chose qu’ils ne devraient pas faire.

3.Se mentir à soi-même, (auto-tromperie)

Ces types de mensonges, très fréquents chez les adultes, ont un double visage, nous dit Alberto Soler : « d’une part, ils peuvent nous sauver de la douleur, de la souffrance et protéger notre estime de soi, mais aussi tourner le dos à la réalité, nous empêcher d’agir ».

Exemple : Blâmer les mauvaises notes sur la manie du professeur, au lieu d’accepter que nous n’avons pas assez étudié. »

4. Mentir pour nuire aux autres

Les trois premiers mensonges sont adaptatifs, le dernier ne l’est pas. Cela se produit lorsque notre fils blâme quelqu’un d’autre pour quelque chose qu’il a fait. Vous pouvez le faire pour éviter une punition ou pour gagner un privilège sur quelqu’un d’autre.

« Parmi tous les types de mensonges, ce seraient ceux qu’il faudrait le plus pour empêcher nos enfants de commettre, et ce n’est que possible construire en eux une base morale solide qui leur permet de faire la distinction entre ce qui est bien et ce qui est mal« , nous dit Alberto Soler.

Le mensonge chez les jeunes enfants (moins de 4 ans) n’est généralement pas un problème. Nous devons compter sur tous les enfants pour mentir | Expression faciale drôle de deux filles mignonnes

Alors, que faisons-nous si nous surprenons notre fils en train de mentir ?

1 n’en fais pas trop

« Cela n’a aucun sens de qualifier un enfant de menteur lorsqu’il fait quelque chose que 100% des enfants au développement typique font », nous dit Alberto.

2.Donnez un exemple

Si nous voulons que nos enfants ne mentent pas, la première chose que nous devons faire est de ne pas le faire nous-mêmes, du moins en leur présence. Cependant, c’est quelque chose que vous faites très souvent lorsque nous rencontrons la voisine de la 5e et nous lui disons que nous la voyons comme belle et puis nous commentons avec notre partenaire, en présence de notre fils, que nous l’avons vue plus détériorée que jamais. Mais c’est aussi nous mentons à nos enfants. Alberto Soler donne un exemple dans son livre : « Nous disons à nos enfants que nous quittons le parc, que peut-être les grands-parents sont à la maison, et nous savons que ce n’est pas vrai, mais nous utilisons les mensonges comme une ressource pour atteindre notre objectif: qu’ils quittent le parc sans poser de questions ».

« En punissant le mensonge, ce que nous faisons en fait en l’encourageant à mieux couvrir ses traces la prochaine fois. Il n’apprendra pas à être plus sincère. »

Alberto Soler

Psychologue

3.Avoir une ambiance familiale dans laquelle on n’a pas peur des conséquences d’être honnête

« Où est-il plus facile pour un enfant de mentir, dans un environnement où les erreurs sont punies ou dans un autre où au lieu de punir nous nous concentrons sur l’explication, l’enseignement et la réparation des dégâts si nécessaire ? », nous demande Alberto Soler dans son livre, pour expliquer plus tard à nous que les expériences qui ont été faites à cet égard montrent clairement que les enfants qui sont pénalisés pour leurs erreurs ont tendance à mentir davantage que ceux qui sont autorisés à commettre des erreurs.

4. Ne le punissez pas

Alberto Soler nous avertit qu' »en punissant le mensonge, ce que nous réalisons en fait, c’est l’encourager à mieux couvrir ses traces la prochaine fois. Il apprendra à être plus prudent, même s’il n’apprendra probablement pas à être plus sincère ».

5. Promouvoir la confiance

L’alternative à la punition des mensonges serait, selon les mots d’Alberto Soler, de « promouvoir la confiance ». C’est-à-dire lui faire réfléchir à quel point il est important que les gens puissent vous faire confiance et lui faire voir qu’il ne se sent pas bien quand ils lui mentent.