Mon enfant n’obéit pas, que puis-je faire ?

01/12/2021

Le à 16:42 CET

Alicia mendoza

Il arrive un moment dans l’éducation et l’éducation de nos enfants où nous ne savons plus quoi faire d’eux : nous ne obéit, nous ils crient (on crie aussi), ils ne veulent pas faire leurs devoirs, ils ne veulent pas débarrasser la table quand on a fini de dîner…

Nos fils et filles ils ignorent nos commandes et demandes et le désespoir commence à nous submerger. Face à cette situation difficile, que pouvons-nous faire pour que nos enfants nous obéissent ? La réponse peut être trouvée si nous observons le Causes pourquoi notre fils a ce comportement.

Pourquoi nos enfants ne veulent-ils pas obéir ?

María Soto, experte en discipline positive et créatrice d’Educa Bonito, souligne que bien souvent nous nous inquiétons beaucoup plus de la conduiteDans ce cas, ils ne nous obéissent pas, et nous ne faisons pas attention à l’émotion qui se cache derrière cette action. « Son comportement est important, mais l’émotion pour laquelle il réagit comme ça est plus importante, & rdquor ;, précise-t-il. Et c’est que cette désobéissance et ce malaise que présente notre fils est sa façon de réagir à un besoin non satisfait.

Si nos enfants ne veulent pas obéir ou faire ce que nous demandons, nous devons porter une plus grande attention aux besoins qu’il présente afin de réorienter son comportement.

Manque de connexion

Comment nos enfants nous perçoivent-ils : comme des figures d’autorité inaccessibles qui ne font que donner des ordres ou comme des personnes avec lesquelles nous avons un lien ?

La connexion est essentielle pour que nos fils et filles nous fassent confiance et veuillent suivre les ordres. « En prétendant qu’ils nous obéissent, nous nous éloignons souvent tellement d’eux que c’est leur propre recherche de connexion avec nous qui les rend insécurisés, agités, etc. Et de ces besoins non satisfaits naissent les mauvais comportements. Ils ne nous voient pas disponibles comme des figures de connexion, mais comme une autorité verticale et inaccessible. Si votre fils se conduit toujours mal, il fait tout son possible pour être pris en compte & rdquor;, précise Soto.

Des limites, des normes et des ordres sont nécessaires, mais à condition qu’ils soient entourés d’amour et de lien affectueux. Parce que sinon, sans cette connexion, nos enfants verront les ordres comme des règles avec lesquelles se rebeller et nous affronter.

Combien de fois par jour envoyons-nous des commandes à nos enfants ?

L’enseignante et écrivain Carmen Guaita nous interroge et nous interroge directement dans cette présentation sur le nombre de fois que nous demandons et envoyons des commandes à nos enfants et combien de temps nous investissons pour avoir une vraie conversation avec eux. « Quel pourcentage de la journée et de la relation avec vos enfants faut-il pour donner des instructions et donner des ordres ? Un pourcentage élevé. Quel pourcentage des mots que nous dédions à nos enfants sont des réprimandes ? Un jour et un autre peuvent nous passer où la conversation avec nos enfants a consisté à donner un ordre, à donner une instruction et à gronder ».

Si la communication avec eux est basée uniquement sur des commandes, il n’y aura pas de véritable communication. « Combien de fois posez-vous à vos enfants des questions qui incluent les réponses ? Les mathématiques, c’est horrible pour toi, n’est-ce pas ? Combien de fois posons-nous des questions sur leurs activités ? Pour vos envies, qu’est-ce que vous voulez grignoter ? Mais jamais pour ses sentiments. Comment vous êtes-vous senti ? & Rdquor ;, demande Guaita.

Que faire tant que la colère demeure ?

Le premier pas que nous devons faire lorsque nos enfants ne veulent pas obéir et se mettent en colère est rester calme. Nos enfants auront leurs émotions à la surface, donc répondre avec des émotions de rage ou de colère ne fera qu’augmenter la tension. De même, nous devons leur permettre d’exprimer leurs émotions. Si nous ne légitimons pas le fait qu’ils expriment leur colère dans ces moments-là, nous nions leurs émotions.

Une fois qu’ils se sont calmés, il faut profiter de ce moment pour discuter avec eux et pouvoir leur expliquer qu’ils ont le droit de vivre ces émotions, mais qu’ils peuvent exprimer leur colère d’une autre manière. « Être capable de ‘lire ce claquement de porte’ nous aidera à le rediriger du respect, car en nous sentant connectés avec nous, nous pourrons leur apprendre que tout besoin peut être exprimé de manière plus équilibrée & rdquor;, dit Soto .

Comment nos enfants peuvent-ils exécuter les commandes?

Les Cris Ils sont généralement l’outil le plus utilisé pour que quelqu’un nous obéisse, pas seulement les enfants. Nous nous tournons vers eux parce que nous n’avons pas ou ne connaissons pas d’autres outils pour faire respecter un ensemble de règles.

Amaya de Miguel, créatrice de Relax and Educa, exprime que la clé pour quand nous voulons que nos enfants se conforment aux commandes doit être la fermeté. Pour que cette fermeté soit remplie, les rythmes que nous portons, les routines et les règles doivent être très clairs. Nous ne pouvons pas laisser nos humeurs affecter notre fermeté lors de l’exécution des commandes. « Aujourd’hui émotionnellement je vais bien, je te laisse plus de choses, aujourd’hui émotionnellement je vais mal, je te laisse moins de choses. Aujourd’hui, je suis fatigué, parce qu’aujourd’hui tu regardes davantage la télévision parce que comme ça je peux me reposer. Cela les laisse complètement arbitraires, tout dépend de l’humeur des adultes et des enfants. Le jour où leurs émotions sont plus faciles ils savent qu’ils peuvent faire plus de choses, mais le jour où ils ont les émotions les plus compliquées, qu’ils ne peuvent pas les contrôler, ils se retrouvent avec des restrictions & rdquor;, explique Amaya de Miguel.

Par conséquent, Amaya de Miguel propose que nous ayons quelques des routines et des règles fixes qui sont toujours suivies. «Chaque jour, vous vous couchez et vous vous levez à la même heure, la nourriture est ainsi, les horaires sont respectés. Chaque jour, vous prenez la table & rdquor;, illustre-t-il.

Tenez-les responsables de leurs actes

Au-delà de l’obéissance, nos enfants doivent assumer la responsabilité de leurs actes et en vivre les conséquences. Antonio Ortuño nous donne les clés pour que notre fils commence à assumer la responsabilité de ses actes :

Laissons nos enfants prendre des décisions et vivez les conséquences de vos actes. Parler des conséquences qu’ils peuvent avoir leurs actes s’ils ne se conforment pas à une norme. Parler à nos enfants de leurs responsabilités et laissez-les prendre le relais. Permettez-leur de résoudre leurs petits problèmes, discuter avec eux des conséquences ou des répercussions possibles que nous anticipons pour les aider à prendre la décision qu’ils jugent la meilleure. Comprendre que notre objectif pédagogique doit être de leur apprendre à bien choisir et n’obéissant pas, et encore moins en fonction de notre débordement émotionnel.