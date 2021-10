Mon enfant ne veut pas forcer ou faire ses devoirs, que dois-je faire ?

31/10/2021 à 15:01 CET

Levez la main qui n’a pas été au courant de votre enfant parce qu’il n’a pas commencé à faire le devoirs, besoin de l’aide d’adultes pour les faire ou même n’ont aucun intérêt ou désir de les faire.

C’est une réalité que faire ses devoirs est inconfortable et ennuyeux, mais cela fait partie de la responsabilités qu’ils ont. L’éducatrice et pédagogue Maite Vallet parle de répéter ce qu’ils ont à faire à de nombreuses reprises, car c’est ainsi qu’ils s’habituent à agir la troisième fois qu’ils le répètent. Le rôle en tant qu’adultes est de leur apprendre qu’ils sont capables et, bien sûr, comment s’organiser pour atteindre ces habitudes.

La confiance est la clé du succès

À quel moment déroutant les mères et les pères sont-ils devenus les agendas de vos enfants ? La responsabilité de vos études est la vôtre, celle de personne d’autre. Bien sûr, au début de leur parcours d’étudiant, ils doivent avoir un soutien de votre part, mais dans le seul objectif de leur apprendre à s’organiser et à acquérir progressivement de l’autonomie.

Et si vous essayiez autre chose que ce que vous faites ? En ce moment, vous sentez que votre enfant n’est capable de faire ses devoirs ou d’étudier que si vous êtes derrière lui, et si vous arrêtez de le faire ? vous lui donnez la liberté et l’espace pour être responsable et vous lui faites confiance pour le faire? Prenez une minute pour entrer dans le monde de votre enfant et réfléchissez à ce qu’il ressent lorsque vous êtes continuellement au-dessus de lui, ce qu’il y a derrière cela comportement.

Parfois, vous avez juste besoin d’être présent et d’écouter ce qu’une autre personne a à dire, sans jugement, juste en écoutant.

Lignes directrices pour que nos enfants fassent plus d’efforts

Posez des questions avec « quoi & rdquor; et « comment & rdquor;. En plus de vous assurer d’entendre la version de votre enfant, abordez la situation de façon positif, par exemple, « il doit être important pour vous de vous améliorer à l’école si vous êtes capable de passer un certain temps à étudier pour atteindre votre objectif, en quoi cela vous aide-t-il ou vous nuit-il à long terme ? & rdquor;. recherche de solutions, à quoi vous engagez-vous et bien sûr, à quoi s’engage-t-il. Mettez-vous également d’accord sur les conséquences logiques de votre manque d’engagement. Si vous pensez que cela ne se réalise pas, rien ne se passe, asseyez-vous et parlez-en. C’est un cycle ouvert, pas quelque chose de rigide.Vous pouvez proposer une rencontre avec les professeurs, mais cette fois votre fils ou votre fille est présent. Ce sera plus efficace s’il est là pour vous aider à comprendre le problème et à travailler ensemble sur des solutions. Il suggère que le ton n’est pas de chercher les coupables, mais de chercher ensemble des solutions. Les enfants savent généralement ce qui se passe et se sentent plus responsables lorsqu’ils parlent que lorsqu’on leur en parle. Mais le plus important : assurez-vous de parler également de toutes les bonnes choses à ce sujet.

Des clés pour laisser progressivement ses enfants faire leurs devoirs seuls

Expliquez que vous allez continuer à aider, mais temporairement. Ne précisez pas l’heure, mais laissez-lui de la place pour qu’il ait plus d’autonomie. Prenez le temps d’expliquer comment il doit être organisé, quelles heures sont les plus adaptées, etc. Surtout, respectez-le ! Laisse-le apprendre, faire une erreur. C’est difficile et cela va sûrement opposer de la résistance, mais ayez confiance et accomplissez ce que vous avez promis. Votre attitude doit être celle d’une confiance totale, même s’il n’y a aucune garantie pour cela. Répétez des messages comme : « Je vous fais entièrement confiance & rdquor ;, » Je sais que vous réussirez, je serai à vos côtés & rdquor;. En cas d’échec à un examen, concentrez-vous sur le Solution. Ensemble, vous pouvez trouver des solutions et le laisser voir par lui-même comment y parvenir. Vous pouvez utiliser des questions telles que : qu’allez-vous faire pour le prochain examen ? Pensez-vous que vous devriez changer quelque chose dans votre méthode d’étude pour le prochain ? Si vous aviez fait vos devoirs, cela vous aurait-il aidé ?

Faire ses devoirs seul, étudier, est une formidable opportunité pour eux de développer leur autonomie, de mûrir. Ils échoueront et gagneront en cours de route, mais avec la conviction de savoir qu’ils sont maîtres de leurs décisions.