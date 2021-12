« Mon évaluation est super positive »

11/12/2021 à 15h24 CET

.

La pilote espagnole Laia Sanz, huitième du Hail Rally of Saudi Arabia avec la Mini All4 qu’elle utilisera sur le Dakar 2022, a dressé un bilan « super positif » de l’essai préparatoire à ses débuts sur quatre roues.

« Mon évaluation du rallye est super positive. Chaque jour, nous avons testé des choses dans la voiture et aujourd’hui, nous avons encore trouvé une configuration meilleure que les précédentes. C’était très important d’aller à Hail pour se rendre au Dakar & rdquor;, a-t-il déclaré dans un communiqué de l’équipe KH-7.

L’Espagnole a fait de bons débuts avec la MINI ALL4 Racing du Primax X-raid Team avec son nouveau copilote, Maurizio Gerini, venant également de motos et débutant dans le siège de droite. L’objectif était d’acquérir de l’expérience et d’ajouter des kilomètres d’apprentissage, après avoir quitté la moto de rallye pour se concentrer sur les quatre roues.

Le pilote catalan a franchi le but final à la huitième place du classement général (septième parmi les voitures de T1), à 1 heure et 23 minutes du vainqueur, le qatari. Nasser Al Attiyah. Seuls les problèmes qu’elle a subis le deuxième jour, où elle a renoncé à 40 minutes en raison de difficultés de navigation, et un accrochage sur une dune l’ont privée de terminer à une position encore plus en vue.

« Ces journées nous ont aidés à mieux comprendre et à mieux connaître la voiture. Avec Gerini nous nous sommes mieux compris étape après étape. C’était très important d’aller à Hail pour s’entrainer pour le Dakar et arriver un peu sur la route. Je suis content d’avoir fait les erreurs que nous avons commises, car elles nous permettent de les identifier et de faire plus attention à les corriger pour qu’elles ne se reproduisent pas sur le Dakar & rdquor;, a expliqué le vingt fois champion du monde offroad.

Le prochain rendez-vous pour Laia sanz avec son copilote Maurizio Gerini Ce sera déjà le Rallye Dakar, le premier jour de l’année et, encore, en Arabie Saoudite. Avant cela, la Barcelonaise participera à la dernière manche du championnat Extreme E le week-end prochain.