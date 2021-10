Mon expérience d’achat d’un terrain virtuel dans Next Earth

À l’automne 2017, des projets NFT comme Cryptokitties ont décollé comme une fusée. J’ai eu l’occasion d’avoir de nombreuses discussions sur l’espace crypto, les NFT et le métaverse émergent.

Ces conversations se sont concentrées sur la façon dont la terre virtuelle pourrait devenir une niche d’actifs alternative viable au sein des marchés de la crypto-monnaie et du métaverse. C’est à ce moment-là que ça a cliqué pour moi : les humains ont possédé des terres pendant des milliers d’années dans le monde, mais maintenant elles sont reproduites numériquement sur des ordinateurs du monde entier.

L’immobilier virtuel aura son propre ensemble de principes économiques, tout comme l’immobilier physique, et Next Earth ouvre la voie à la création de cette nouvelle classe d’actifs. Next Earth a été lancé en août 2021 et est rapidement devenu la plus grande plate-forme immobilière virtuelle du métaverse basée sur une réplique de la Terre, avec près de 2 millions de dollars en valeur totale de terrains appartenant aux utilisateurs.

L’importance des TVN

À mon avis, les NFT sont une continuation de notre évolution des grottes aux villes à la blockchain ; ils ne sont qu’un autre outil pour nous permettre de construire nos vies et nos connexions numériquement.

Como todos sabemos, la tecnología es tanto una bendición como una maldición, por lo que creo que tendremos algunos dolores de crecimiento a medida que descubramos cómo crear espacios seguros en línea y al mismo tiempo permitir que las personas se expresen de manera creativa y ganen dinero en route. Mais si Next Earth est une indication, je pense qu’il y a des temps très excitants à venir pour l’immobilier virtuel.

Acheter un terrain virtuel NFT sur Next Earth

Cela étant dit, examinons le processus d’achat de terres virtuelles NFT sur Next Earth.

Tout d’abord, je viens de m’inscrire sur nextearth.io, avec mon email et mon mot de passe. Next Earth est la plus grande et la mieux établie des sociétés immobilières du métaverse d’aujourd’hui. J’ai également rejoint une communauté de milliers d’autres propriétaires et passionnés de NFT, via leur communauté Discord ici.

Après avoir créé mon compte, j’ai créé une adresse Binance Chain via l’extension Binance Chain Chrome. Si vous n’avez pas encore d’adresse Binance Smart Chain, il est temps d’en obtenir une. Une fois que vous avez généré une adresse, vous devez lui envoyer un BNB (le jeton natif de BSC) pour vous connecter à Next Earth et acheter le NFT virtuel de la terre.

Après avoir connecté mon portefeuille, j’ai utilisé la carte Next Earth pour trouver l’immobilier virtuel qui m’intéresserait. Next Earth a une carte visuelle où vous pouvez explorer toutes les parcelles de terre virtuelle disponibles. Vous verrez également le statut de propriété actuel de chaque parcelle, ainsi que les offres faites par d’autres utilisateurs.

Au-delà de la possibilité d’explorer l’intégralité de la réplique virtuelle de la Terre, vous pouvez simplement saisir un emplacement, tel que « Maison Blanche », et voir si ces mosaïques sont disponibles à la vente. Après avoir connecté votre portefeuille, vous pouvez acheter toutes les tuiles disponibles. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, j’ai décidé de choisir un joli manoir dans les collines d’Hollywood.

Bien entendu, vous pouvez également acheter des terrains à d’autres utilisateurs via le marché NFT. Il s’agit d’un domaine récemment actif de la plate-forme Next Earth – les gens peuvent acheter et vendre des NFT immobiliers virtuels les uns aux autres. Si la tuile que vous recherchez a été prise, vous pouvez vous rendre sur le marché NFT pour voir si elle est disponible à la vente auprès de l’acheteur d’origine.

Par exemple, vous pouvez acheter la zone 51, des centres commerciaux de choix, des lieux de dégustation de vins et de nombreuses autres parcelles immobilières fascinantes sur le marché.

À partir de là, vous pouvez faire l’une des deux choses suivantes : vous pouvez conserver votre terrain NFT et regarder les prix augmenter au fil du temps, ou vous pouvez laisser quelqu’un d’autre enchérir sur votre terrain virtuel. Avec le marché NFT de Next Earth, vous pouvez choisir de conserver l’article ou de le revendre via le marché.

En fin de compte, les NFT ont régulièrement gagné en popularité au fil du temps, mais ont récemment explosé en partie en raison de l’accessibilité croissante de la technologie blockchain et de la montée en puissance des actifs cryptographiques.

Les consommateurs ont de nombreuses options lorsqu’il s’agit d’acheter du NFT. Autrefois, l’achat d’objets virtuels était largement limité aux jeux en ligne populaires (World of Warcraft, Minecraft, etc.). Mais maintenant, il existe de nombreux exemples hors jeu comme Next Earth, où vous pouvez acheter n’importe quel terrain virtuel comme NFT.

Photo de Colton Jones sur Unsplash