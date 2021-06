“Mon esprit est très violent”

Deontay Wilder pense toujours que Tyson Fury DID a triché lors de leur revanche en février 2020, bien qu’il n’ait fourni aucune preuve à l’appui de ses affirmations.

Le «Bronze Bomber», qui a la chance de réparer les torts le 24 juillet dans le combat de la trilogie, affirme également qu’il ciblera un combat avec Anthony Joshua pour couronner un champion incontesté des poids lourds une fois qu’il aura traité avec Fury.

L’ancien champion WBC Wilder croit sincèrement que Fury a triché à Las Vegas

Le «Gypsy King» a livré une performance parfaite à Las Vegas l’année dernière pour se frayer un chemin à travers l’Américain et récupérer le championnat du monde des poids lourds.

Pourtant, le récit après le combat à Sin City était centré sur les accusations salaces de Wilder, plutôt que sur la performance de Fury, à la grande déception du Britannique.

Le président de la WBC, Mauricio Sulaiman, a rejeté les affirmations de Wilder sur les gants de Fury comme étant “ridicules”, “difficiles à comprendre” et “très tristes”.

Mais le joueur de 35 ans refuse toujours d’abandonner les théories du complot lors d’une interview avec Premier Boxing Champions.

Fury a arrêté Wilder l’année dernière et devra tout recommencer

« Ils n’ont vu aucun mal », a-t-il dit. Ils n’en ont pas parlé. « Vous ne pouvez pas ne pas le voir !

« Les gants ne se plient pas, votre poignet ne se plie pas.

« Il n’y a pas d’espace libre à l’intérieur. C’est impossible, impossible que cela se produise. En plus de toutes les autres choses!”

Breland a jeté l’éponge au MGM Grand de Las Vegas et a ensuite été limogé

Fury a répondu l’année dernière en disant que l’entraîneur de Wilder était présent lorsqu’il a enfilé ses gants: “Jay Deas était dans la pièce quand j’ai eu les mains enveloppées, il les a examinées.

“Il était là-dedans quand j’ai mis mes gants, je les ai examinés.”

Wilder a déclaré: «Jay est inexpérimenté avec les gants et ce qu’il faut rechercher, et est trop amical. Il n’y a plus personne d’ami ici.

Après qu’un médiateur indépendant ait décidé qu’un troisième combat devait être organisé entre les deux hommes, plutôt que de permettre à Fury de combattre son rival national Joshua, le Britannique a décidé de se moquer à nouveau de son ancien ennemi.

Fury a plaisanté sur les réseaux sociaux: “Le costume était trop lourd, les gants de Fury étaient chargés, j’avais les jambes faibles, mon eau était dopé, les gants de Fury n’avaient pas de rembourrage, j’ai subi une opération aux biceps, un entraîneur déloyal, des complications au camp, je me suis cassé le bras, combat arrêté trop tôt, la faute d’André Dirrell.

Ayant depuis limogé Mark Breland pour avoir jeté l’éponge lors du match revanche, Wilder a averti qu’il était “très dangereux”.

« Ils ne pouvaient pas m’assommer. Ils ne pouvaient pas me retenir », a déclaré Wilder. « Il a fallu un entraîneur déloyal pour jeter l’éponge.

« Nous savons qu’il n’a aucun pouvoir. Il m’a tout donné et j’ai tout pris.

«Je savais ce qui se passait avec mon corps, je savais que quelque chose n’allait pas avec moi, je savais que je n’avais pas raison. J’avais l’air épuisé, somnolent.

Ni Wilder ni Fury ne se sont battus depuis février 2020

« J’ai été mal fait. Le titre pour [the next fight] est des représailles.

« Cela m’a montré leurs vraies couleurs. Je ne suis plus aussi gentil qu’avant. Je ne suis pas la même personne. Mon esprit est très violent.

“Leur meilleure chance était plus tôt – juillet ou octobre [2020]. Ils m’ont permis de guérir.

“La personne la plus dangereuse à côtoyer est celle qui n’a rien à perdre.”

Le costume de marche sur le ring de Wilder pesait environ 40 livres

Le vainqueur de ce combat mettra non seulement un terme définitif à la rivalité entre les deux hommes, mais repartira également avec les titres mondiaux des poids lourds WBC et Ring Magazine.

Alors que les négociations entre Fury et Joshua ont atteint le dernier obstacle, mais ont échoué à un point terrible, une victoire de Wilder en juillet modifierait certainement le paysage des poids lourds une fois de plus.

Joshua et Wilder ont essayé de négocier un accord pour avoir un combat incontesté pour le titre mondial des poids lourds en 2018, mais le natif de l’Alabama insiste sur le fait qu’il est plus que prêt à réessayer une fois qu’il récupérera son titre.

“[He] a déclaré: “Il ne s’agit pas de l’homme, mais de la personne avec la ceinture”, a poursuivi Wilder.

Joshua n’a pas combattu depuis décembre lorsqu’il a battu Kubrat Pulev

« Nous allons les tenir parole. Je me concentre définitivement sur Fury, mais après ce combat ?

« Je suis très confiant dans ce que je vais faire. Je suis très confiant dans ce que je m’apprête à faire.

«Comment diable vont-ils battre un Deontay Wilder plein et en bonne santé?

« Une fois que j’aurai fini Fury, une fois que j’aurai fait ça ? Tu sais déjà ce que je veux. Mais, comme je l’entends, [Joshua and his team] inventent déjà des excuses – obligatoires !

“Je veux qu’ils gardent la même énergie parce qu’ils ont essayé de faire combattre Fury.”