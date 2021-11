Mon fils ne sait pas perdre, il est très compétitif

23/11/2021

Votre fils se fâche s’il ne joue pas ce qu’il veut ? Et tu fais une crise si tu perds un match ? Voulez-vous toujours gagner? Arrivez toujours en premier ? Si votre réponse est oui, nous pouvons dire que votre enfant a « mal à perdre », ou ce qui est le même, qu’il tolère mal la frustration.

Nous avons une mauvaise et une bonne nouvelle. La mauvaise? Si vous continuez comme ça, votre enfant souffrira beaucoup dans la vie, car comme le dit toujours la psychologue Patricia Ramírez : « dans la vie il y a plus de mauvais moments que de bons, il y a plus de nids-de-poule que de plat, si nos enfants n’apprennent pas ça, ils ne développeront pas une personnalité saine. La bonne nouvelle, c’est qu’il s’agit d’une attitude et qu’en tant que telle, elle peut être corrigée. On s’y met ?

Techniques pour apprendre à perdre

Les mères et les pères jouent un rôle fondamental en aidant nos enfants à changer l’attitude avec laquelle ils affrontent la défaite et apprennent à perdre. Nous vous donnons quelques clés pour y parvenir :

Soyez un exemple

Plusieurs fois, nous demandons à nos enfants de savoir comment perdre, en répétant des phrases comme : « l’important est de participer », mais alors nous n’acceptons pas quand notre équipe de football perd, par exemple. Nous devons toujours nous rappeler que ce que nous faisons éduque plus que ce que nous disons. En ce sens, nous sommes le miroir dans lequel nos enfants se regardent. Comme le dit toujours la pédagogue Mar Romera : « nos enfants apprennent de nous ». Par conséquent, si nous voulons que notre enfant apprenne à perdre, la première chose que nous devons faire est de savoir comment nous perdre nous-mêmes.

Fixer des limites

C’est vous qui fixez les règles à la maison. Si à chaque fois que votre enfant joue au ballon avec un ami, il se met en colère, la logique est que vous lui disiez qu’il ne peut pas jouer au ballon car il finit toujours par pleurer et se mettre en colère. Ce n’est pas que nous ne validons pas leur émotion, il est logique qu’ils se sentent un peu tristes en perdant, mais quelque chose de différent est que nous validons leur comportement, et plus encore lorsqu’il s’agit de comportements excessifs.

Éduquer aux valeurs

La meilleure façon d’empêcher notre enfant d’être si compétitif est de l’éduquer à des valeurs telles que le travail d’équipe, la camaraderie, le respect d’autrui… Les sports collectifs peuvent favoriser ces valeurs. L’ancien joueur de water-polo Pedro García Aguado a reconnu dans l’un des événements « Educar es todo » que le water-polo lui avait appris des choses aussi importantes que « vous ne gagnez pas toujours et que lorsque nous travaillons en équipe, nous sommes plus forts ».

Si notre fils se met toujours en colère quand il perd, nous devons travailler sur sa faible tolérance à la frustration | Freepik

Apprends-lui à gagner

Savoir perdre, c’est aussi savoir gagner. C’est-à-dire que nous devons apprendre à notre fils que lorsqu’il gagne, il ne doit pas se moquer de celui qui perd. Vous devez gagner avec esprit sportif, en faisant preuve de respect et d’empathie pour votre adversaire. Aujourd’hui, il a gagné, mais demain il sera peut-être de l’autre côté.

Ne surprotégez pas et encouragez leur tolérance à la frustration

Souvent, en tant que parents, nous essayons d’épargner à nos enfants les frustrations. Cependant, si l’on veut avoir des enfants heureux, au lieu de faire toujours souffler le vent en leur faveur, il faut aussi leur apprendre à naviguer dans les tempêtes. Nous ne leur rendons pas service si nous essayons de leur éviter toutes les difficultés, allant même jusqu’à les laisser gagner à chaque fois que nous jouons avec eux pour qu’ils ne soient pas frustrés. C’est une erreur. Si nos enfants n’apprennent pas à perdre à la maison, ils ne sauront pas comment perdre en sortant.

Encourager la coopération

Si vous détectez que votre enfant a tendance à interagir avec ses amis ou ses frères et sœurs en compétition, vous devriez essayer d’établir des relations de coopération entre eux. Le mentor familial Amaya de Miguel met dans son livre « Détendez-vous et éduquez » quelques exemples de la façon de le faire :

« Si vos enfants rivalisent pour débarrasser la table, vous pouvez proposer de le faire en chaîne : l’un prend une assiette et la passe au suivant, et ce dernier la met au lave-vaisselle. » « S’ils rivalisent pour voir qui grimpe le plus structures du parc, vous pouvez les inviter à gravir toutes les structures ensemble, en soulignant qu’ils doivent atteindre le sommet en même temps. »

La valeur est l’effort plus que le résultat

Souvent, nous commettons l’erreur de trop valoriser le résultat et l’effort trop peu. Cela nous arrive dans les études lorsque nous nous concentrons sur les notes que nos enfants ont obtenues, ne valorisant pas tellement l’effort qu’ils ont mis pour les atteindre. Patricia Ramírez nous a donné un exemple lors d’une présentation à l’événement « Educar est tout » : « Si notre fils arrive avec un 8 en mathématiques, au lieu de dire : « Comme c’est bon, vous avez un 8 », il vaudrait mieux dire : « À quel point vous vous êtes bien organisé et à quel point vous avez travaillé dur pour obtenir cette note. » Ce qui a de la valeur, c’est que la personne sache ce qu’elle fait bien pour pouvoir le répéter. « Si on y réfléchit, à quoi bon que notre fils ait obtenu un 8 s’il n’a fait aucun effort ? résultat beaucoup, nous courons le risque que notre fils essaie toujours de gagner, même s’il doit jouer salement pour le faire. Apprécions à quel point il a bien joué, plus que le résultat qu’il a obtenu ou la position dans laquelle il s’est trouvé.

Apprenez-lui à voir l’erreur comme un apprentissage

Parfois, les mères et les pères pénalisent excessivement les erreurs de nos enfants, leur transmettant, avec notre comportement, que l’erreur est une défaite. Il est important de faire comprendre aux enfants que l’erreur est une opportunité d’apprentissage. Si j’analyse pourquoi j’ai perdu, je peux m’améliorer à l’avenir. Edison, l’inventeur de l’ampoule, a déclaré dans l’une de ses tentatives infructueuses : « Je n’ai pas échoué, je n’ai découvert que 999 façons de ne pas fabriquer une ampoule. »

Dis non’

Bien que cela nous coûte, nous devons permettre à nos enfants de vivre des expériences qui ne sont pas entièrement agréables, c’est-à-dire ne pas leur donner tout ce qu’ils demandent, ou éviter les situations frustrantes. S’ils ne font jamais face au « non », comment sauront-ils comment le gérer lorsqu’il apparaîtra ? Cela s’applique à tous les domaines de la vie de l’enfant, pas seulement au jeu.

Dire « non » à nos enfants leur apprend que les choses ne se passent pas toujours comme il faut | Freepik

Comparaison et compétitivité entre frères et sœurs

Si vous avez plus d’un enfant, vous avez peut-être remarqué que les comparaisons sont toujours là, plus que tout car il y en a toujours un qui mange plus que l’autre, un qui est plus actif et un autre qui est plus calme… essentiellement parce qu’ils sont des personnes différentes, comme cela arriverait avec deux personnes aléatoires que nous rencontrons dans la rue. Mais comme le dit le psychologue Alberto Soler dans son livre « Eduquer sans étiquettes », « Il faut être très prudent avec les comparaisons entre frères et sœurs car elles peuvent donner lieu à des conflits et des rivalités entre eux, favorisant leur compétitivité. »

Alberto Soler

Psychologue

Alberto nous exhorte à adopter une mesure à la maison : « Ne les comparez pas activement, en évitant des phrases telles que : ‘Regarde ton frère, il a tout mangé’ ou ‘Ton frère est toujours aussi propre, pas comme toi, tu es toujours échevelé’… ».

On pourrait penser que ce qu’il faut éviter, ce sont les comparaisons négatives (« tu peux prendre ton frère comme exemple, il décroche toujours quand il a fini de jouer »), mais Alberto nous prévient qu’il faut aussi éviter les comparaisons positives (« tu as bien collectionnez tout, pas comme votre frère »). « En toute comparaison, il y a toujours une offense envers l’une des parties, peu importe à quel point l’intention est de louer l’une d’elles, cela se fait au prix de l’autre perdante », Alberto se dispute.