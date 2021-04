“Mon favori? Il serait injuste de ne pas nous dire “

24/04/2021 à 19h30 CEST

Diego Simeone, entraîneur de l’Atlético de Madrid, a “une idée claire du jeu, mais les noms manquent toujours” dans le onze contre l’Athletic Club, dans un sprint pour le titre de la ligue qui dissèque «match par match» et est en tête du classement depuis 20 jours.

Avez-vous un favori clair pour le reste de la Ligue pour remporter le titre? “Comme je fais partie des quatre (son équipe plus le Real Madrid, Barcelone et Séville) qui se battent pour une si belle recherche, il serait injuste de ne pas nous dire, donc évidemment je ne peux rien dire”a répondu le technicien lors de la conférence de presse.

“Comme toujours, nous allons match par match. Et maintenant, nous avons affaire au match de Bilbao. Nous nous concentrons uniquement sur ce match”, a déclaré l’entraîneur, dont l’équipe fait face à trois visites consécutives qui se terminent par le duel au Camp Nou contre Barcelone. Un rival direct. Avant, ce dimanche il arrive à San Mamés puis il jouera à Elche.

“Nous faisons face à un rival toujours très compétitif, avec enthousiasme, enthousiasme et toujours prêt à faire de notre mieux, car il a toujours été démontré que nous avons dû jouer contre eux”, a-t-il déclaré à propos de l’Athletic, contre qui il l’a déjà ” effacer l’idée du match., comment y faire face », mais« les noms »de ceux qui commenceront le duel sont manquants.

Luis Suárez, Thomas Lemar et Joao Félix reviendront à l’appel. Les deux premiers, après trois matchs éliminés; le dernier, après deux absents. Vont-ils faire la une des journaux? “Nous verrons comment ils vont aujourd’hui et, en fonction de la façon dont il voit l’entraînement, demain tout au long de la journée, nous déciderons comment jouer”, a dribblé l’entraîneur.

Dans la configuration de ses onze «il cherche à gagner la partie». “Et dans cette recherche, ils sont sûrement 93 (minutes) presque assurés. Nous avons onze qui partent et cinq changements pour pouvoir donner de la fraîcheur et de la vitalité à l’équipe. Et, à partir de là, nous décidons de la qualité des minutes que cela peut donner. l’équipe de tous les footballeurs que nous avons. “

Renan Lodi pointe du doigt la formation. Il a commencé les deux derniers duels. “Il grandit, il a su attendre son moment pour revenir dans l’équipe et l’équipe a toujours besoin de tous les joueurs. Nous en avons beaucoup parlé que tous les joueurs finissent par être très importants au cours de la saison,” il expliqua.

“Nous avons une équipe très compétitive qui, à l’exception de José (María Giménez, hors du jeu pour un cycle de cinq cartons jaunes), pour ce match, nous serons tous là et nous avons besoin de tout le monde. Lors de ces deux derniers matchs, Renan a répondu. très bien à ce qu’on lui a demandé dans les deux », a-t-il ajouté.