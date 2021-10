Mon fils ne s’intéresse à rien, comment puis-je l’aider ?

26/10/2021 à 15h32 CEST

L’éducation est tout

Beaucoup d’entre nous ont été témoins de cette scène : vous voyez votre fils allongé sur le canapé, ennuyé, absorbé par un écran et il vous dit qu’il ne veut rien faire. Si cela se répète plus qu’il n’est souhaitable, vous en viendrez sûrement à vous plaindre amèrement que votre enfant ne s’intéresse à rien.

Et c’est que le fait que notre fils n’ait pas de vocation, que ne pas être motivé par les études ou que l’on observe apathie chez lui, c’est une importante cause de préoccupation pour les pères et les mères. Parce que nous voulons que nos enfants aient envie d’apprendre, de se préparer pour l’avenir, de s’améliorer et d’explorer le monde avec curiosité et intérêt. Comment aider nos enfants avoir plus d’intérêt ou de motivation pour apprendre?

Le pédagogue et philosophe Gregorio Luri raconte dans cette vidéo que c’est l’intérêt qui motive l’apprentissage. Il nous en parle à travers les compositions de football et les tableaux périodiques.

Luri souligne que la connaissance d’un sujet nous amène à vouloir en savoir plus. Et il abonde dans l’idée que « la connaissance passionnée déplace des montagnes ». Pour cette raison, cet expert nous dit que « la meilleure façon d’offrir des expériences aventureuses à nos enfants est de les aider à accroître leur connaissance du monde & rdquor ;. Dans tous les cas, il peut arriver que plusieurs fois nous méprisions l’intérêt ou le passe-temps de nos enfants, ce qui les excite, et c’est pourquoi nous disons qu’« ils ne s’intéressent à rien & rdquor ;.

Carles Capdevila a déclaré que, dans ce monde où les technologies nous permettent d’être connectés et d’être des apprenants permanents, « notre mission est de les aider à trouver leur illusion et à la développer, à apprendre ce qu’ils veulent car ils apprendront de tout & rdquor ;. Et cela racontait l’histoire de certains amis inquiets que leur fils veuille devenir magicien et ils le considéraient comme un geek. « Un an plus tard, ils sont heureux car grâce à l’illusion de la magie, il a appris l’anglais, car la plupart des vidéos avec les astuces sont en anglais, il a appris à parler en public, car il fait des spectacles en public, développe sa mémoire, car il doit étudier son script & mldr; & rdquor;, lire.

Clés pour que les enfants s’intéressent à l’apprentissage

Nous vous donnons quelques idées clés au cas où vous craignez que votre enfant ne s’intéresse à rien :

Observez votre enfant: Vous découvrirez sûrement ce qui le passionne et vous pourrez utiliser cette passion comme point d’ancrage pour de nouvelles connaissances.Encourager les loisirs constructifs: Parions sur des activités de temps libre qui élargissent vos horizons et augmentent votre connaissance du monde. Proposez des expériences qui vous permettre de vivre ou d’expérimenter ce que vous apprenez en classe: Vous êtes sûr d’être intéressé à visiter des musées, à vous rendre dans les endroits que vous étudiez en géographie, à planifier une sortie sur le terrain pour en savoir plus sur les différents types d’arbres que vous étudiez en classe & mldr;Stimulez leur curiosité et la vôtre : Tout au long de la journée nos enfants posent des milliers de questions qui peuvent nous inviter à éveiller leur curiosité et la nôtre. Notre jeune fils s’est sûrement demandé comment l’arc-en-ciel est né ou notre fils aîné veut savoir comment nous avons évolué à partir des singes. C’est extrêmement positif, en ce sens, que nous sommes pères et mères exemple de curiosité et d’intérêt pour le monde, pour sa vie et son apprentissage. Cela n’aide pas beaucoup que vous vous laissiez envahir par la phrase lapidaire « Mon fils ne s’intéresse à rien& rdquor; mais il peut vous aider à découvrir et valoriser les intérêts de votre fils allié avec ses professeurs pour trouver un moyen d’élargir les horizons de votre enfant.