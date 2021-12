Mon fils est très maladroit, aura-t-il TANV ?

04/12/21 à 13:00 CET

Silvia Sanchez

Vous n’avez peut-être jamais entendu parler de ce terme, mais tout au long de l’article, vous découvrirez sûrement que votre fils ou votre fille a un trouble d’apprentissage appelé TANV. Ces acronymes signifient Trouble d’apprentissage non verbal et affecte principalement les habiletés psychomotrices.

Qu’est-ce que le TANV ?

Selon la National Association of People Affected by Nonverbal Learning Disorder, le trouble d’apprentissage non verbal se manifeste par certaines de ces caractéristiques :

· Difficulté à trouver votre chemin.

· Des difficultés de motricité fine et globale, ce qui en fait des enfants un peu maladroits.

· Il leur est difficile de comprendre l’ironie.

· Les mathématiques ou le dessin de plans et de formes sont leurs faiblesses.

· Difficulté à déchiffrer gestes, regards, double sens & mldr;

· Difficultés de lecture et d’écriture, car elles sont assez lentes à comprendre.

· Il leur est difficile de faire face à de nouvelles situations.

À quoi ressemble un enfant avec un trouble d’apprentissage non verbal ?

L’Association nationale pour les personnes affectées par les troubles d’apprentissage non verbaux mentionne que, pendant leurs premiers mois de vie, les bébés TANV se caractérisent par être Vous buvez très calme, qui ne bouge pas excessivement, avec des problèmes d’équilibre et qui commence à marcher plus tard que prévu.

En vieillissant, leurs difficultés changent avec eux. Le neuropsychologue José Ramón Gamo mentionne dans le cours « Les difficultés d’apprentissage : les clés de l’éducation en famille », dont vous pourrez profiter à Educar es Todo, que ces enfants auront des problèmes liés au développement de la motricité fine et globale et à s’orienter dans l’espaceProblèmes avec le contrôle de la motricité fine

Le contrôle de la motricité fine est la coordination des muscles, des os et des nerfs pour produire de petits mouvements précis. Un exemple de contrôle de la motricité fine consiste à ramasser un petit objet avec l’index et le pouce. Ces enfants auront donc difficultés à fixer le bébé ou de ramasser le crayon quand ils commencent à écrire. C’est facile à observer à la maison, surtout lorsqu’ils commencent à peindre ou à colorier, on va voir que faire la pince avec leurs doigts leur coûte cher.

Problèmes de contrôle de la motricité globale

Le contraire de la motricité fine est la motricité globale. En ce qui concerne la motricité globale, leurs difficultés portent sur l’équilibre, la marche, le saut, etc. Finalement, Ils sont généralement assez maladroits, par exemple, ils frappent les coins, lancent des objets quand ils veulent en attraper les autres ou trébuchent facilement.

Problèmes d’orientation spatiale

Quand il s’agit de jouer, ils ont du mal à faire des puzzles, des constructions, des puzzles, des pièces d’assemblage & mldr; Cela est dû à son problème d’orientation spatiale, quelque chose qui l’affecte également lorsqu’il s’agit de marcher et de prendre un nouvel itinéraire. Finalement, ils se perdent très facilement et ne s’orientent pas.

« Les enfants atteints de TANV ont tendance à être pauvres en sports, ce qui affecte leur socialisation. »

José Ramón Gamo

Neuropsychologue

Ce sont des garçons et des filles qui ne se démarquent pas et les activités sportives sont difficiles pour eux, cela affecte principalement les enfants, car comme le mentionne José Ramón Gamo, « le sport est généralement leur principal moyen de socialiser avec d’autres enfants ».

Les enfants atteints de TANV ont du mal à attacher leurs lacets et sont souvent maladroits | Pexels

Comment puis-je aider mon enfant avec TANV?

Voici quelques suggestions faites par José Ramón Gamo dans le cours sur la façon d’aider nos enfants TANV à faire leurs devoirs :

1. Spécifiez les modèles d’informations.

C’est-à-dire pour les aider à identifier les mots-clés dans les phrases pour savoir quoi faire.

2. Informez le centre de cette difficulté

C’est un trouble neurodéveloppemental peu connu, de nombreux centres ne savent donc pas comment gérer cette difficulté. Le mieux est de donner la journée aux enseignants, de communiquer et de s’entendre pour donner une réponse adéquate.

3. Aidez-les avec le dessin géométrique

Surtout, quand arrive l’adolescence, le dessin technique fait partie des contenus à traiter dans les écoles. Les enfants atteints de TANV ont besoin que nous soyons à leurs côtés depuis la maison et que nous le fassions avec eux.

4. Aidez-les à savoir quand il s’agit d’ironie ou de double sens.

Expliquez en quoi consistent l’ironie et le sarcasme, en leur donnant des exemples et les expliciter au quotidien. Si, par exemple, nous buvons quelque chose que nous n’aimons pas comme médicament et que nous disons … « mmmm comme c’est délicieux » et que nous l’accompagnons d’une expression faciale de mécontentement, nous pouvons aider les enfants à comprendre que nous le disons avec ironie.