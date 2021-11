Mon expérience du Land Art dans Next Earth

J’ai toujours cherché « la prochaine grande chose » dans le monde de l’art. Quelque chose qui va être différent de ce que nous avons vu auparavant et qui va faire beaucoup de bruit. Avec un nouveau projet appelé Next Earth, je pense l’avoir trouvé.

Next Earth est un nouveau projet de métaverse basé sur NFT qui permet aux utilisateurs d’acheter des « mosaïques » de terre virtuelle sur une réplique 1: 1 de la Terre, y compris des pixels où ils peuvent dessiner un art de la terre à base de pixels. Les possibilités sont infinies – vous pouvez immortaliser votre point de repère préféré ou même créer votre propre art NFT.

Les médias d’art numériques traditionnels sont perturbés par la capacité de créer des œuvres d’art manifestement uniques avec une propriété vérifiable. C’est une nouvelle façon pour les artistes de laisser leur empreinte dans le monde, et c’est un excellent moyen pour les collectionneurs de trouver quelque chose de vraiment unique.

Créations nostalgiques : Pac-Man

En grandissant, j’ai adoré jouer à Pac-Man. Je me souviens d’avoir couru à la maison après l’école pour jouer pendant des heures, essayant de battre tous les niveaux. Mon ami m’a toujours prévenu que je ne dépasserais jamais les 256 étapes, mais cela ne m’a pas empêché d’essayer.

Au-delà d’un gameplay addictif mais simple, ce qui rend le jeu Pac-Man original si emblématique, c’est l’utilisation de technologies d’art numérique pour créer quelque chose de nouveau. Maintenant, avec la blockchain, nous pouvons enfin transformer l’une des œuvres de pixel art les plus connues de l’homme en un NFT à la surface d’une Terre numérique.

Pourquoi est-il si grand ? Tout comme vous ne pouvez pas manquer la Maison Blanche ou Big Ben dans la photographie traditionnelle, vous le saurez quand vous verrez une icône emblématique de Pac-Man. Après avoir connecté mon portefeuille Binance Chain à Next Earth, j’ai acheté des mosaïques océaniques en tant que « toile numérique », où je pouvais dessiner l’emblématique fantôme rouge.

L’interface est très simple : vous pouvez sélectionner une couleur pour remplir n’importe quelle tuile et simplement supprimer la tuile si vous faites une erreur. N’oubliez pas, cependant, que lorsque vous appuyez sur « publier le landart », vous ne pourrez pas le modifier, car il s’agit d’une mise en page immuable. Dans un monde en constante évolution, c’est un excellent moyen de préserver votre travail.

Les possibilités sont infinies; vous pouvez créer votre propre art dans Next Earth ou acheter un terrain virtuel pour vous-même ou pour d’autres en cadeau. Il ne s’agit pas seulement d’art ; il s’agit aussi de l’histoire qui se fait sur cette toile numérique. Vous pouvez littéralement faire quelque chose de nouveau et d’unique au monde avec NFT.

Vente de Land Art sur NFT Marketplace

L’« artiste affamé » est un trope courant dans le monde de l’art, et c’est quelque chose que j’ai pensé à moi-même. Avec Next Earth, vous pouvez gagner de l’argent grâce à votre art, sans avoir à le vendre pour quelques centimes sur un dollar dans une galerie.

J’ai choisi d’acheter des mosaïques océaniques et de dessiner un fantôme de Pac-Man comme première œuvre d’art terrestre sur Next Earth, et je voulais également la mettre en vente.

Pour vendre ce land art, j’ai simplement sélectionné l’option « mettre en vente » dans le land art et saisi mon prix. Next Earth s’occupe de tout le reste, y compris la liste des œuvres d’art sur votre marché NFT et la gestion de tous les paiements et livraisons.

Nous avons certainement parcouru un long chemin depuis que Pac-Man est apparu pour la première fois dans les jeux d’arcade dans les années 1980. Aujourd’hui, nous avons des médias d’art numérique comme les NFT qui nous permettent de créer des œuvres d’art complètement uniques qui sont impossibles avec les médias traditionnels.

Suivant?

Next Earth est un métavers qui permet aux utilisateurs d’acheter des terrains virtuels et de construire dessus, tout comme Second Life ou World of Warcraft. Mais au lieu d’être un avatar dans un monde de jeu, vous possédez votre propriété virtuelle dans le métaverse Next Earth. Cela ouvre de nouvelles possibilités pour les artistes et les créateurs qui veulent marquer le monde de leur empreinte.

Je pense que cela va être plus important que Second Life ou World of Warcraft car il combine l’art, la blockchain et l’espace dans un projet qui n’a jamais été réalisé auparavant. C’est quelque chose que les gens attendaient : une toile numérique où vous pouvez créer ce que vous voulez. Et maintenant, nous l’avons enfin !

Photo de Barbara Zandoval sur Unsplash