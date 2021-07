Mon film n’est pas une déclaration politique, déclare Abdullah Mohammad Saad, réalisateur du film bengali Rehana Maryam Noor

Coproduction Bangladesh-Singapour, le film fait suite au premier long métrage de Saad, Live From Dhaka, sur la lutte des personnes handicapées au Bangladesh.

Le Bangladesh s’est hissé sur la table haute du cinéma mondial ce mois-ci lorsque Rehana Maryam Noor, un long métrage en bengali, a été sélectionné pour le 74e festival de Cannes. Le deuxième long métrage du réalisateur basé à Dhaka Abdullah Mohammad Saad, Rehana Maryam Noor est la propre histoire de MeToo du Bangladesh, bien qu’elle se déroule au milieu de la dernière décennie, des années avant que le mouvement ne secoue le monde. Faisant partie de la section Un Certain Regard du festival de Cannes qui a célébré les voix fraîches du cinéma mondial, Rehana Maryam Noor raconte l’histoire d’une professeure de médecine qui est prise dans le collimateur du patriarcat et de l’indifférence de la société après avoir été témoin d’une agression sexuelle sur une étudiante membre de la faculté. Coproduction Bangladesh-Singapour, le film fait suite au premier long métrage de Saad, Live From Dhaka, sur la lutte des personnes handicapées au Bangladesh. Dans une interview par e-mail, le réalisateur a parlé à Faizal Khan de la réalisation du film et de l’importance de la première à Cannes. Extraits édités :

Votre film a été le premier film bangladais en sélection officielle du festival de Cannes dans ses 74 éditions. À quel point cela a-t-il été un honneur pour vous et le Bangladesh ?

C’est un grand honneur et une grande inspiration pour moi. Je me sens vraiment chanceux. Pour mon pays, cela signifiait aussi beaucoup. D’autant plus que c’est notre 50e anniversaire d’indépendance. Tout le monde à la maison est si heureux et fier. L’industrie cinématographique bangladaise se développe rapidement. Il y a tellement de cinéastes indépendants talentueux dans notre pays. Si Rehana Maryam Noor est peut-être le premier film bangladais en sélection officielle à Cannes, nos films sont régulièrement présents sur la scène internationale depuis une dizaine d’années.

Comme dans toute industrie, il faut du temps pour comprendre la portée et la possibilité – je pense que nous sommes proches du point où les cinéastes indépendants obtiendront une meilleure atmosphère, financièrement et structurellement.

Quand avez-vous commencé à écrire l’histoire de Rehana Maryam Noor ? Le film est-il basé sur une histoire vraie ?

J’ai commencé à écrire Rehana Maryam Noor à la mi-2017. Ce n’est pas basé sur une histoire vraie, mais j’écris toujours à partir de mon expérience personnelle et de ce que j’ai observé de près dans ma vie.

Le film se déroule au milieu de la dernière décennie. Le meurtre brutal de l’adolescent bangladais Nusrat Jahan Jafi il y a deux ans pour avoir signalé une agression sexuelle a-t-il eu une influence sur le projet de film ?

C’était très tragique et, bien sûr, cela m’a fait réfléchir. Cependant, mon film n’est pas une déclaration politique et ne raconte pas non plus l’histoire d’un champion.

Comment le Bangladesh, un pays avec une grande proportion de femmes dans la main-d’œuvre, en particulier dans l’importante industrie d’exportation de vêtements, a-t-il réagi au mouvement MeToo ?

Je pense que le mouvement a eu un grand impact. Comme partout dans le monde, cela a certainement éveillé les consciences.

Quelle a été la réponse de la jeunesse moderne du pays aux inégalités et à l’injustice entre les sexes ?

Mon expérience personnelle est qu’ils s’en préoccupent de plus en plus et qu’ils en parlent aussi.

Existe-t-il des lois strictes dans le pays pour protéger les femmes contre le harcèlement sexuel ?

Je n’ai pas assez de connaissances pour faire un commentaire approprié sur cette question.

Vous avez tourné le film pendant la pandémie, entièrement en intérieur. Quelles difficultés avez-vous rencontrées pendant le parcours du film ?

En fait, j’ai tourné le film avant le début de la pandémie, fin 2019.

