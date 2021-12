Mon fils n’arrête pas de jurer, que puis-je faire ?

23/12/2021

Alicia mendoza

Beaucoup de jeunes enfants traversent une étape où ils disent jurer. Cela se produit parce que les enfants commencent à mieux communiquer, ont un vocabulaire plus riche et répètent les mots qu’ils entendent autour d’eux. En tant que pères et mères, notre première réaction peut être d’être scandalisés, mais nous devons comprendre qu’il y a plusieurs raisons pour lesquelles, dès leur plus jeune âge, ils utilisent ces mots grossiers et que nous pouvons rediriger ces comportements chez nos enfants.

Raisons pour lesquelles notre fils jure

L’environnement et ses références sont les principales raisons pour lesquelles vous commencez à utiliser ce langage.

Imitation

Les garçons et les filles imitent ceux qui les entourent. Si leurs parents jurent tous les jours, nos enfants intégreront ce langage dans leur usage quotidien. Les pères et les mères sont leurs références les plus directes, ils nous voient et nous écoutent. Tout ce que nous disons sera légitime pour eux. Mais ici influence aussi l’environnement des amis de notre fils. Si ses amis utilisent cette langue au quotidien, notre fils l’intégrera également dans sa vie de tous les jours.

S’intégrer dans un groupe

De nombreux enfants, mais surtout des adolescents, commencent à utiliser cette langue pour s’intégrer dans un groupe d’égaux.

Ils veulent attirer notre attention

Les enfants savent que les gros mots sont des mots interdits et ils les utilisent pour attirer l’attention de leurs parents. Cependant, Ce réveil est juste une façon de nous dire que vous n’avez pas un besoin couvert. Les réactions, les comportements inappropriés et le langage grossier qu’ils utilisent sont leur façon d’exprimer les émotions qui les frustrent ou les rendent difficiles. María Soto, experte en discipline positive, rappelle que toujours derrière un comportement disproportionné ou erroné, en l’occurrence l’utilisation de gros mots, il y a un besoin non satisfait. « Les mauvais comportements sont de mauvaises décisions qui nous renseignent sur un besoin. Et compte tenu de leur besoin mal exprimé, nous ne prenons souvent en compte que la manière dont ils l’expriment, pas ce qu’ils ressentent vraiment », précise-t-il.

Comment ne pas réagir quand ils jurent ?

La réaction que nous avons lorsqu’ils jurent influencera la répétition de ce comportement.

Ne recourez pas à la punition, ni aux cris ni aux menaces. Même si notre fils a dit quelque chose que nous n’aimons pas, si nous recourons à ces réactions, notre fils aura peur d’être avec nous, avec ses chiffres de référence.Ne recourez pas au chantage affectif : « Je ne t’aime pas si tu parles comme ça » ou « Parler comme ça ne rend pas ta mère heureuse » Ce sont des phrases avec lesquelles nous établissons un chantage affectif sur notre fils. Nous lui transmettons que s’il jure que nous ne l’aimerons pas, et qu’il ne nous rendra pas heureux. Nous ne devons pas recourir à des punitions, des menaces ou des cris lorsque nos enfants jurent | Pexels

Que faire s’il jure ?

Attendez que la situation se calme et arrêtez de les dire. Une fois calmés, nous pouvons parler à nos fils ou filles. « Agir dans ces situations avec calme et respect n’est pas synonyme d’être permissif ou de ne pas fixer de limites, n’ayez pas peur de parler avec fermeté et assurance : vous allez créer des limites saines, donner de la sécurité, contenir un enfant fugueur et renforcer des valeurs familières & rdquor ;, dit Amaya de Miguel, créatrice de Relax et Educa. Dans le calme, il faut rediriger ce comportement. Il faut leur expliquer que ce qu’ils viennent de dire est faux, qu’ils ne peuvent pas les exprimer car ils sont offensants et irrespectueux envers l’auditeur. Il faut toujours l’expliquer par des phrases courtes et claires. Il faudra être patient et le répéter autant de fois que nécessaire. « Quand ils insultent et jurent de colère, il n’y a pas lieu de s’alarmer, tout cela fait partie de la colère intérieure ou de l’émotion qu’ils ressentent à ce moment-là, qu’ils doivent expulser vers l’extérieur. Petit à petit, ils trouveront de nouvelles façons de s’exprimer, mais ils ne pourront le faire que s’ils se sentent en sécurité et compris, quels que soient leurs propos & rdquor;, raconte Tania García dans son livre ‘Éduquez sans vous mettre en colère’.Offrez-vous des alternatives aux jurons. Si vous utilisez des jurons pour exprimer votre colère ou votre rage, nous pouvons vous donner quelques stratégies, telles que la respiration de 10 secondes lorsque vous remarquez que vous avez beaucoup de colère et que vous souhaitez l’exprimer avec un juron ; donnez-lui de l’espace pour exprimer sa colère contre son corps par un coup de pied; ou proposer d’autres mots pour remplacer les jurons.Réfléchissez à la cause du juron. Est-ce l’environnement, est-ce nous ou est-ce que notre enfant a un besoin non satisfait et pour cette raison les utilise ?Donner un exemple. S’ils constatent qu’à la maison nous n’utilisons pas de langage vulgaire, nos enfants seront moins susceptibles de les prononcer.Fixez des limites très claires. Pour ce faire, tous les membres de la famille peuvent signer un accord écrit afin qu’aucun blasphème ne soit utilisé.