Mon fils est timide et a du mal à se faire des amis, comment puis-je l’aider ?

01/11/2022 à 15h26 CET

Marina Borràs

Si votre enfant est timide, vous vous êtes probablement déjà vu dans cette situation : vous êtes dans le parc et votre enfant joue seul sur les balançoires. A quelques mètres, il y a un petit groupe de garçons et de filles faisant de véritables merveilles architecturales avec le sable, équipés de leurs meilleurs seaux et pelles. Alors vous dites à votre enfant : « Chérie, pourquoi ne viens-tu pas jouer avec eux ? » La réaction de l’enfant est immédiate : son petit visage devient rouge comme une tomate et il n’est capable que de laisser échapper : « Non, je préfère jouer seul & rdquor ;. Face à ce refus, vous insistez : « Mais si ça ne coûte rien, demandez-leur si vous pouvez jouer avec eux. Allez, je vais vous accompagner & rdquor ;.

Alors, que pouvons-nous faire pour vous aider à surmonter votre timidité ?

1. Légitimer vos émotions et vous accompagner par empathie

Comme nous le propose Raquel de Diego, créatrice de Concilia Fam, nous devons « sympathiser avec les deux : avec notre fils et avec sa honte. Et, bien sûr, ne forcez pas & rdquor ;. De plus, Raquel ajoute : « Que vous arrive-t-il lorsque quelqu’un vous force à faire quelque chose pour lequel vous ne vous sentez pas prêt ou préparé, ou pour lequel vous n’en avez tout simplement pas envie ? Vous vous rapprochez sûrement en groupe, et l’effet inverse est obtenu : votre rébellion et une attitude de rejet apparaîtront, cela vous semble-t-il familier ? Dans ces situations et très clairement, le cerveau reçoit les signaux d’avertissement, il essaiera de vous défendre de quelque chose qui ne vous est pas agréable et l’évitement et le rejet surviendront & rdquor ;.

Le psychologue Rafa Guerrero nous a raconté dans cette présentation une situation similaire : « À une fille, le professeur lui dit : allez, Maria, s’il te plaît, lis-nous la question. Ensuite, Maria se met à rougir et tout ce qu’elle veut, c’est sortir de là. Et nous lui disons : allez, Maria, n’aie pas honte, si ce sont tes compagnons de ces deux dernières années. Dans ce cas, nous rationalisons les émotions, et si la fille a honte, cette honte doit être acceptée et elle doit être respectée. Quand quelqu’un considère inconsciemment qu’il n’est pas capable d’accomplir une tâche, qu’il a du mal et qu’il a honte, il ne se sent pas capable. Ensuite, La première chose à faire est de se connecter pour que, par la connexion et la légitimation de votre émotion, nous puissions vous aider à rediriger& rdquor ;.

2. Prenez soin de votre langue

Comme nous le conseille Amaya de Miguel, mentor familial et créatrice de Relax and Educa, nous devons essayer arrête de l’appeler timide ou timide, « Parce qu’à chaque fois que vous le faites, vous mettez une étiquette avec laquelle il s’identifiera, et ces comportements de timidité vont être intégrés à l’image qu’il a de lui-même. Plus vous lui en dites, plus il se montrera timide. Au lieu de cela, vous pouvez dire : « Je vois que cette situation est très difficile pour vous & rdquor ;.

La différence entre un message et un autre est que « lorsque vous dites « cette situation », vous indiquez qu’il s’agit de quelque chose de concret et de temporaire, et qu’il peut également être surmonté parce que ce n’est pas une condition permanente de votre fille ou de votre fils, mais un obstacle dans la vie. En revanche, lorsque vous le traitez de timide, vous supposez que c’est sa façon d’être, et qu’il est donc difficile de le changer », précise Amaya.

3. Racontez-lui une histoire ou jouez avec des poupées

Amaya de Miguel nous recommande de lui raconter l’histoire d’un animal (un ours, un lapin, un mulot, une coccinelle & mldr;) qui vit des situations similaires à celles qu’il vit. Par exemple : « Le lionceau saute dans la forêt lorsqu’il aperçoit, au loin, un groupe d’ours pataugeant dans la rivière. Ils s’amusent bien ! Mais notre ourson n’ose pas s’approcher d’eux et les regarde de loin & rdquor ;.

Le lionceau peut compter sur un allié : un petit colibri qui l’accompagne jusqu’au bord de la rivière. « Tu as réussi à t’approcher du rivage ! & Rdquor ;, lui dit le colibri. « Tu gagnes sur ta honte, tu t’en sors très bien & rdquor ;. Finalement, le petit parvient à rejoindre le groupe d’ours dans la rivière, et il s’amuse beaucoup.

Amaya nous recommande de lui raconter cette histoire tous les jours, mais avec quelques variantes : aujourd’hui le louveteau veut jouer avec les oursons de la rivière ; demain il veut partager du miel avec des lapins ; le lendemain, une montagne est explorée et une autre aventure se produit.

Une autre option que recommande Amaya de Miguel est de « reproduire la situation compliquée à la maison, mais avec des poupées, comme si vous faisiez du théâtre. Vous manipulerez les poupées, qui vivront la même situation que votre fille ou votre fils a vécue et dans laquelle ils n’ont pas osé faire quelque chose. Répétez ensuite la scène mais cette fois les poupées la résoudront de manière positive. Voir votre propre comportement chez les poupées vous aidera à vous en débarrasser. En même temps, voir un comportement positif est une formation qui vous donne des outils que vous pouvez utiliser lorsque vous vous retrouvez à nouveau dans cette situation.

4. Reproduire la situation

Amaya de Miguel nous conseille également de pratiquer la situation positive à la maison. « Vous pouvez prétendre que vous êtes l’enfant avec qui il veut jouer, et votre enfant doit vous demander de jouer avec vous. Ou bien il est possible que votre enfant préfère faire l’inverse : être lui qui joue, et vous jouez le rôle de votre enfant en lui demandant de jouer. Peut-être que votre enfant a besoin de ressentir le pouvoir de vous dire que vous pouvez jouer avec lui (ou que vous ne pouvez pas !) & Rdquor ;.

5. Présentez-le comme un défi

Enfin, Amaya nous propose de vivre chacune de ces situations difficiles comme un défi, et toujours à partir du jeu. « Avant d’aller au parc, vous pouvez dire à votre enfant : Aujourd’hui, nous avons un plan ! Dites bonjour à un enfant que nous ne connaissons pas et dites-le d’une voix forte et claire. Allons s’en approprier! Vous pouvez également intégrer d’autres défis à votre quotidien comme essayer de lui faire commander du pain à la boulangerie, ou dire bonjour à un voisin, ou encore dire au revoir à un inconnu dans la rue ! & Rdquor ;.

Bref, si nous voulons que nos fils et nos filles perdent leur timidité, rappelons-nous que l’empathie, le langage, la communication et, sans aucun doute, utilisons le jeu comme un outil. Et comme le rappelle Amaya de Miguel : « Pas d’étiquettes, pas de pression, et vous, s’il vous plaît, ne soyez pas frustré quand vous voyez qu’il n’ose pas. Parce que votre frustration, dans la tête de votre enfant, se traduit par « Je ne suis pas assez bien pour mes parents ». Et cette pensée va avoir l’effet inverse de ce que vous voulez : son estime de soi s’affaiblira et il se sentira de plus en plus incapable de faire ce que vous attendez de lui. Le changement ne sera pas immédiat, mais petit à petit votre enfant intégrera le message que vous envoyez avec ces histoires par le jeu et l’imagination.