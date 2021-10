« Mon esprit ne pouvait pas donner plus, j’ai besoin d’une pause dans le sport »

Nouvelles connexes

Jon Rahm s’arrêtera les prochaines semaines pour se reposer physiquement et surtout psychologiquement. Le joueur espagnol, numéro un mondial, a été exclu de la coupe du deuxième tour du Masters de golf andalou. Bien qu’appréciant Valderrama, celui de Barrika a confirmé aux médias qu’il arrivait épuisé et qu’il avait besoin de s’éloigner des projecteurs pendant quelques semaines.

Les derniers mois de la langue espagnole n’ont pas été faciles du tout et, en plus de vivre son grand assaut sur numéro un au classement, a à peine pu se déconnecter depuis juin 2020. Cet été, avec le Ryder cup entre les deux et avec lui portant tout le poids de l’équipe européenne, il finira avec la mauvaise image en Andalousie et sa défaite il y a une semaine à l’épreuve de Madrid.

Sensations

« Entre le fait que je n’en ai pas mis un, et que ceux que j’ai bien jetés et que j’ai mal lu… J’y suis allé avec espoir, je les ai gardés. Dommage, c’est de ne pas avoir pu les mettre avant le 14 C’est ce qu’il y a. C’est dommage que j’ai mal joué, mais bon, ça a été une très longue et bonne année. C’est dommage que ça se termine comme ça, mais c’est comme ça.

Ça ne pouvait pas être le come-back dont @JonRahmpga et tout le public espagnol rêvaient, mais le numéro 1 mondial fait toujours ressortir quelque chose de positif.

🏖️ Des vacances bien méritées l’attendent après la meilleure année de sa carrière, mais il reviendra à Valderrama car il adore ça : https://t.co/OKkbXAYDYX – Estrella Damm NA Andalucía Masters (@edamvalderrama) 15 octobre 2021

Un repos

« J’aime le terrain, il est beau et je continuerai à revenir quand je pourrai et tout ira bien. Je suis arrivé un peu fatigué. J’essaie de ne pas me trouver d’excuses, mais plus que mon corps, mon esprit n’a pas donné pour plus. Les quatre prochaines semaines, je vais raccrocher les bâtons et je vais faire autre chose. J’ai besoin d’une pause dans le sport. «

Préparation constante

« Depuis juin 2020 je n’ai pas arrêté. On a eu les grands en automne-hiver et puis le changement de matériel, au lieu de me reposer j’ai mis de nombreuses heures pour pouvoir bien jouer. J’ai besoin d’un peu de repos. »

Votre plan

« C’est la première fois de ma vie que je peux vous dire que je ne veux pas voir un club de golf. Avec tout le bien qui m’est arrivé cette année, cette fois j’ai besoin d’une pause. Je le sais depuis au moins deux semaines, je ne penserai pas au golf. Et les deux prochaines… j’ai quatre semaines divertissantes. »

Accompagnement golfique

« La raison pour laquelle je suis venu. En plus de vouloir jouer et gagner, c’est parce que je comprends, j’ai atteint le niveau que j’ai atteint, ce qui peut aider le golf espagnol. Voir certains joueurs ici vous a donné un coup de pouce quand vous étiez enfant. Je comprends l’impact que je peux avoir chez n’importe quel enfant. Cette signature, comme celle que j’avais en 2008 ou 2009, a un impact et motive. La prochaine référence du golf espagnol est peut-être là. »

Pau Gasol

« Le gars est grand. J’ai vu la photo. Pau est une référence depuis longtemps et a fait de très belles choses. Nous avons d’autres athlètes là-bas. J’accepte avec plaisir et j’espère pouvoir me mesurer. Cinquième pour les prochaines semaines , je vais continuer à m’entraîner pour gagner des titres et les donner à l’Espagne. J’espère qu’il pourra être un exemple comme Pau, car il a été un grand sportif espagnol « .

Valderrama

« Je sais que je peux bien jouer ici. C’est dommage qu’étant un terrain si difficile, si vous ne jouez pas bien, vous allez passer un mauvais moment. »

[Más información – Rahm lidera la revolución por el golf en el país: el Open de España demuestra un impulso nacional]

